Ubisoft: grote advertentie in Assassin's Creed Odyssey was niet de bedoeling

Een aantal spelers van Assassin's Creed Odyssey kreeg een grote advertentie voor Assassin's Creed Mirage te zien bij het openen van de ingame kaart. Volgens Ubisoft kwam dit door een 'technische fout'. Over de aard van deze fout zegt het bedrijf niets.

Verschillende spelers van de Xbox- en PlayStation-versies van AC Odyssey hebben de advertentie opgemerkt en erover geklaagd op onder andere de Xbox One-subreddit. Een gebruiker laat via een video zien dat hij een schermvullende advertentie kreeg voor AC Mirage, de nieuwste game in de Assassin's Creed-serie, nadat hij de ingame kaart had geopend. Andere gebruikers noemen de plaatsing van de advertentie 'walgelijk' en 'onacceptabel'.

Ubisoft zegt in een reactie aan The Verge dat het op de hoogte is van de klachten en dat de advertentie daar niet hoorde. "Dat was het resultaat van een technische fout, die we hebben opgelost nadat we van het probleem hadden gehoord", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de nieuwswebsite. Hoe het precies kon dat de advertentie werd getoond bij het openen van de kaart, licht Ubisoft niet toe.