Google beperkt bepaalde Nest-speakers tot één groep in Home App

Google lijkt voor een deel van zijn apparaten een beperking te hebben opgelegd waarbij bepaalde Nest-speakers en Chromecasts via de Google Home-app nog maar bij één groep tegelijkertijd kunnen behoren. Tot dusver konden gebruikers een apparaat bij meerdere groepen onderbrengen.

Verschillende gebruikers melden op het Google-forum dat zij hun apparaten niet meer aan meerdere groepen kunnen toevoegen via Google Home. Op een supportpagina van Google meldt het bedrijf inderdaad dat enkele Chromecasts, de Pixel Tablet in Hub-modus en Nest-speakers en -hubs nog maar bij één groep gevoegd kunnen worden. Op oudere versies van deze pagina werden de desbetreffende apparaten om onbekende redenen nog niet vermeld. Apparaten die al in meerdere bestaande groepen zijn ondergebracht, blijven naar verluidt gewoon functioneren zoals ze dat nu doen.

Het is niet duidelijk wanneer Google deze beperking precies heeft doorgevoerd en wat de onderliggende reden is. Mogelijk heeft de rechtszaak met Sonos iets met de aanpassing van de functionaliteit te maken. Vorig jaar bepaalde een Amerikaanse rechter namelijk dat Google inbreuk maakte op meerdere patenten van Sonos wat de synchronisatie van meerdere speakers op één netwerk betreft. Het is niet duidelijk waarom andere speakers van Google nog wel gesynchroniseerd kunnen worden door ze in één groep te zetten. Google heeft voor de publicatie van dit artikel niet gereageerd op vragen van Tweakers.

Vooralsnog geldt de beperking alleen voor de onderstaande Google-apparaten: