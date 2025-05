Ubisoft introduceert nieuw abonnement met games uit backcatalogus

Ubisoft introduceert een nieuw abonnement: Ubisoft+ Classics. Deze formule bevat games uit de backcatalogus waaronder Far Cry 6, Rainbox Six Siege en Watch Dogs: Legions. Het bedrijf voegt de abonnementen Ubisoft+ Multi Access en Ubisoft+ PC Access ook samen tot Ubisoft+ Premium.

De catalogus van Ubisoft+ Classics bevat momenteel meer dan vijftig games en zal na verloop van tijd verder worden uitgebreid, zegt Philippe Tremblay, director of subscriptions van Ubisoft. Welke games er verwacht mogen worden, is nog niet duidelijk.

Ubisoft+ Classics zal standaard deel uitmaken van PlayStation+ Extra en PlayStation+ Premium, maar er komt ook een pc-versie van het abonnement. Deze versie kost 7,99 euro per maand. PlayStation+ Extra kost 13,99 euro per maand en PlayStation+ Premium 16,99 euro per maand. Deze abonnementen van Sony bevatten afwisselende content.

Ubisoft+ Multi Access en Ubisoft PC Access worden geschrapt en vervangen door Ubisoft+ Premium. De catalogus van dit nieuwe abonnement bevat volgens Ubisoft meer dan 100 games en gebruikers krijgen ook onmiddellijk toegang tot nieuwe releases. Ubisoft+ Premium zal ook Premium-edities van Ubisoft-games bevatten en de abonnees krijgen maandelijkse beloningen en periodieke kortingen en deals. Ubisoft+ Premium is beschikbaar voor pc-gamers en Amazon Luna-gebruikers, maar sommige games zijn ook op Xbox-consoles te spelen. Dit abonnement kost 17,99 euro per maand.