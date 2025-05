OpenAI voert restricties in naar aanleiding van wereldwijde verkiezingen

OpenAI neemt maatregelen naar aanleiding van de verkiezingen die in 2024 in verschillende landen plaatsvinden. Het onderzoeksinstituut achter ChatGPT en DALL-E zal niet langer toestaan dat gebruikers chatbots maken die echte personen en instellingen kunnen imiteren.

Het instituut meldt dat het ook geen apps via zijn api's toestaat waarmee politieke campagnes kunnen worden gevoerd of waarmee lobbywerk kan worden verricht. Apps die mensen ervan kunnen weerhouden of kunnen afschrikken om te gaan stemmen, worden vanaf nu ook geweerd. Het instituut vermeldt voorbeelden waarbij de stemprocedures of -vereisten verkeerd kunnen worden voorgesteld.

Wat valse afbeeldingen betreft zegt OpenAI dat het aan tools werkt waarmee de herkomst van afbeeldingen kan worden gedetecteerd. Binnen het bedrijf wordt daar nu al mee geëxperimenteerd en de eerste tests zouden 'veelbelovend' zijn. OpenAI zal de tool binnenkort beschikbaar stellen aan een groep testers, waaronder journalisten, internetplatforms en onderzoekers. Zij kunnen dan vervolgens feedback geven.

ChatGPT-gebruikers kunnen vanaf nu ook mogelijke overtredingen melden. Ze zullen ook steeds vaker resultaten te zien krijgen die gebaseerd zijn op realtime wereldwijde verslaggeving. Het taalmodel zal dan ook telkens de bronvermelding en links aan de antwoorden toevoegen.