Google geeft appontwikkelaars toegang tot Google Home-smarthomeplatform

Google stelt zijn Home-platform open voor ontwikkelaars. Met nieuwe api's kunnen appmakers ondersteuning voor Google Home- en Matter-smarthomeapparatuur toevoegen aan hun applicaties en automatiseringen maken. De functionaliteit komt beschikbaar voor Android en iOS.

De Google Home-api's laten apps van derden in totaal 'meer dan 600 miljoen' Matter- en 'Works with Google Home'-apparaten aansturen, zo meldt de techgigant. Daaronder vallen bijvoorbeeld lampen, slimme thermostaten, sensors en meer. De gebruikers van die apparaten moeten daarvoor wel eerst toestemming geven. Als dat is gedaan, dan kunnen ontwikkelaars die apparaten aansturen via hun apps en automatiseringen ontwikkelen.

Google deelt verschillende voorbeelden voor hoe de api's ingezet kunnen worden. De techgigant beschrijft bijvoorbeeld een etensbezorgingsdienst die de buitenverlichting bij de voordeur automatisch in kan schakelen als de bezorger dichtbij is. Het bedrijf spreekt ook over een fitnessapp die de ventilator aanzet wanneer de gebruiker aan een training begint.

Verschillende smarthomefabrikanten hebben toegezegd de api's te gaan gebruiken, schrijft The Verge. Daaronder valt bijvoorbeeld Eve, die zijn app beschikbaar gaat stellen voor Android. Ook ADT, een fabrikant van beveiligingsapparatuur, gaat de api inzetten voor een nieuwe functie, Trusted Neighbor. Daarmee kunnen gebruikers andere mensen tijdelijk toegang verlenen tot hun woning.

Met de Home-api's komt Google ook met meer opties om tv's te gebruiken in een smarthome. Bepaalde televisies kunnen bijvoorbeeld gaan dienen als hubs die apparaten kunnen aansturen. Dat geldt bijvoorbeeld voor LG-televisies. Dat gaat ook gelden op Chromecasts met Google TV en bepaalde televisies die Google TV gebruiken als OS.

De Google Home-api's zijn nu beschikbaar voor Googles earlyaccesspartners, schrijft The Verge. De fabrikant heeft daarnaast een wachtlijst voor andere ontwikkelaars.