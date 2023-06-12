Ubisoft toont acht minuten gameplay van Assassin's Creed Mirage

Ubisoft heeft een nieuwe gameplaytrailer van Assassin's Creed Mirage getoond. In een acht minuten durende trailer is te zien hoe de spelwereld er in de praktijk uit ziet.

In de gameplaytrailer is te zien hoe assassin Basim in het oude Bagdad rondkomt. Ook is te zien hoe de speler met rookbommen tegenstanders afleidt en hoe de nadruk meer op klimmen en rennen dan op het moorden lijkt te liggen.

Tweakers heeft ook een preview van de game gemaakt.