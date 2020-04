Xbox Game Bar in Windows 10 krijgt ondersteuning voor widgets

De Xbox Game Bar, een oproepbare en ingebouwde overlay in Windows 10 om gamegerelateerde opties in te schakelen en instellingen aan te passen, krijgt ondersteuning voor widgets. Deze zijn toe te voegen via de Game Bar Widget Store.

In het menu van de Game Bar kunnen Insiders een nieuwe entry zien waarmee de Widget Store binnen de Game Bar is te openen. Hier kunnen nieuwe widgets gevonden worden en hebben gebruikers de mogelijkheid om ze te installeren en updaten. De Xbox Game Bar is onderdeel van Windows 10 en valt op te roepen via de toetsencombinatie Win+G.

Onder meer de XSplits app voor het casten in games heeft al een widget voor de Game Bar, net als de app Razer Cortex. Met die app kunnen gebruikers bijvoorbeeld onnodige processen beëindigen die in de achtergrond op hun computer draaien.

Microsoft zegt ook dat het samenwerkt met Intel om een aantal belangrijke features van het Intel Graphics Command Center naar de Xbox Game Bar te brengen. De bijbehorende widget, die op een later moment in deze lente beschikbaar zal komen, zal in eerste instantie toegang geven tot de beeldscherminstellingen, powerprofielen en functies voor het streamen en opnemen van gamebeelden.

Deelnemers aan het Insider-programma kunnen de uitbreiding van de Xbox Game Bar in de vorm van de widgets al uitproberen. Wanneer dit ook breder beschikbaar komt voor anderen, is nog niet duidelijk. Microsoft houdt het op ergens in 'de nabije toekomst'. Wel is de bèta van de Game Bar-sdk voor iedereen beschikbaar, zodat ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om eigen widgets te maken.