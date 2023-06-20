Gebruikers klagen over problemen met stream Google Nest Cam en Doorbell - update

Meerdere eigenaren van Google Nest Cams en Nest Doorbells melden dat de apparaten geen livebeelden meer tonen via de Home-app. Het opnieuw opstarten of resetten van de apparaten zou daar in sommige gevallen niet tegen helpen.

Gebruikers zeggen onder meer op Googles officiële forum dat ze de foutmelding 'apparaat offline' te zien krijgen bij het verbinden met de vermelde Google Nest-apparaten. Andere functies lijken het daarentegen wel te doen. Ook op Reddit en Twitter schrijven gebruikers dat ze problemen met beveiligingscamera's en slimme deurbellen hebben.

Veel gebruikers die last hebben van de storing lijken uit het Verenigd Koninkrijk te komen; het is echter niet duidelijk of het om een lokaal probleem gaat. In sommige gevallen melden getroffen gebruikers dat ze meerdere Nest Cam-camera's hebben, waarbij enkele apparaten het wel doen en andere niet.

Naast het ogenschijnlijk offline blijven van de apparaten, schrijven sommige gebruikers dat gezichts- en gebeurtenisherkenning momenteel ook niet goed werken. Het is niet duidelijk of dit een algemeen probleem is of dat dit andere oorzaak heeft als de eerder vermelde problemen.

Google heeft vooralsnog niet gereageerd op de klachten van gebruikers. Het techbedrijf heeft nog niet gereageerd op vragen van Tweakers. Een getroffene zegt op het Google-forum overigens dat een supportmedewerker van het bedrijf erkende dat er een probleem is.

Update, 22-06-2023: Google laat aan Tweakers weten dat een serverupdate de connectieproblemen veroorzaakte. Het probleem moet ondertussen 'voor de meeste gebruikers' weer verholpen zijn.