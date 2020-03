AMD brengt eind dit jaar RDNA 2-videokaarten voor 4k-gaming uit

AMD gaat eind dit jaar videokaarten uitbrengen met een RDNA 2-gpu. Volgens de fabrikant zijn de kaarten bedoeld voor 4k-gaming en hebben ze hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Ook zet AMD de RDNA 3-generatie op de roadmap voor 2022.

AMD duidt de Radeon-kaarten op basis van RDNA 2 aan als Navi 2X en RDNA 3 wordt aangeduid als Navi 3X op de nieuwe roadmap. Concrete details over de nieuwe videokaarten ontbreken nog, maar AMD heeft nu bekendgemaakt dat de eerste RDNA 2-kaarten eind dit jaar op de markt komen en dat het om high-endkaarten voor 4k-gaming gaat. Ten opzichte van de huidige RX 5000-kaarten die gebaseerd zijn op de RDNA 1-architectuur belooft AMD een verbetering van 50 procent als het gaat om prestaties per watt. Dat zou mogelijk zijn door hogere kloksnelheden en architectuuraanpassingen.

Tijdens zijn Financial Analyst Day bevestigde AMD nog eens dat de nieuwe architectuur hardwarematige ondersteuning voor raytracing krijgt. Nieuwe details daarover zijn niet bekendgemaakt. Ook meldt AMD dat de RDNA 2-videokaarten ondersteuning voor variable rate shading krijgen. Daarmee kunnen bepaalde delen in het beeld, bijvoorbeeld de randen, in een lagere resolutie gerenderd worden om rekenkracht te besparen. Onlangs kondigde Microsoft aan dat de Xbox Series X die techniek ook krijgt. De nieuwe Xbox gebruikt een gpu op basis van de RDNA 2-architectuur.

AMD's RDNA 2-kaarten worden op een 7nm-procedé gemaakt. Op welk procedé de opvolger gemaakt worden, is nog niet bekend. AMD zet 'advanced node' op de roadmap en houd daarmee de opties open. Mogelijk hangt de keuze af van de beschikbare capaciteit op 5nm-nodes. AMD gaat daarop zijn Zen 4-cores laten maken. AMD zou bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor de 6nm-node van TSMC.

Verder heeft AMD de CDNA-architectuur aangekondigd, een gpu-architectuur voor datacenters. De C staat voor Compute. Momenteel gebruikt AMD nog videokaarten op basis van de GCN-architectuur voor datacenters, de CDNA-kaarten gaan die opvolgen. De CDNA-kaarten worden geoptimaliseerd voor taken als machinelearning en gebruik in supercomputers. AMD zegt nog niet wanneer de CNDA-kaarten uitkomen, maar toont wel een roadmap met daarop ook de CDNA 2-architectuur, die in 2022 klaar zou moeten zijn. Kaarten met die gpu-architectuur komen vermoedelijk terecht in de El Capitan-supercomputer in combinatie met Zen 4-cores.