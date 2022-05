Orange Belgium start met 5G in Antwerpen

Orange Belgium start met het aanbieden van 5G aan zijn klanten in Antwerpen. De provider belooft dat op korte termijn meer steden zullen volgen. Orange biedt 5G aan op basis van tijdelijke gebruiksrechten op de benodigde frequentiebanden. Dit jaar vindt de veiling voor 5G plaats.

Orange Belgium meldt dat het na Antwerpen de klanten in de Belgische kustregio en de steden Gent, Brugge en Leuven gaat bedienen met een 5G-aanbod. Dat komt beschikbaar voor alle postpaidklanten van het bedrijf, inclusief hey-klanten, die een toestel hebben met ondersteuning voor 5G. Orange meldt niet welke snelheden klanten kunnen verwachten. Het bedrijf zegt wel dat de verbinding 'tot drie keer sneller is dan de huidige 4G-breedband, met een aanzienlijk verminderde latency'.

Orange moet het net als Cegeka, Entropia, Proximus en Telenet vooralsnog doen met voorlopige gebruiksrechten voor de 3600-3800MHz-frequentieband. Daarmee is de dekking vooralsnog beperkt. De gebruiksrechten verleende telecomautoriteit BIPT begin 2020 aan de providers om in aanloop naar de 5G-veiling 'de eerste ontwikkelingen van 5G in deze frequentieband in België mogelijk te maken'. De operatoren moeten voldoen aan regels van de regionale overheden voor het plaatsen van antennes en de bestaande stralingsnormen.

Orange meldt dat verdere uitbreiding van het aanbod buiten de genoemde steden volgt wanneer de spectrumtoewijzing en de evolutie van de stralingsnormen verder worden bepaald. De Belgische 5G-veiling vindt in juni van dit jaar plaats. Providers kunnen dan anoniem bieden op 20 jaar gebruik van het spectrum binnen de 700MHz-, 900MHz-, 1400MHz-, 1800MHz-, 2100MHz- en 3600MHz-frequentiebanden.