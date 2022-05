Gerucht: beveiligingsbedrijf gaat toch geen BlackBerry-smartphone maken

Beveiligingsbedrijf OnwardMobility gaat volgens Android Police en CrackBerry toch geen smartphone onder de BlackBerry-naam uitbrengen. De overeenkomst waardoor OnwardMobility de BlackBerry-naam kon gebruiken, zou zijn geannuleerd.

CrackBerry-oprichter Kevin Michaluk zegt van meerdere bronnen te hebben gehoord dat OnwardMobility toch geen BlackBerry 5G-telefoon gaat uitbrengen. Vorige week zou het bedrijf tegen Michaluk hebben gezegd dat het de BlackBerry-naam niet meer mocht gebruiken, maar dat het alsnog verder gaat met het maken van het toestel. Het bedrijf bood Michaluk afbeeldingen en meer details aan, mits hij een nda ondertekende. Michaluk wees dit aanbod echter af.

De oprichter van de BlackBerry-fansite zegt woensdag van meerdere bronnen te hebben gehoord dat het project nu definitief niet doorgaat. Wat er in die week tijd is veranderd, is niet duidelijk. Michaluk vermoedt dat vanuit BlackBerry iets is veranderd, waardoor het geen medewerking meer wil verlenen aan het project, ook niet als de BlackBerry-naam niet op het toestel verschijnt. Mogelijk heeft dit iets te maken met BlackBerry's plan om zijn smartphonepatenten te verkopen.

Android Police zegt van eigen bronnen te hebben vernomen dat de smartphone van OnwardMobility inderdaad niet meer gaat verschijnen. Ook deze bronnen zeggen dat BlackBerry meer afstand wil nemen van de smartphonemarkt.

Begin januari zei OnwardMobility nog dat de smartphone nog steeds moest verschijnen, al werd het woord BlackBerry niet in het bericht gebruikt. Het bedrijf noemde 'meerdere vertragingen', vermoedelijk chiptekorten, en beloofde vaker updates te geven over de nieuwe smartphone. Wat OnwardMobility nu gaat doen, is niet duidelijk.

OnwardMobility maakte in augustus 2020 bekend aan de nieuwe smartphone te werken. De smartphone zou een fysiek toetsenbord krijgen en de focus zou liggen op beveiliging, met name binnen het bedrijfsleven. Afbeeldingen van het apparaat zijn nooit getoond, al zou het ontwerp veel weg hebben van de Priv. Voor de telefoon werkte OnwardMobility samen met BlackBerry en FIH Mobile. Laatstgenoemde is een dochterbedrijf van Foxconn.