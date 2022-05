Vermeende Radeon RX 6000-specificaties stonden online bij webwinkel

Een grote Amerikaanse webwinkel noemde op zijn blog specificaties van de AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 XT en 6700 XT. De videokaarten zouden voorzien zijn van respectievelijk 16GB, 12GB en 6GB aan GDDR6-geheugen en een tdp van 300W, 200W en 150W hebben.

De details van de RX 6000-kaarten zijn inmiddels verwijderd van de blog bij Newegg, maar onder andere VideoCardz heeft ze nog online staan. Het is niet zeker hoe betrouwbaar de gegevens zijn. Als grote webwinkel heeft het bedrijf mogelijk de beschikking over nog niet publieke informatie over de nieuwe AMD-videokaarten, maar het zou ook kunnen gaan om speculaties door de blogschrijver op basis van geruchten.

Volgens de blog verschijnen er drie videokaarten in de RX 6000-serie; de RX 6900 XT, 6800 XT en 6700 XT. De kaarten zouden respectievelijk tot 300W, 200W en 150W verbruiken en voorzien zijn van 5120, 3840 en 2560 streamprocessors.

Videokaart Streamprocessors Vram Bandbreedte Geheugenbus Tdp Radeon RX 6900 XT 5120 16GB GDDR6 512GB/s 256bit 300W Radeon RX 6800 XT 3840 12GB GDDR6 384GB/s 192bit 200W Radeon RX 6700 XT 2560 6GB GDDR6 384GB/s 192bit 150W Radeon RX 5700 XT 2560 8GB GDDR6 448GB/s 256bit 250W Radeon RX 5700 2304 8GB GDDR6 448GB/s 256bit 180W

Specificaties RX 6000-kaarten volgens Newegg-blog.

De videokaarten maken vermoedelijk gebruik van de Navi 21-, 22- en 23-gpu's, met respectievelijk 80, 40 en 30 compute units. Over de grootste gpu's verschenen eerder al details in firmware en nu zijn via diezelfde weg details naar buiten gekomen over de kleinste gpu. Die zou codenaam Dimgrey Cavefish hebben.

Gpu Navi 21 Navi 22 Navi 23 Navi 10 Navi 14 Codenaam Navy Flounder Sienna Cichlid Dimgrey Cavefish Architectuur RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA RDNA Compute units 80 40 32 40 22

AMD gaat op 28 oktober zijn Radeon RX 6000-videokaarten onthullen. Het zijn de eerste kaarten op basis van de RDNA 2.0-architectuur, met hardwarematige ondersteuning voor raytracing en volgens de fabrikant een verbetering van de prestaties per watt met 50 procent ten opzichte van de eerste generatie. AMD toonde eerder al een render van vermoedelijk de Radeon RX 6900 XT.