AMD presenteert Zen 3-processors op 8 oktober en Big Navi-kaarten op 28 oktober

AMD gaat zijn Zen 3-serie van processors en Radeon RX 6000-serie van videokaarten presenteren in oktober. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Zen3 komt op donderdag 8 oktober, Radeon RX 6000 volgt op woensdag 28 oktober.

AMD-directeur Lisa Su deelt een video waarin het bedrijf zegt dat Zen 3 komt op 8 oktober. Het account van AMD's Radeon-afdeling heeft een video gepost waarin de datum 28 oktober staat voor de RX6000-serie van videokaarten. De presentaties vinden plaats om 18:00 uur Nederlandse tijd.

De processorontwerper had al eerder laten weten dat de Zen 3-processors nog dit jaar zouden verschijnen, maar dit is voor het eerst dat AMD een datum noemt voor de presentatie. De Zen 3-architectuur wordt gemaakt op een 7nm-procedé van TSMC. De precieze node is nog niet bekend.

Ook van de RX 6000-kaarten, die AMD eerder ook aanduidde als Big Navi, was al bekend dat ze er dit jaar aan kwamen. AMD heeft zelf nog weinig concrete specificaties bekendgemaakt over zijn komende RDNA 2-videokaarten, hoewel het bedrijf in maart claimde dat de prestaties per watt met 50 procent worden verbeterd ten opzichte van de huidige generatie Navi-gpu's.

In juni stelde de chief financial officer van AMD echter dat de komende Big Navi-videokaarten 'de eerste RDNA 2-producten' zullen zijn. Dat doet vermoeden dat deze videokaarten eerder uitkomen dan de next-genconsoles, die ook gebruikmaken van de RDNA 2-architectuur. De Xbox Series X en S komen op 10 november uit.