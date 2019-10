Microsoft voegt fps-teller toe aan Xbox Game Bar voor Windows

Microsoft heeft een nieuwe versie van de Xbox Game Bar uitgebracht. De overlaysoftware kan nu het aantal frames per seconde in games weergeven. Ook krijgen gebruikers meer keuze voor het weergeven van prestaties van cpu en gpu en ram.

De fps-teller toont een grafiek met het aantal frames per seconde dat wordt gehaald en genereert een gemiddelde. Gebruikers kunnen met de nieuwe versie van de Xbox Game Bar het Performance-venster transparant maken, de kleur aanpassen en kiezen welke onderdelen moeten worden weergegeven.

Ook voegt Microsoft ondersteuning voor Achievements toe aan de Xbox Game Bar. Gamers kunnen met een druk op de knop een Achievements-lijst oproepen en daarop bijvoorbeeld zien hoe ver ze verwijderd zijn van het behalen van een doel. Achievement-notificaties worden voortaan geopend in de Xbox Game Bar, in plaats van de Xbox Console Companion-app.

De Xbox Game Bar is in Windows 10 op te roepen door de Windows-toetsen + G in te drukken. Volgens Microsoft is de nieuwe versie per direct beschikbaar. Gebruikers kunnen de app via de Microsoft Store updaten als dat niet vanzelf gaat.