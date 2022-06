Xbox Game Bar krijgt taakbeheervenster en kan gpu- en vram-gebruik weergeven

De Xbox Game Bar, een ingebouwde overlay in Windows 10 voor gamegerelateerde instellingen, toont nu welke apps een wissel trekken op de prestaties van het systeem. Ook is nu te zien welke programma's welk percentage van de capaciteit van gpu en het geheugen van de gpu opeisen.

Microsoft zegt dat het een widget heeft toegevoegd die overeenkomt met de werking van het taakbeheervenster in Windows en als een alternatief daarvoor kan worden gezien. Deze Resources-widget is als onderdeel van de Xbox Game Bar op te roepen. Het geavanceerde scherm van deze widget toont de huidige processen. Die zijn vanuit het venster af te sluiten en er wordt ook getoond welk percentage ze bijvoorbeeld van de prestaties van de cpu, gpu, en ram opeisen. In een vereenvoudigde weergave wordt alleen het proces benoemd en daarnaast de impact die het op het systeem heeft, wat wordt aangegeven met kleuren, gaande van laag tot hoog.

Daarnaast heeft Microsoft de bestaande Performance-widget van een kleine update voorzien. Deze al bestaande widget kan nu ook op accurate wijze de gpu-utilisatie en het VRAM-gebruik weergeven. Deze widget toonde al de belasting van bijvoorbeeld de cpu, het werkgeheugen en er was ook al een fps-teller.

Net als bij de Resources-widget kunnen gebruikers bij de Performance-widget allerlei elementen aanpassen om de weergave op hun wensen af te stemmen. Verder zou de Xbox Game Bar onderhuids zijn verbeterd zodat de overlay sneller werkt. En er is een Gaming features-tabblad toegevoegd, waar gebruikers kunnen zien of hun systeem gereed is voor de laatste features, zoals DirectX 12 Ultimate.

Sinds april dit jaar ondersteunt de Xbox Game Bar widgets. Via de Game Bar Widget Store kunnen gebruikers widgets toevoegen. De Xbox Game Bar is onderdeel van Windows 10 en is op te roepen via de toetsencombinatie Win+G.