Microsoft test versie van Edge-browser die tijdens het gamen kan worden gebruikt

Microsoft heeft een previewversie van Edge Game Assist uitgebracht. Dat is een compacte versie van de browser die tijdens het gamen kan worden opgeroepen en als overlay in beeld blijft staan. Hiermee moet het volgens Microsoft makkelijker worden om snel iets online op te zoeken.

Gebruikers kunnen Edge Game Assist via het Game Bar-menu installeren en openen, schrijft Microsoft in een blogpost. De compacte browser kan net als andere Game Bar-widgets bovenop de game in beeld worden vastgepind. Zo kunnen gebruikers volgens Microsoft een online guide volgen, zonder dat ze het spel hoeven af te sluiten. Ook kunnen ze hiermee multitasken, bijvoorbeeld door tijdens het gamen een livestream te kijken of te chatten op Discord.

Game Assist maakt gebruik van de gebruikersgegevens van de reguliere Edge-browser. Onder meer de opgeslagen cookies, autofills en bookmarks worden overgeheveld. Bij een beperkt aantal games worden op de startpagina van de browser direct een aantal webpagina's met walkthroughs aanbevolen. Het gaat tijdens de preview onder meer om Fortnite, Minecraft, Baldur’s Gate 3 en Hellblade II. Later komen daar meer games bij. De browser is ook bij andere games op te roepen, maar dan moeten gebruikers zelf guides opzoeken.

Tijdens de previewfase hebben gebruikers versie 132 van de Edge Beta-browser nodig om de functie te kunnen testen. Ook moeten ze deze instellen als standaardbrowser. Vooralsnog hebben gebruikers een muis en toetsenbord nodig om Game Assist te kunnen bedienen. Later moet er ondersteuning voor controllers beschikbaar komen. Ook Game Bars Compact Mode wordt vooralsnog niet ondersteund.