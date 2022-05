OnwardMobility gaat toch geen nieuwe BlackBerry uitbrengen en doekt bedrijf op

OnwardMobility gaat toch geen nieuwe 5g-smartphone met fysiek toetsenbord en extra sterke security maken, ondanks dat het bedrijf in januari nog meldde dat de ontwikkeling nog altijd doorliep. In plaats daarvan sluit het bedrijf nu zelfs zijn deuren.

In een update op zijn website laat het Amerikaanse OnwardMobility weten dat het opdoeken van de start-up 'niet een beslissing was die makkelijk of gehaast genomen is', maar een reden voor het stopzetten van het werk aan de telefoon en het sluiten van het bedrijf geeft het niet. Verder wordt alleen bedankt voor de 'enorme hoeveelheid steun' die mensen hebben betuigd sinds het oprichten van het bedrijf en het starten van het project.

Er deed al een gerucht de ronde over waarom deze telefoon het levenslicht niet zou gaan zien. BlackBerry zou de overeenkomst waardoor Onwardmobility de naam kon gebruiken, hebben geannuleerd. Mogelijk heeft het feit dat BlackBerry al zijn patenten aan het verkopen is, daar ook wat mee te maken.

De BlackBerry-merknaam kwam na verkoop van een licentie door zijn originele maker in handen van TCL. Dat was in 2016. Het produceerde daarmee onder meer de KeyOne en Key2, ook met fysieke toetsenborden. OnwardMobility kreeg in 2020 de licentie voor BlackBerry in handen en het bedrijf was van plan om opnieuw een 'typische' BlackBerry te maken, met een fysiek toetsenbord, focus op zakelijke gebruikers en een zeer goede beveiliging.

Hun toestel zou in 2021 uitkomen, was oorspronkelijk de intentie. Dat jaar verstreek zonder een telefoon van het bedrijf en het project leek doodgebloed te zijn. Toch kwam OnwardMobility in januari met een update. Het omschreef 2021 als een 'zeer moeilijk jaar om een smartphone in uit te brengen, laat staan eentje met de verwachtingen die wij ervan hebben' en stelde dat het met regelmatige updates over het project zou komen. Nu, nog geen anderhalve maand later, wordt toch de stekker uit het project en het bedrijf getrokken.