Ubisoft toont acht minuten gameplay van Assassin's Creed Mirage

Ja en nee, ik snap je punt maar na AC 3 hebben ze er toch echt zelf een potje van gemaakt. De eerste 5 games waren allemaal voorouder/Animus gerelateerd, vervolgens gingen ze na 3 wat anders proberen in de moderne tijdlijn, werd het een nog groter potje en gingen ze na Syndicate over tot een RPG game-stijl. overigens heb ik niet gezegd dat het laatstgenoemde slecht was. RPG elementen waren prima, maar het was geen Assassin's Creed. Nadat ze dat 7 jaar lang hebben volgehouden denken ze toch even: Hier, voor jullie ook wat (OG gameplay). Mijn eigen vraagteken bij dit spel is toch echt de gameplay zelf. Er lijkt echt niets veranderd te zijn, na 8 jaar sinds de laatste non-rpg AC spel. Als antwoord op je reactie: Er is helemaal geen vernieuwing..
Al dat kritiek van mensen is trouwens niet gericht op de developers. Het is voor de grote, arrogante en hebzuchtige corporaties dat games zo snel mogelijk willen uitmelken. Dat gaat ten koste van de bloed, zweet en tranen van de developers helaas.
Het commentaar op Ubisoft is toch wel terecht. Nou probeer je een vingertje te wijzen in de vorm van: Het is nooit goed, altijd maar klagen! Maar kijk dan even naar Ubisoft haar spellen. Zowat elk spel is bijna hetzelfde qua wereld, stijl en gevoel. Als betalende klant mag kritiek hebben best lijkt mij.
Als toevoeging daarbij: Het is nu juist meer terecht dan ooit, dat er meer kritiek komt vanuit het publiek. Zowat elke grote release in 2023 tot nu toe kwam uit, vol met bugs, glitches en halfgebakken games.
Games van afgelopen jaren:
- Cyberpunk 2077
- Redfall
- Star Wars Jedi Survivor
- Returnal
- The Last of Us
- Forspoken
Zo kan ik nog wel doorgaan...
[Reactie gewijzigd door Swayzz op 23 juli 2024 16:33]