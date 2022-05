KPN verhoogt databundels en ondersteunt vanaf oktober eSIM

KPN start in de loop van oktober met ondersteuning voor eSIM. Ook voert de provider wijzigingen door bij zijn abonnementen. De abonnementen met databundels van 2GB en 5GB worden 2,5 euro goedkoper. Duurdere abonnementen krijgen meer data.

Het was al langer bekend dat de provider 'binnenkort' zou starten met het aanbieden van eSIM, maar nu is daar meer duidelijkheid over. Volgens KPN kunnen abonnees in de loop van oktober kiezen voor een digitale simkaart. Klanten hebben een toestel met eSIM-ondersteuning nodig. KPN biedt zelf iPhones en Samsung-smartphones aan die dat hebben.

KPN heeft per direct ook een aantal wijzigingen doorgevoerd aan zijn abonnementen. De bundels met 2GB en 5GB data kosten nu 17,50 en 20 euro per maand. Eerder waren die 2,5 euro duurder. De 'Hussel'-korting die klanten krijgen als ze ook vast internet afnemen, is echter ook verlaagd naar 2,5 euro. Dat was 5 euro.

De duurdere sim-onlyabonnementen blijven in prijs vrijwel gelijk, maar krijgen nu bundels van 15GB en 25GB. Dat is een toename van 5GB. De kortingen die gegeven worden voor combinaties met vast internet zijn ongewijzigd. Ook het Unlimited-abonnement is niet aangepast in prijs.

KPN-abonnementen met looptijd van 2 jaar Prijs per maand Verandering Husselkorting 0GB + onbeperkt bellen en sms'en 15 euro Ongewijzigd 2,5 euro 2GB + onbeperkt bellen en sms'en 17,50 euro -2,5 euro 2,5 euro 5GB + onbeperkt bellen en sms'en 20 euro -2,5 euro 2,5 euro 15GB + onbeperkt bellen en sms'en 27,50 euro +5GB 5 euro 25GB + onbeperkt bellen en sms'en 32,50 euro +5GB 7,5 euro Unlimited + onbeperkt bellen en sms'en 37,50 euro Ongewijzigd 10 euro

Prijzen zonder combinatie- en actiekortingen.