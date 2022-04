Prototype van AMD Radeon RX 6000-videokaart staat mogelijk op foto

Er is een foto verschenen die een prototype van een Big Navi-videokaart uit de RX 6000-serie van AMD zou tonen. De afbeelding laat zien dat de gpu wordt gecombineerd met vermoedelijk 16GB aan gddr6-geheugen van Samsung.

Op de foto, die is geplaatst op een Chinees sociaal netwerk, is de achterkant van de printplaat te zien, met twee stickers die de teksten Typical XT A0 ASIC en Typical Samsung 16Gb bevatten. De XT-varianten van gpu's gebruikt AMD over het algemeen voor zijn Radeon RX-videokaarten voor gamers, wat aannemelijk maakt dat het prototype een Big Navi-kaart is.

Met Samsung 16Gb wordt het gebruik van Samsung-geheugenchips met een capaciteit van 16Gbit aangeduid. Hoewel het aantal chips moeilijk is waar te nemen, gaat het volgens VideoCardz om acht 2GB-chips, voor een totaal van 16GB vram. Het gebruik van acht geheugenchips impliceert dat AMD een 256bits-geheugenbus gebruikt. De geheugenbandbreedte zou daarmee lager zijn dan die van de Nvidia RTX 3080 en 3090; die hebben een bredere bus en sneller gddr6x-geheugen.

De printplaat is voorzien van diverse switches en meetpunten, zoals gebruikelijk is bij prototypes. Ook lijkt er een cpu-koeler gemonteerd te zijn om de chip te koelen. Ook dat gebeurt vaker bij vroege prototypes van videokaarten. De echtheid van de foto is niet te garanderen, maar het verschijnen ervan valt samen met de aankondiging van AMD dat de RX 6000-videokaarten op 28 oktober gepresenteerd zullen worden.

De komende Radeon-videokaarten zijn gebaseerd op de RDNA 2.0-architectuur, die ook gebruikt wordt in de Xbox Series X en S en in de PlayStation 5. De nieuwe videokaarten krijgen ondersteuning voor hardwarematige raytracing. Eerder dit jaar beloofde AMD al een verbetering van 50 procent als het gaat om prestaties per watt, ten opzichte van de RX 5000-serie.