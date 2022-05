Eric Schmidt: VS moet van 5G topprioriteit maken of China bepaalt toekomst

Eric Schmidt, de voormalige topman van Google, heeft in een opiniestuk uitgehaald naar de Amerikaanse overheid. Schmidt stelt dat de VS achterloopt in de race naar 5G in vergelijking met China dat volgens Schmidt meer geld investeert en de toekomst van 5G dreigt te bepalen.

"De Verenigde Staten ligt op vrijwel elk aspect van 5G achter en dat terwijl andere landen, inclusief China, de vlucht vooruit nemen", stelt de man in een opiniestuk in The Wall Street Journal samen met Harvard-professor Graham Allison. De Amerikaanse president Joe Biden moet volgens Schmidt en Allison van 5G een nationale prioriteit maken. "Anders zal China de toekomst van 5G bepalen."

Schmidt haalt als voorbeeld voor de achterstand in de Verenigde Staten de 5G-downloadsnelheden aan die in het land worden gehaald. "De gemiddelde downloadsnelheid van 5G in de VS bedraagt 75Mbit/s. In de meest stedelijke gebieden in China kunnen gebruikers met een compatibele telefoon 300Mbit/s halen via 5G", aldus Schmidt. "In Zuid-Korea claimen onderzoekers zelfs dat ze meer dan 400Mbit/s kunnen halen via de nieuwe technologie." Volgens Schmidt en Allison zullen de beoogde 5G-snelheden leiden tot doorbraken in de ontwikkeling van autonome voertuigen, VR-toepassingen zoals de metaverse en andere toepassingen die nog uitgevonden moeten worden. Inlichtingendiensten en militaire eenheden zullen ook gebaat zijn met de nieuwe technologie volgens de twee heren.

De 5G-uploadsnelheid laat volgens Schmidt in heel wat Amerikaanse steden ook de wensen over. "In Boston, Chicago en New York City liggen de 5G-snelheden van provider AT&T minstens 10 procent lager dan hun 4G-netwerk", klinkt het. "In Washington, Los Angeles en Austin liggen de 5G-snelheden van provider Sprint dan weer 20 procent lager dan het 4G-netwerk van het bedrijf."

Schmidt richt zijn pijlen ook op de 5G-infrastructuur en de Chinese dominantie in deze sector. "Ondanks het feit dat de Amerikaanse sancties tegen Huawei het Chinese bedrijf wel degelijk pijn hebben gedaan, bedient Huawei nog steeds 30 procent van de markt", klinkt het. "Strategisch belangrijke landen zoals Rusland, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika en Turkije beschikken immers allemaal over 5G-infrastructuur die afkomstig is van het bedrijf." Huawei is volgens de twee heren nog steeds de wereldleider wat betreft 5G-infrastructuur en ze stellen in het opiniestuk vast dat er geen enkel Amerikaans bedrijf is dat momenteel 5G-infrastructuur aanbiedt in het buitenland.