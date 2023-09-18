Google beperkt bepaalde Nest-speakers tot één groep in Home App

Google lijkt voor een deel van zijn apparaten een beperking te hebben opgelegd waarbij bepaalde Nest-speakers en Chromecasts via de Google Home-app nog maar bij één groep tegelijkertijd kunnen behoren. Tot dusver konden gebruikers een apparaat bij meerdere groepen onderbrengen.

Google Nest HubVerschillende gebruikers melden op het Google-forum dat zij hun apparaten niet meer aan meerdere groepen kunnen toevoegen via Google Home. Op een supportpagina van Google meldt het bedrijf inderdaad dat enkele Chromecasts, de Pixel Tablet in Hub-modus en Nest-speakers en -hubs nog maar bij één groep gevoegd kunnen worden. Op oudere versies van deze pagina werden de desbetreffende apparaten om onbekende redenen nog niet vermeld. Apparaten die al in meerdere bestaande groepen zijn ondergebracht, blijven naar verluidt gewoon functioneren zoals ze dat nu doen.

Het is niet duidelijk wanneer Google deze beperking precies heeft doorgevoerd en wat de onderliggende reden is. Mogelijk heeft de rechtszaak met Sonos iets met de aanpassing van de functionaliteit te maken. Vorig jaar bepaalde een Amerikaanse rechter namelijk dat Google inbreuk maakte op meerdere patenten van Sonos wat de synchronisatie van meerdere speakers op één netwerk betreft. Het is niet duidelijk waarom andere speakers van Google nog wel gesynchroniseerd kunnen worden door ze in één groep te zetten. Google heeft voor de publicatie van dit artikel niet gereageerd op vragen van Tweakers.

Vooralsnog geldt de beperking alleen voor de onderstaande Google-apparaten:

  • Google Nest Mini (tweede generatie)
  • Google Nest Audio
  • Chromecast with Google TV (4K)
  • Chromecast with Google TV (HD)
  • Google Nest Hub (tweede generatie)
  • Google Nest Hub Max
  • Google Nest Wifi Punt
  • Pixel Tablet (in Hub-modus)

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 18-09-2023 18:09
36 • submitter: VanStino

18-09-2023 • 18:09

36

Submitter: VanStino

Lees meer

Code in Google Home-apk wijst op presets voor slimme lampen
Code in Google Home-apk wijst op presets voor slimme lampen Nieuws van 6 oktober 2024
Google geeft appontwikkelaars toegang tot Google Home-smarthomeplatform
Google geeft appontwikkelaars toegang tot Google Home-smarthomeplatform Nieuws van 15 mei 2024
Bloomberg: Sonos kondigt koptelefoon in maart aan, komt later met mediaspeler
Bloomberg: Sonos kondigt koptelefoon in maart aan, komt later met mediaspeler Nieuws van 21 november 2023
Google herstelt functie om Nest-speakers bij meerdere Home-groepen te voegen
Google herstelt functie om Nest-speakers bij meerdere Home-groepen te voegen Nieuws van 11 oktober 2023
Rechter verwerpt boete van 32,5 miljoen dollar tegen Google in Sonos-rechtszaak
Rechter verwerpt boete van 32,5 miljoen dollar tegen Google in Sonos-rechtszaak Nieuws van 10 oktober 2023
Google Home-app krijgt ondersteuning voor eerste generatie Nest Cam Indoor
Google Home-app krijgt ondersteuning voor eerste generatie Nest Cam Indoor Nieuws van 26 augustus 2023
Gebruikers klagen over problemen met stream Google Nest Cam en Doorbell - update
Gebruikers klagen over problemen met stream Google Nest Cam en Doorbell - update Nieuws van 20 juni 2023
Google: Calendar, Gmail en WhatsApp komen dit jaar uit voor Wear OS 4
Google: Calendar, Gmail en WhatsApp komen dit jaar uit voor Wear OS 4 Nieuws van 11 mei 2023
Google Pixel Tablet kost 679 euro en komt over een maand uit
Google Pixel Tablet kost 679 euro en komt over een maand uit Nieuws van 10 mei 2023
Google Nest gaat een verbale reactie vaker vervangen door een geluidssignaal
Google Nest gaat een verbale reactie vaker vervangen door een geluidssignaal Nieuws van 23 april 2023
Meer producten en artikelen
Speakers Google Nest

Reacties (36)

-Moderatie-faq
36
36
23
2
0
9
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
spasma 18 september 2023 23:16
Ach dit meen je niet. Net een aantal Google Home Audio in bestelling na overstap van Denon HEOS. Had al een Nest Hub, Nest Audio en wat mini’s in verschillende groepen “Woonkamer”, “Woonkamer & Eetkamer”, “Eetkamer en Keuken” en “Alle boxen”.

Erg jammer dat dit soort functionaliteiten geschrapt worden terwijl het enorm goed werkt(e). Toch misschien weer een patentenzaak, of dezelfde als het volume?

Een Nest Audio is juist voor deze toepassing geweldig.

Edit 23:29: Ik lees net in een nieuw bericht op AndroidPolice dat een woordvoerder van Google heeft gezegd dat het inderdaad door de Sonos-case komt.

[Reactie gewijzigd door spasma op 22 juli 2024 23:31]

Pablojantje 18 september 2023 18:36
Oké ik snap het nu niet helemaal meer volgens mij.. Ik heb 2 Nest-speakers in de keuken (paar keuken), ik heb 1 Nest-Hub 2 op m'n slaapkamer staan en 1 Nest-Mini 2e generatie in m'n woonkamer.
Deze speakers incl Nest-Hub zitten tesamen in m'n thuis-groep waarmee ik regelmatig muziek luister vanuit YouTube music of radio stream.
Paar keuken speel ik ook regelmatig muziek of nieuws op af als ik aan het koken ben.
Betekent dit dat dit nu niet meer kan of blijven bestaande groep-configuraties bestaan? :?
VanStino @Pablojantje18 september 2023 18:42
Bestaande groepen blijven bestaan. (Ik heb dit verhaal getipt.) Ik was bezig met een kleine herconfiguratie van de speakers in mijn huis. Ik merkte bij sommige speakers dat een groep die ik toevoegde na refresh opnieuw verdween. Raar, maar die speakers hebben soms wel eens wat raar voor dus voor de zekerheid even factory reset. Toen werkte het (dacht ik), want de eerste toegevoegde groep werkte. Maar de tweede bleef opnieuw verdwijnen. Alle vooringestelde groepen blijven werken maar als je bezig bent met herconfigureren of je wilt een nieuwe speaker toevoegen heb je dus pech.

Zware beperking voor de speakers uiteraard, en mijn configuratie kan niet meer terug naar waar ik wou. Boodschap: als je speaker groepen zijn zoals je ze wilt hebben: BLIJF ER AF! Zodra je eraan begint te sleutelen kan je enkel nog maar groepen verwijderen.


EDIT: mss bijkomstig, maar dit lijkt halsoverkop te zijn ingevoerd want de app geeft GEEN foutmelding en GEEN waarschuwing hiervoor. De groep verdwijnt gewoon telkens opnieuw.

[Reactie gewijzigd door VanStino op 22 juli 2024 23:31]

EnigmaNL @VanStino18 september 2023 23:07
Ik heb nooit groepen ingesteld maar ik begrijp ook niet helemaal wat het nut is. Mijn Nest speakers zijn toegekend aan ruimtes, is dat hetzelfde?
VanStino @EnigmaNL18 september 2023 23:26
Neen, dit gaat over multiroom audio. Zo had ik 1 groep om in de keuken muziek te luisteren, 1 groep voor de woonkamer en 1 voor beide tegelijk. Die groep voor beide tegelijk is nu onmogelijk geworden dankzij deze verandering.
Teun_2 18 september 2023 18:24
Degoutant. Eerst die verrekte volumeregeling en nu dit.
Ik heb de speakers gekocht om de functionaliteit van meerdere speakers in huis ook effectief te gebruiken.

Ik heb 4 nest audio, een sony, een harman kardon speaker en versterker, een xiaomi en een jbl speaker die de chromecastfunctionaliteit hebben. Ik heb een groep per kamer, per verdiep en eentje voor het hele huis.

Ik ga even kijken of ik nog garantie heb. Als dit niet meer werkt, zijn ze wat mij betreft gewoon stuk. Als het patentkwestie is, moet Google gewoon de royalties betalen in plaats van de reeds verkochte producten stuk te maken.

[Reactie gewijzigd door Teun_2 op 22 juli 2024 23:31]

MrSnowflake @Teun_218 september 2023 18:59
Yes degoutant inderdaad. De lijst van apparaten bevat ook ongeveer alle belangrijk Google devices. De hubs de mini en de audio. Net als de nieuwe cwgtv. Schandalig. En ik snap ook goed dat een rechtbank Google beperkingen oplegt ( het groep volume) maar ik snap in de verste verte niet waarom die beperking rechtmatige consumenten mag impacteren. Dan hadden ze Google tot een boete moeten dwingen om de bestaande klanten te vrijwaren. Zon Google audio wordt niet minder waard als die functionaliteit verdwijnt maar is vrijwel onbruikbaar.

Wat moet ik nemen voor multi room? Sonos is veel te duur en al de rest is vendor lock in. Google cast was het beste alternatief maar daar verdwijnt iedere maand functionaliteit.

[Reactie gewijzigd door MrSnowflake op 22 juli 2024 23:31]

zordaz @MrSnowflake18 september 2023 19:07
Een zelfbouw audio project met Picoreplayer zou voor de meeste Tweakers een uitstekend en Open Source alternatief zijn voor Multi Room audio.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 23:31]

voorstad @zordaz18 september 2023 21:58
Yup, of Moode audio player.

Gewoon overstappen naar Home Assistant zonder hubs van Google, Amazon en lekker zelf de volledige controle (en privacy) in eigen hand houden.
MrSnowflake @voorstad18 september 2023 22:27
Thanks Moode ga ik eens bekijken, die had ik nog niet gezien. Zitten heel wat streaming opties in zie ik.
inversions @voorstad19 september 2023 03:31
Toevallig gisteren mee begonnen maar zo lekker is dat allemaal niet. Voor mijn vloer verwarming moet je allerlei zaken doen zoals id extracten en andere app gebruiken. Terwijl met Google home het 3 klikken was. Het is leuk maar wel voor tweakers niet voor end users.
MrSnowflake @inversions19 september 2023 10:33
Dat is niet de fout van HA. De fabrikanten integreren allemaal met Google omdat het bekend is, maar ondertussen ligt alle functionaliteit bij Google en het is duidelijk dat Google niet garant staat dat de functionaliteit behouden blijft. Ik ben ook aan het migreren naar Home Assistant. En mijn Nest Hub blijft in gebruik, maar nu via HA (NodeRed op dit moment nog).
MrSnowflake @zordaz18 september 2023 22:24
Thanks. Ik ga het eens bekijken.

Het jammere aan deze DIY oplossingen vind ik dat er geen mooie geïntegreerde oplossingen zijn, zoals de Nest Audio speaker. Deze is 1 mooie verpakking om te doen wat we willen doen.
En ook app support is altijd wel iets minder smooth. En we gebruiken ook de Nest Hub om audio te spelen (vooral de kinderen), dus dat moet ik dan ook eens uitzoeken.

Bv met Google Cast kan je casten van uit al je audio apps op je gsm. Ik gebruik vooral Spotify en Pocket Casts, maar deze hebben enkel Google Cast support (of Spotify Connect).

[Reactie gewijzigd door MrSnowflake op 22 juli 2024 23:31]

Gwaihir @MrSnowflake19 september 2023 11:03
Je maakte een typefout :+
Het jammere aan deze DIY oplossingen vind ik dat er geen mooie geïntegreerde oplossingen zijn, zoals de Nest Audio speaker. Deze is 1 mooie verpakking om te doen wat we willen doen, meerdere weken en soms zelfs maanden lang.
Nostalgmus @Teun_218 september 2023 18:41
Apparaten die al in meerdere bestaande groepen zijn ondergebracht, blijven naar verluidt gewoon functioneren zoals ze dat nu doen.
boolean @Teun_218 september 2023 19:01
Het is alsof je mijn thuissituatie omschrijft! ;) Maar ik hoop dat het blijft werken zo lang ik geen wijzigingen in de configuratie aanbreng.
Dick Ravestein 18 september 2023 18:59
Is die patentkwestie weer niet zoiets van synchroniseren van apparatuur via netwerk kan maar op 1 manier en Sonos heeft dat gepatenteerd. Ik ga een patent aanvragen op rode brandweerwagen dan kan ik overal licentiekosten in rekening brengen. Ehhm, had Facebook niet een patent op het woord "Book" als trademark of was dat niet gelukt?
Te gek voor woorden eigenlijk.
habbekrats @Dick Ravestein18 september 2023 19:06
KPN Heeft dit al eens geprobeerd met de groene kleur. Gelukkig kansloos .
Frame164 @Dick Ravestein18 september 2023 23:43
Je onderschat wat Sonos heeft ontwikkeld. En als het zo eenvoudig is als een rode brandweerwagen, dan schrijf je zelf een variant die het patent niet schendt en maak je het open source.
Squixx @Frame16419 september 2023 20:18
Waarom? We hebben Logitech media server en squeezelite al als opensource alternatief.

Bestond tevens al jaren voor de eerste sonos
Roel1966 18 september 2023 19:28
Vind dat eerlijk gezegd onhandig zeker wanneer je dan een wat groter huis hebt met meerdere verdiepingen. Heb hier dan een Google Nest Mini op de benedenverdieping staan die dan in een aparte groep zit. Vervolgens dan op de middenverdieping een groep met een Google Nest 2 hub en op de bovenverdieping een groep met een Google Nest 1 hub. Die wil ik dus graag allemaal gescheiden houden want als je dan b.v. zegt zet alle lampen uit dan wil ik dat beperken tot die groep.

Door die beperking ben je dus dan genoodzaakt om dan aparte commando's te gaan opzetten met dan weer aparte acties.
Dragon_Lee 18 september 2023 23:08
Erg vervelend bericht...

Ook hier meerdere groepen:.
Een voor hele huis als alarmering als een sensor te lang iets aan gaf.
Eentje voor woonkamer met meerdere speakers, een Nest home en een Home Mini maar die laatste wilde ik juist ooit vervangen voor een 2e Nest Home speaker
Eentje voor de keuken waar er nog een op zat maar ik een 2e wilde bij zetten...
Dat kan ik nu dus vergeten.

Lijkt er op dat die oplossing die Linus (van de techtips) onlangs bedacht had voor zijn huis nog niet zo over de top was, (een bekabelde streamer/speaker hardware combo per "kamer"), want google is 'n onbetrouwbare partner.

Overigens ook hier met de assistent rare dingen die niet opgelost worden; "lamp 1 aan" werkt prima, voor lamp 2 ook, maar als je lamp 3 uit/aan wilt hebben dan neemt de assistent lampen 1-2-3 in de opdracht mee... al 2 jaar geleden gemeld maar niks mee gedaan.

Helaas ook de "timers" op lampen weg, enkele jaren geleden kon ik zeggen "lamp 1 aan gedurende 30 seconden" handig voor als je op de gang moest lopen ... maar ineens werd de timer opdracht niet meer begrepen.

Terug over de speakers, ook hier zou een timer functie zijn van "speel Spotify voor 10 minuten" maar dit heb ik zelf zelden werkend gekregen, de laatste tijd zelfs helemaal niet meer.

In ieder geval is google voorlopig mijn verdere aankopen kwijt.
Frame164 18 september 2023 23:45
Google had natuurlijk ook gewoon een licentie kunnen uitonderhandelen met Sonos. Sonos kan het geld goed gebruiken, daarom werken ze ook samen met Ikea.
Master_duck 19 september 2023 07:39
Heeft dit ook iets te maken met de synchronisatie. als ik meerdere speakers aan zet met de app of de hub dan loopt het geluid niet in sync. als ik dat zo lees dan zou niet alleen speaker groepen aangepast zijn maar ook de synchronisatie wat de geluids ervaring ook niet echt goed maakt. en dat merk ik dus. voorheen ging dit eigenlijk goed.

merk wel op dat google veel problemen heeft met zijn hardware. De deurbel is op het moment niet goed, ook te maken met de home app denk ik. raare is dat de bel beter werkt op de iphone (melding komt binnen 10 sec, op de hub eb android komen ze na 30 sec of zelfs latrer of niet. nee geen netwerk probleem)
kozue
19 september 2023 08:11
Wellicht een onpopulaire mening op een site als dit, en zeker in een topic over cloud-speakers (ik ga ze niet “slim” noemen want dat zijn ze niet), maar ik ben eigenlijk blij dat dit soort dingen een keer gebeuren. Ik hoop dat het mensen wakker schudt over de nadelen van cloud-gebaseerde oplossingen. Je denkt dat je een product koopt, maar eigenlijk koop je niks. Je betaalt voor de mogelijkheid om een dienst te gebruiken, net zoals je bij een avondje bioscoop de bios niet bezit maar er slechts even gebruik van maakt. Dure hardware waar je alleen mee mag doen wat de aanbieder ok vind. Je zit vast in een ecosysteem, vast aan de grillen van de aanbieder en vast aan een cloud. En vaak nog aan een app ook, die je weer tot andere aankopen dwingt (recente smartphone van 1 van de 2 grote partijen). En dan zal ik het maar nog niet eens gaan hebben over de privacy die je opgeeft met dit soort afluisterapparatuur, want de waarde daarvan verschilt per persoon (sommigen geven er niks om, ik persoonlijk wel).

Bij mij komen dit soort dingen m’n huis niet in. Ik heb alleen traditionele speakers, aangesloten op een versterker. Die hebben niet alleen de nadelen van deze cloud-troep niet, maar ze zijn ook nog eens stukken flexibeler. Je kunt de speakers en de versterker onafhankelijk van elkaar upgraden, in plaats van dat je maar genoegen moet nemen met een bepaalde geluidskwaliteit, omdat je het cloud deel en de speaker niet kunt scheiden.
MrMonkE @kozue19 september 2023 08:58
Ja, inderdaad.
Eigenlijk is het niet meer dan een speaker en een microfoon in een kastje met een of andere SOC dat met internet services praat.. het is niet slimmer dan mijn muis of toetsenbord.
Crw 18 september 2023 22:42
Het zijn smeerlappen tegenwoordig...
Alle nest apparaten zijn effectief ook nest tegenwoordig. Geen integratie en werkt van geen meter.

Enige waar ik nog vertrouwen in had waren:
Android
Google drive
Google home speakers

Das dus weer eentje te schrappen van het lijstje. Ooit was er een tijd dat je ALLES van Google gewoon kom vertrouwen.
Killertjuh @Crw19 september 2023 06:30
Hier het zelfde..
Eerst kon ik makkelijk via home speakers toevoegen bij een bestaande speaker die al iets aan het afspelen was. Volgens mij hadden ze toen wat patent rechtzaken verloren tegen sonos en sinds dien is alles minder geworden. Ook deze actie snap ik inderdaad niet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.