Microsoft voegt nieuwe Auto HDR-functies toe aan Windows 11

Microsoft komt met nieuwe functies voor Auto HDR in Windows 11. Gebruikers kunnen daarmee onder meer de hdr-intensiteit aanpassen. Deze functie wordt geïntegreerd in de nieuwste versies van Xbox Game Bar, die te downloaden zijn via de Microsoft Store voor Windows.

Microsoft schrijft in een blogpost dat gebruikers nu via de intensiteitsslider kunnen instellen hoe helder en 'levendig' de hdr-weergave in games moet zijn. Wanneer de slider helemaal naar links wordt verplaatst, komt dat overeen met sdt-weergave, zegt Microsoft. De Auto HDR-functie werkt verder alleen in games die standaard geen hdr ondersteunen en de ingestelde Auto HDR-intensiteit wordt per game opgeslagen. Gebruikers kunnen de intensiteitsslider vinden in de instellingen van de Xbox Game Bar, die geopend kan worden door de Windows-toets en 'G' in te drukken. Gebruikers kunnen daar ook Auto HDR zelf in- en uitschakelen via een selectievakje.

Verder introduceert Microsoft enkele nieuwe bètafuncties voor Auto HDR in Windows 11. Die zijn beschikbaar in de meest recente Windows Insider-builds en komen later beschikbaar voor alle gebruikers. Zo wordt Auto HDR toegevoegd voor systemen met meerdere videokaarten via SLI of CrossFire in DirectX 12-games. Gebruikers kunnen voortaan ook Auto HDR-notificaties uitschakelen.

Auto HDR werd vorig jaar geïntroduceerd voor Windows 11-systemen. De functie zat daarvoor al in de Xbox Series-consoles. De feature voegt hdr toe aan games die dat niet standaard ondersteunen. De functie is niet beschikbaar voor Windows 10.