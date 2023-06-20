Gebruikers klagen over problemen met stream Google Nest Cam en Doorbell - update

Meerdere eigenaren van Google Nest Cams en Nest Doorbells melden dat de apparaten geen livebeelden meer tonen via de Home-app. Het opnieuw opstarten of resetten van de apparaten zou daar in sommige gevallen niet tegen helpen.

Cam IQ outdoorGebruikers zeggen onder meer op Googles officiële forum dat ze de foutmelding 'apparaat offline' te zien krijgen bij het verbinden met de vermelde Google Nest-apparaten. Andere functies lijken het daarentegen wel te doen. Ook op Reddit en Twitter schrijven gebruikers dat ze problemen met beveiligingscamera's en slimme deurbellen hebben.

Veel gebruikers die last hebben van de storing lijken uit het Verenigd Koninkrijk te komen; het is echter niet duidelijk of het om een lokaal probleem gaat. In sommige gevallen melden getroffen gebruikers dat ze meerdere Nest Cam-camera's hebben, waarbij enkele apparaten het wel doen en andere niet.

Naast het ogenschijnlijk offline blijven van de apparaten, schrijven sommige gebruikers dat gezichts- en gebeurtenisherkenning momenteel ook niet goed werken. Het is niet duidelijk of dit een algemeen probleem is of dat dit andere oorzaak heeft als de eerder vermelde problemen.

Google heeft vooralsnog niet gereageerd op de klachten van gebruikers. Het techbedrijf heeft nog niet gereageerd op vragen van Tweakers. Een getroffene zegt op het Google-forum overigens dat een supportmedewerker van het bedrijf erkende dat er een probleem is.

Update, 22-06-2023: Google laat aan Tweakers weten dat een serverupdate de connectieproblemen veroorzaakte. Het probleem moet ondertussen 'voor de meeste gebruikers' weer verholpen zijn.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-06-2023 16:39 64

20-06-2023 • 16:39

64

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Reacties (64)

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Blue_Entharion 20 juni 2023 16:58
Heel fijn, lokale apparaten die afhankelijk zijn van clouddiensten...
1 storing en niemand heeft meer een deurbelcamera.
Verwijderd @Blue_Entharion20 juni 2023 17:18
Mijn Nest doorbell werkt momenteel nog prima ondanks de storing, maar stel dat de deurbel offline is dan werkt de fysieke bel nog steeds. Dat is voor mij genoeg in het uitzonderlijke geval dat de clouddienst niet werkt.
TheVivaldi @Verwijderd20 juni 2023 18:15
In jouw geval wel, maar ik zie ook genoeg mensen die hun fysieke deurbel vervangen hebben door een slimme deurbel. Dan heb je geen alternatief meer, behalve kloppen (maar dat moet je maar net horen).
Cis @TheVivaldi20 juni 2023 20:55
Dan krijg je ook weer van die slechte smoesjes.
Ik moest kloppen want de bel deed het niet
TheVivaldi @Cis20 juni 2023 21:54
Hahaha, goeie ouwe Samson & Gert. Waar is de tijd gebleven? :P
Verwijderd @TheVivaldi20 juni 2023 21:16
De Nest doorbell zit hier gewoon aangesloten op een bedrade chime. Als je geen chime meer hebt en volledig afhankelijk bent van een nest speaker of telefoon is het erg vervelend ja.
Sinester @TheVivaldi21 juni 2023 09:29
Als je daar bang voor zou zijn kan je ook je slimme deurbel koppelen aan je normale bel via draadjes, die blijft het dan volgens mij altijd doen
DigitalExorcist @Verwijderd21 juni 2023 11:53
Ach, over een maand of wat support Google het sowieso niet meer dus mag je weer investeren in nieuwe apparatuur.
Bitmaster @Blue_Entharion20 juni 2023 18:13
Het grootste nadeel vind ik eigenlijk het maandbedrag waar ik aan vast blijf zitten. Ik heb een Ring videodeurbel en het werkt op zich prima, maar ik had liever gewild dat ik de kosten voor de clouddienst in één keer bij aanschaf kon afkopen...
Vexxon @Bitmaster20 juni 2023 21:26
Wie had 10 jaar geleden gedacht dat je een abo zou gaan nemen voor je deurbel 8)7
Dit soort bedrijven lachen zich kapot

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 22 juli 2024 14:48]

pHennyWise @Vexxon21 juni 2023 11:02
Je neemt geen abbo op de deurbel, je betaalt voor opslag van de historie. Dit is optioneel en hoeft niet. (In ieder geval bij Google).

[Reactie gewijzigd door pHennyWise op 22 juli 2024 14:48]

Triblade_8472 @Bitmaster20 juni 2023 19:26
Hangt af van wat je zoekt.

Bijvoorbeeld is de Google deurbel zonder abbo prima te doen als je geen beeldopslag langer dan 3 uur nodig hebt.

Ik gebruik voor wanneer iemand hier niet snel naar de deur kan en dit aan de aanbellen wil laten weten.
The Realone @Blue_Entharion20 juni 2023 17:36
Verschrikkelijk...stel je voor dat mijn Nest deurbel die ene keer in het jaar een paar uurtjes geen camera functionaliteit heeft, maar wel nog altijd mijn deurbel chime af laat gaan.
themadone @The Realone20 juni 2023 18:18
Dat is inderdaad niet zo erg, maar de beveiligingscameras hebben hetzelfde probleem en dat is wel vervelend.
The Realone @themadone20 juni 2023 20:40
Vooruit, vervelender ja. Maar laten we vooral blijven relativeren. Het is een consumentenproduct wat je ook in een dergelijke omgeving dient te gebruiken, waarbij Google een bijzonder stabiele omgeving aanbiedt waar ze dan nu wat problemen mee hebben. De kans dat je ISP een storing heeft lijkt me enorm veel groter en dan kom je ook niet bij je live beelden. Geen idee of opname hierdoor ook niet werkt trouwens.
Ik heb in het verleden ook al meermaals Unifi software- en firmwareupdates gehad die mijn netwerk en cameras om zeep hielpen om maar een voorbeeld te noemen.
Triblade_8472 @Blue_Entharion20 juni 2023 19:24
Net als @Verwijderd heb ik mijn fysieke deurbel gekoppeld aan de Google deurbel. Ook offline prima te horen.
moonlander @Blue_Entharion20 juni 2023 19:25
Nou dan staat het leven stil hoor. Drama! Als de stroom uitvalt heb je ook geen beelden of bel.
davyvdb1 20 juni 2023 16:42
Hier hetzelfde
Eerst de deurbel. Na een factory reset ok
Maar toen ging een van de gewone cams offline

Bewegingsmeldingen komen wel nog binnen.

Problemen duren hier al twee dagen. Reactie van Google is teleurstellend..
eettjjuuhh 20 juni 2023 16:42
Hier ook de camera's niet beschikbaar in de home app.
chengbondkwok 20 juni 2023 16:43
Aha, vandaar. Ik krijg dus de melding dat mijn Doorbell 'offline' is, en dat ik het aan een stroompunt moet hangen (hij is aangesloten op een beltrafo). Bij mij werkt dus gebeurtenisherkenning wel: zodra iemand op mijn erf komt dan krijg ik daar netjes een melding van + video.

Maar wanneer ik live zou willen kijken, dan staat er 'offline'. Ik moet zeggen dat ik steeds minder tevreden ben over de Doorbell, zeker in combinatie met iOS. Het duurt zo lang voordat de verbinding er is.
XC9 @chengbondkwok20 juni 2023 18:10
Bij mij krijg ik soms pas na 5 seconden een melding dat er iemand voor de deur staat... het is echt dramatisch. En dat is met allemaal Google spullen he...
dZino @XC921 juni 2023 08:30
Dan mag je nog van geluk spreken, hier loopt het soms op tot 15sec. Had ik geweten dat ze via de cloud werken kwam deze nooit aan de muur. Sowieso wordt ze vervangen en komen er geen google prullen meer binnen. Halfbakken produkten, slechte support en een probleem krijgen ze gewoon niet opgelost (klachten genoeg nochthans).
mbbs1024 @XC922 juni 2023 00:05
Dat is een algemeen probleem, ik heb zelf ook een aantal deurbellen van verschillende merken geprobeerd en het was overal hetzelfde.

Resultaat: exit slimme deurbel, en overstap naar een zeer energiezuinig en kosten efficiënt alternatief.
https://www.ez-catalog.nl...oSquare/W7270-4009-90.jpg
Dedier 20 juni 2023 16:43
Hier ook de camera's niet live beschikbaar. Als ik op "Retry" druk zie ik heel kortstondig een live beeld. Events lijken nog wel (soms) te werken. Sinds vanochtend last van.
Erendiz 20 juni 2023 16:44
Ik kan bovenstaande beweringen beamen, beheer een meerdere nest camera's en doorbell's en sinds een paar dagen werkt het niet meer zoals het hoorde. Opvallend is dat dit gebeurd na de laatste update, waarbij ook de interface helemaal op de schop is gegaan.
jeweeted 20 juni 2023 16:49
Bijzondere is dat m’n andere camera’s wel werken, maar de deurbel geen beeld kan geven. Overigens neemt de deurbel wel alles op en is ook instaat de naam rond te roepen wie er voor de deur staat. Je kunt dus alleen geen beeld live bekijken.

Vriend van me heeft exact de zelfde scenario sinds gisteren ochtend 10 uur.

Hopelijk wordt het snel opgelost en hoef ik niet de boel te resetten.
PCRaceMASTER 20 juni 2023 16:55
twee dagen geleden kreeg ik ook issues met mijn camera, heb het uiteindelijk van de stroom gehaald sindsdien, omdat ik beu werd van de meldingen en het gevoel had dat het niet aan de camera ligt,
deurbel werkt prima overigens geen delay o.i.d.
Maar dit heeft me wel aan het denken gezet om zoveel mogelijk lokaal te gaan draaien, ik zal me daar mezelf in gaan verdiepen. Als iemand hier tips heeft waar ik kan beginnen met inlezen graag!
PD2JK 20 juni 2023 17:07
Deze blijft dus nog even tijdloos.
GrandDestroyer 20 juni 2023 17:08
Hier ook geen live beelden, maar nog wel motion detection met de Nest camera. Resetten is wat lastig want ben niet thuis :+
More-Is @GrandDestroyer20 juni 2023 19:48
Hier ook sinds (minimaal) 1 dag 'offline'. Bewegingsdetectie werkt inderdaad wel gewoon. Verder heb ik al weken dat er een vertraging van 5-10 seconden zit tussen bellen en de Google aankondiging "... staat aan de deur". Dan heb je de deur al open en komt Google er nog een keer doorheen galmen...

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