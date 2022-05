Windows krijgt hdr-kalibratietool en optimalisaties voor games in venstermodus

Microsoft brengt de Xbox hdr-kalibratietool binnenkort naar een testversie van Windows. Het bedrijf zal gebruikers ook de optie geven om DirectX 10- en DirectX 11-games die in venstermodus worden gespeeld, te optimaliseren.

De Xbox hdr-kalibratietool moet er volgens Microsoft voor zorgen dat content op niet-gecertificeerde hdr-schermen beter wordt weergegeven. De tool moet volgens het bedrijf voorkomen dat er clipping optreed bij donkere of heldere stukken in het hdr-beeld waardoor details verloren gaan. De tool moet ook helpen om een betere kleurweergave weer te geven in games.

Microsoft maakt hiervoor gebruik van drie testpatronen. Het eerste patroon moet de gamer helpen om te bepalen hoe donker het beeld op het scherm kan worden weergegeven vooraleer er detailverlies optreed. Bij het tweede patroon analyseert de gamer met behulp van de tool hoe helder het beeld kan gaan voordat er details verloren gaan. Via het laatste patroon gaat men na hoe hoog de helderheid van een display effectief kan gaan.

Leden van het Windows Insider Dev Channel zullen binnenkort in de hdr-instellingen van de Instellingen-app in Windows een nieuwe optie zien waar er verwezen wordt naar de tool. Die verwijzing is volgens Microsoft een placeholder want de tool komt op een later moment beschikbaar in de Microsoft Store, al is nog niet duidelijk wanneer precies.

Optimalisatie voor games in venstermodus

Microsoft voegt ook een optimalisatie-optie toe aan de Instellingen-app voor games die in venstermodus draaien. DirectX 10- en DirectX 11-games die in venstermodus of randloze venstermodus draaien, zullen dankzij deze optie minder latency ervaren, Auto HDR ingeschakeld zien of een variabele refreshrate kunnen handhaven. Games die in fullscreen-modus draaien, maar ook DirectX12-games, genieten volgens Microsoft al van deze optimalisaties.

De optimalisatie-optie voor games in venstermodus zal terug te vinden zijn in de Instellingen-app, bij de grafische instellingen vanaf build 22545. Gebruikers die problemen ervaren bij de optimalisaties kunnen er volgens Microsoft ook voor kiezen om deze volledig uit te schakelen of per game.