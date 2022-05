Google bevestigt accuproblemen Nest-deurbellen, ook bij bedrade set-up

Google bevestigt op een supportpagina dat de Nest-deurbel en Nest Cam problemen hebben met functioneren bij temperaturen onder nul. Als het vriest, wil de accu niet meer laden, wat ervoor zorgt dat deze uiteindelijk naar binnen gehaald moet worden om te laden.

Onder andere 9to5Google maakte in januari melding van de problemen waar gebruikers mee naar buiten kwamen. Als de Google-apparaten in de vrieskou hadden gehangen, liepen ze in sommige gevallen binnen 24 uur leeg, wilden ze in de kou niet meer laden ondanks een bedrade aansluiting en eenmaal naar binnen gebracht wilden ze slechts zeer langzaam opladen. Zeker dat binnen 24 uur leeglopen is extreem: Google schat dat de deurbel het bij warmere temperaturen en veel gebruik een maand volhoudt.

Volgens diezelfde website heeft Google nu een nieuwe supportpagina opgezet, waar het uiteenzet welke euvels de producten hebben. Vanaf het vriespunt kunnen de accu's niet meer laden, wat de Nest Doorbell treft, zelfs als deze aan de draden van het huis is aangesloten. In deze situatie krijgt hij weliswaar energie van het stroomnet van het huis, maar deze gaat eerst de accu in en de deurbel haalt daar weer zijn energie vandaan. Dat zorgt ervoor dat de deurbel dus leegloopt in de vrieskou, ook als hij bedraad is.

Vermoedelijk treft dit probleem alle Nest-deurbellen. Dat wil zeggen dat het gaat om de Nest Doorbell met accu en de Nest Doorbell op netvoeding. Die laatste stond voorheen bekend als de Nest Hello en is de variant die aangesloten kan worden op de bestaande deurbelbedrading, maar waarbij de energie eerst via de accu gaat. Ondanks het verwarrende 'netvoeding' in de nieuwe naam heeft dit model toch echt ook een accu aan boord.

Google meldt verder dat de buitenvariant van de Nest Cam, die op een accu werkt, eveneens dit euvel heeft, maar dan met een subtiel verschil. Als de camera buiten hangt en bedraad is, gaat de energie juist niet eerst naar de accu, maar kan deze direct naar de camera. Het gevolg daarvan is dat hij niet leegloopt en ophoudt te werken, maar hij ook niet zijn accu kan laden. Dit is dus geen probleem voor gebruikers die de camera permanent bedraad aangesloten hebben. Gebruikers die alleen op de accu vertrouwen, zullen merken dat deze het zeer kort volhoudt in de vrieskou. Tot slot: indien het bijbehorende zonnepaneel gebruikt wordt, zal de energie wel eerst via de accu gaan en laat de camera het dus ook afweten in de vorst.

Het probleem is inherent aan lithiumaccu's en kan daarom niet zomaar opgelost worden. In opstellingen waar netstroom eerst via de accu gaat, is het probleem dus blijvend. Google heeft vorig jaar al wel bevestigd dat het komt met een tweede generatie Nest Doorbell, zonder accu.