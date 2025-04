Android Authority: code wijst op standaard ChatGPT-zoekmachine in Android

Broncode in de Android-app van ChatGPT wijst erop dat de chatbot in de toekomst mogelijk als standaardassistent kan worden ingesteld. In dat geval kunnen smartphonegebruikers Google Assistent vervangen. Ook werkt maker OpenAI aan een tile voor ChatGPT.

Dat blijkt uit code in een recente versie van de Android-app, die Android Authority ontdekte in een teardown. Die code zit in versie 1.2023.352 van de app, die vlak voor kerst uitkwam. In die app is een string verstopt met de naam com.openai.voice.assistant.AssistantActivity . Die functie is volgens Android Authority standaard uitgeschakeld, maar de ontdekkers schakelden haar handmatig in. Vervolgens verschijnt er een overlay over andere apps heen met een animatie, maar Android Authority zegt dat de functie zelf echter nog niet werkt.

Volgens de site kunnen de code en de animatie erop wijzen dat ChatGPT in de toekomst als assistent in Android kan worden gebruikt. Nu kunnen gebruikers standaard Google Assistent oproepen vanuit het vergrendel- of thuisscherm, maar het is ook mogelijk een andere stemassistent, zoals Alexa of Home Assistant, in te stellen. Mogelijk voegt OpenAI daar ChatGPT in de toekomst aan toe. De enige manier om de chatbot nu op Android te gebruiken, is door de app te openen; ChatGPT heeft bijvoorbeeld nog geen widgets.

Android Authority vond ook XML-verwijzingen naar de functionaliteit, zoals de voice-interaction-service - en recognitionService -tags. Die tags zijn nodig om Android te vertellen wat de standaardassistentapp moet zijn, maar volgens Android Authority ontbreken andere benodigde tags daar nog wel voor.

Volgens Android Authority zitten er in de app ook verwijzingen naar een aparte tile voor ChatGPT. Gebruikers kunnen die tiles in het dropdownmenu van Android zetten en daar eigen commando's aan koppelen. Die tiles zijn snelkoppelingen om bijvoorbeeld wifi aan en uit te zetten, maar appmakers kunnen ook hun eigen tiles maken. Home Assistant doet iets soortgelijks. De code van de ChatGPT-app zou erop wijzen dat er een tile komt met een snelkoppeling naar ChatGPT's assistent, maar ook die functionaliteit werkt nog niet.