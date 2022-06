KPN stelt het aanbieden van eSIM uit tot ergens in de komende weken

KPN gaat eSIM pas ergens in de komende weken aanbieden aan klanten. Dat had aanvankelijk nog in oktober moeten gebeuren, maar die deadline haalt de provider niet. Klanten worden 'nader geïnformeerd', maar een definitieve datum noemt de provider niet.

KPN zegt op zijn forum dat eSIM 'binnen enkele weken' breder beschikbaar komt voor meer klanten. Eind september zei KPN nog dat het in de loop van oktober zou beginnen met de ondersteuning van eSIM. "Oktober gaan we niet meer redden voor ál onze klanten", zegt een werknemer op het forum. "We verwachten op korte termijn, ergens in de komende weken, eSIM te introduceren voor alle bestaande en nieuwe klanten."

Een definitieve datum noemt de provider nog niet. "Zodra eSIM breed beschikbaar is, zullen we klanten daarover nader informeren." Wel heeft KPN in de afgelopen weken tests gedaan met eSIM. Op basis daarvan is 'een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd', schrijft het bedrijf.

KPN bood eSIM al wel aan voor Grootzakelijk-abonnementen, maar niet voor Kleinzakelijke en particuliere klanten. Dochtermerk Simyo biedt eSIM al wel aan sinds begin dit jaar. De andere grote providers T-Mobile en Vodafone bieden het ook al langer aan.