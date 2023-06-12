Ubisoft toont acht minuten gameplay van Assassin's Creed Mirage

Ubisoft heeft een nieuwe gameplaytrailer van Assassin's Creed Mirage getoond. In een acht minuten durende trailer is te zien hoe de spelwereld er in de praktijk uit ziet.

In de gameplaytrailer is te zien hoe assassin Basim in het oude Bagdad rondkomt. Ook is te zien hoe de speler met rookbommen tegenstanders afleidt en hoe de nadruk meer op klimmen en rennen dan op het moorden lijkt te liggen.

Tweakers heeft ook een preview van de game gemaakt.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-06-2023 20:14 50

12-06-2023 • 20:14

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Reacties (50)

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SideShow 12 juni 2023 21:54
Jammer dat het weer allemaal recycled animaties zijn, recycled UI, recycled AI. Dit is de zoveelste game die men maakt met hun toolset die reeds vele jaren voorhanden is en we nu reeds meerdere malen gezien hebben.
Twanekel @SideShow13 juni 2023 10:07
Ik had ook meer een next-gen game verwacht met de nieuwe hardware van tegenwoordig, als ik zo kijk zie ik inderdaad wat deze punten betreft helemaal niks nieuws.
EnigmaNL @Twanekel13 juni 2023 11:24
Het is een nieuwe Assassins Creed game met de klassieke formule, iets waar fans van de originele games al lang op zaten te wachten.
geeMc @Twanekel13 juni 2023 11:33
Dat zou met de volgende main title het geval moeten zijn aldus Ubisoft (die dus ook schijnbaar geen support gaan krijgen voor last gen consoles). Volgens mij is het niet wijd bekend dat Mirage eigenlijk vanuit origine gepland was als DLC voor Valhalla en die dus nu als een stand-alone tussendeel moet fungeren tot de volgende game (Red, Japan) uit moet komen. Red en Hexe zijn de volgende main titles.

[Reactie gewijzigd door geeMc op 23 juli 2024 16:33]

Swayzz 12 juni 2023 20:24
Leuk, terug naar de roots. Maar het voelt wel echt als een cash-grab spel (dat is tegenwoordig ingebakken in Ubisoft haar MO). Gemaakt om de fans te 'troosten' die graag de OG speelstijl terug willen. Hopelijk is het verhaal goed.

Daarnaast ronduit belachelijk dat het spel wel op de Epic games store uitkomt, maar niet op Steam...

[Reactie gewijzigd door Swayzz op 23 juli 2024 16:33]

Starr0w @Swayzz12 juni 2023 20:30
Op die manier kunnen ze natuurlijk nooit goed doen... :|

Vernieuwen ze, is he niet AC genoeg meer.

Gaan ze terug naar de roots, is het een cash grab...

Ik zou echt niet graag een game developer zijn dezer dagen want man o man wat kan iedereen telkens weer iets vinden om negatief over te zijn.

[Reactie gewijzigd door Starr0w op 23 juli 2024 16:33]

Swayzz @Starr0w12 juni 2023 20:35
Ja en nee, ik snap je punt maar na AC 3 hebben ze er toch echt zelf een potje van gemaakt. De eerste 5 games waren allemaal voorouder/Animus gerelateerd, vervolgens gingen ze na 3 wat anders proberen in de moderne tijdlijn, werd het een nog groter potje en gingen ze na Syndicate over tot een RPG game-stijl. overigens heb ik niet gezegd dat het laatstgenoemde slecht was. RPG elementen waren prima, maar het was geen Assassin's Creed. Nadat ze dat 7 jaar lang hebben volgehouden denken ze toch even: Hier, voor jullie ook wat (OG gameplay). Mijn eigen vraagteken bij dit spel is toch echt de gameplay zelf. Er lijkt echt niets veranderd te zijn, na 8 jaar sinds de laatste non-rpg AC spel. Als antwoord op je reactie: Er is helemaal geen vernieuwing..
Al dat kritiek van mensen is trouwens niet gericht op de developers. Het is voor de grote, arrogante en hebzuchtige corporaties dat games zo snel mogelijk willen uitmelken. Dat gaat ten koste van de bloed, zweet en tranen van de developers helaas.

Het commentaar op Ubisoft is toch wel terecht. Nou probeer je een vingertje te wijzen in de vorm van: Het is nooit goed, altijd maar klagen! Maar kijk dan even naar Ubisoft haar spellen. Zowat elk spel is bijna hetzelfde qua wereld, stijl en gevoel. Als betalende klant mag kritiek hebben best lijkt mij.

Als toevoeging daarbij: Het is nu juist meer terecht dan ooit, dat er meer kritiek komt vanuit het publiek. Zowat elke grote release in 2023 tot nu toe kwam uit, vol met bugs, glitches en halfgebakken games.

Games van afgelopen jaren:
- Cyberpunk 2077
- Redfall
- Star Wars Jedi Survivor
- Returnal
- The Last of Us
- Forspoken

Zo kan ik nog wel doorgaan...

[Reactie gewijzigd door Swayzz op 23 juli 2024 16:33]

MN-Power @Swayzz12 juni 2023 21:12
En toch is dat een persoonlijk ding. Ik vond de eerste delen echt geweldig hoor, maar de grote lijn is dat ik de AC spellen alleen maar beter vind worden. Veel completer ook. In deel een was eigenlijk erg weinig te doen(dat was destijds de klacht ook). En nee niet elke is beter dan zijn voorganger, maar dat ligt vooral aan omgevingen die mij meer of minder boeien. 3 en Black Flag voelden voor mij duidelijk minder aan(veel laagbouw en varen). Om even de (voor mij) beste nieuwe te noemen in oplopende volgorde: Unity, Syndicate, Odyssey . Origins vond ik minder omdat Egypte in een spel toch minder indruk maakte dan ik gedacht had en Valhalla, een beetje hetzelfde idee. Nog steeds een leuker dan gemiddeld spel, voor mij dan.

Maar Odyssey was zeker incl. Atlantis DLC eigenlijk het beste spel IMHO. De Griekse oudheid was om te snullen en zelfs het varen wordt dan leuk! Ik zit dus eigenlijk helemaal niet te wachten op een original trilogie fan-service. Dus bij uitzondering wacht ik ik tot deze een jaartje oud is of zo en kijk ik dan wel. Ik vond trouwens het Isu verhaal veel interessanter dan de voorouders link, dus wellicht dat mijn kijk erop daarom anders is.
tw_gotcha @MN-Power12 juni 2023 22:00
ik kan me wel in je commentaar vinden. Maar als ik deze footage zie, ziet het er allemaal enorm voorgekauwd uit. Alles wordt aangereikt en dat parcour runnen kun je door met je ogen dicht de muisknop in te houden. Je loopt geen enkel risico en het barst van de gadgets. Ik kan me van Ezio in AC2 toch wel herinneren dat het lang niet altijd lukte, de route die je gekozen had, of de ontsnapping.
Een van de beste momenten in AC2 was toen Ezio pas halverwege de game hoger kon springen zodat hij echt de hoogte in kon gaan.Dan heb je het gevoel iets bereikt te hebben. Hier lukt zo te zien alles.

Uiteindelijk heb ik Valhalla steeds zo gespeeld dat ik voor iedere raid alleen erop uit ging om iedereen om te leggen, in plaats van op een dorp af te stormen. Op zoek naar uitdaging.

Ik hoef helemaal geen vernieuwing, ik wil gewoon een avontuur waar ik een tijdje mee bezig kan zijn. Maar ik wil wel moeten nadenken en mijn characer moeten ontwikkelen, de beste wapens bij elkaar halen of zo. Ik ga Mirage zeker niet meteen kopen, ik wacht ook wel even.
MN-Power @tw_gotcha12 juni 2023 22:24
Je kunt natuurlijk altijd de upgrades niet halen die het je te makkelijk maken. ;) Snap je opmerking wel hoor, maar van mij hoeft het persoonlijk niet zo, ik doe het juist voor het verhaal en de rustgevende ervaring. Ik zorg er trouwens wel voor dat ik mijn skill points uitgeef aan zaken waar ik moeite mee heb, nooit in zaken waar ik toch al overpowered ben. En soms geef ik de points zelfs niet uit.

Moeilijke spellen waar je vaak door hetzelfde stuk moet heb ik trouwens nooit leuk gevonden. Maar een goede moeilijkheidsgraad selectie is nooit weg natuurlijk. Platformers waren vroeger in de begindagen(NES tijd, of zelf 2600 tijd(Pitfall :) ) ook al niet mijn ding(eat, jump, die, repeat :) ). Als ik een echte uitdaging zoek pak ik wel een goeie racesim. :)

De makkelijkere parcour geeft ook weer wat ruimte om meer controls te binden. En je moet natuurlijk nog steeds de veste route bepalen.

[Reactie gewijzigd door MN-Power op 23 juli 2024 16:33]

tw_gotcha @MN-Power13 juni 2023 20:30
ik hou van spellen waar veel mods voor zijn op Nexus, vaak kun je dan tweaken tit het precies is wat je wil

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 23 juli 2024 16:33]

MN-Power @tw_gotcha13 juni 2023 20:41
Toevallig! Ik had me voorgenomen met Skyrim(nu de SE) te beginnen. Weer vol met mods, maar nu op basis van collections. Dus die heb ik gisteren binnengehaald en weer mijn eerste stappen gezet. In de oude had ik een uur of 350 zitten waarvan zeker 2/3 dankzij mods.

En inderdaad het is fijn als een ieder het spel zo kan spelen als hij zelf wil. Want iedereen verwacht een andere uitdaging, zo walgt de één van fast travel en de ander juist van het gebrek aan. Zo ook met moeilijkheidsgraad. Dan is een 'lopend buffet' gewoon een veel betere oplossing. :) Breekt wel de waarde van achievements, maar daar hecht ik minder dan geen waarde aan. ;)
tw_gotcha @MN-Power13 juni 2023 20:44
skyrim inderdaad, en the witcher 3, ook zoeen die helemaal kan tweaken
BlaDeKke @tw_gotcha13 juni 2023 15:52
Ik heb valhalla op exact dezelfde manier gespeeld 😅
centr1no @MN-Power14 juni 2023 13:47
Ik heb de eerste Assassins Creed geprobeerd en blijkbaar was het niet mijn ding want ik heb de serie daarna eigenlijk nooit geen aandacht meer gegeven.
Tot aan Odyssey. Als RPG in een historische, mythologische open wereld zou je soms bijna vergeten dat je een Assassins Creed aan het spelen bent.
Het interesseert me ook helemaal niets waar die hinderlijke, immersie brekende stukken in het heden over gaan.
Ik vind het jammer dat die specifieke rode draad er in zit en dat ze met dit concept ook een beetje de mogelijkheid weg halen dat andere studios of franchises iets met dezelfde content gaan doen.
centr1no @Swayzz14 juni 2023 15:00
Mensen zijn nooit tevreden.
Het is geen echte AC genoeg, het is teveel originele AC. Verschillende mensen, verschillende pakken.
Wat developers of studio's ook doen met een franchise, het is gewoon niet mogelijk om iedereen tevreden te houden.
En dat komt omdat het niet om de games zelf gaat maar om het gevoel dat ze hadden toen ze de games speelden.
Mensen willen meer van hetzelfde, maar wel anders. Je kunt dezelfde game niet eindeloos blijven spelen als er niet steeds extra content aan wordt toegevoegd. Een vervolg of remake moet zowel het vertrouwde gevoel hebben van het origineel en het gevoel dat je iets nieuws aan het ontdekken bent. En het moet allemaal beter, mooier, grootser.
Die stap naar meer RPG-achtige games was best logisch, sprak ook een andere groep gamers aan en leverde ook een format dat efficient uit te melken viel.
Ik heb persoonlijk helemaal niets met het overkoepelende Assassins Creed verhaal maar vind juist de historische, mythologische settings bijzonder.

Dat games franchises worden uitgemolken is waarschijnlijk onoverkomelijk.
Maar wat je wel ziet is dat een aantal studios en uitgevers meer oor hebben voor wat hun klanten willen in tegenstelling tot degenen die gewoon uitbrengen wat ze willen maken.
En het is ook voor degenen die het daadwerkelijke werk doen gunstig omdat dit soort formats juist de noodzaak voor overwerk, de crunch en uitstel omdat het technisch niet op orde is grotendeels weg neemt. Het geeft de developers meer tijd zich te focussen op inhoud en de details.
Ja, veel games lijken hetzelfde. Maar als de setting en de verhalen zo van elkaar verschillen, wat boeit het dan dat ze dezelfde basis hebben? Wat is de klacht dan precies?
Zou het niet een positief iets moeten zijn dat de games in de basis gelijk blijven? Is het wijzigen van die wereld, stijl en gevoel niet precies waar 'die anderen' over klagen?

Uiteraard is het terecht dat mensen klagen over de toestand, de speelbaarheid van games.
Het wordt al wat onduidelijker als mensen klagen dat een game niet voldoet aan de verwachtingen.
Maar daar gaat dit niet over. Er wordt tegenwoordig over alles geklaagd. Zinnig of onzinnig. Terecht of onterecht.
Sommige klagers hebben zo veel invloed dat ze het lastiger maken voor degenen die een andere mening hebben. Sommige klagers klagen om hele andere redenen die niets met het product te maken hebben.
Misschien moeten we gewoon wat minder aandacht geven aan een hoop van die 'kritiek'.
Maaartendej @Swayzz12 juni 2023 20:42
Dit is inderdaad Ubisoft's versie van 'luisteren naar de fans'
"Jij wilt de orginele AC? Alsjeblieft, eet maar op! Met een dressing van wat mooiere graphics"
pim 12 juni 2023 20:38
Kunnen de physics/animaties anno 2023 niet wat beter?
Hij valt als een geest door het stro heen: https://youtu.be/mxpYHW-M_Ac?t=221
LurkZ @pim12 juni 2023 20:49
Inderdaad, maar de sprong in het bloemenperkje is wel ok.
"work in progress" dus er is nog hoop.
wuto007 @LurkZ13 juni 2023 08:27
Aan de andere kant heeft Ubisoft nu al 16 jaar de tijd gehad om te bedenken dat touwtjes doorzakken als je er op staat, en ze zijn nog steeds zo stijf als een plank.
Indentical @wuto00713 juni 2023 13:06
Mwa, dat vind ik nog niet eens zo heel erg eigenlijk.
Dan zou je ook kunnen benoemen dat van 100 meter hoogte een kar met stro ook niet zo gek veel doet om je val te breken, je overleeft het misschien wel, maar je hebt echt wel wat bot breuken.

Dan hebben we het nog niet eens over dat je blijkbaar door de ogen van een vogel kan zien, en dat je een gekke gave heb om je zelf te teleporteren, en als jij als persoon in een bloemperkje sluipt, dan ben je echt niet ontzichtbaar...

Of zullen we het accepteren dat het een spelletje is en dat er keuzes gemaakt worden zodat het leuk blijft voor de gemiddelde gamer. in bijna geen enkele game zoals deze heb je dat iets mee veert. In Dishonored 2 heb je ook dat stoffen zonewering net een plank is.
wuto007 @Indentical13 juni 2023 13:29
Ik zie dat toch wel als iets anders. De Leap of Faith, vogel-scout, en al die combat abilities zijn er om het spel leuker te maken. Dat zijn abstracties die zorgen dat het spel goed loopt, dat de combat vloeit, en dat je iedere toren niet weer af hoeft te klimmen.

Die touwen kunnen gewoon visueel buigen zonder dat dat invloed heeft op de gameplay. De Batman Arkham-serie heeft dat al sinds Arkham Asylum, bijvoorbeeld. Sure, zo'n touwtje is geen significant probleem, maar de talloze voorbeelden van dit soort details getuigen wel van het feit dat Ubisoft gewoon enorm berust op decennia oude systemen zonder daar al te kritisch over na te denken.
zlpsycho @pim12 juni 2023 22:32
Die npc's zien er ook zo nep en houterig uit.
TomvdG @pim12 juni 2023 22:56
Kan het verkeerd opgemerkt hebben, maar valt mij op dat Ubisoft games toch wel vaak ‘slechte’ gezichtsuitdrukkingen namaakt. Ook met praten (lees; mondbewegingen) van de personages dit niet synchroon en natuurlijk overkomt.
Hulleman @TomvdG13 juni 2023 13:26
Viel mij ook op. Dat zit zowel in de Anvil (AC) als in de Dunia (Far Cry) engine. Wordt tijd dat ze die engines een overhaul geven naar de current gen consoles. Maarja, Mirage moet ook op last-gen draaien.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 23 juli 2024 16:33]

TigerXtrm 12 juni 2023 21:51
Meer van dezelfde AC nieuwe stijl de we sinds Origins hebben. Niet persé slecht, kan ik me goed mee vermaken. Paar kleine tweaks aan de formule en voor de rest don't fix what ain't broken.
EnigmaNL @TigerXtrm12 juni 2023 23:59
Mirage gaat juist gameplay-technisch meer op de oude Assassin's Creed games lijken.
TigerXtrm @EnigmaNL13 juni 2023 10:49
Op wat voor manier? Want in dit filmpje zie ik vrij letterlijk Origins/Odyssey gameplay in een midden oosters jasje.
EnigmaNL @TigerXtrm13 juni 2023 11:23
De free running, stealth en combat mechanics zullen hetzelfde worden als in AC1 tm 3. De enige overeenkomst met Origins en Odyssey is de vogel waarmee je doelwitten kunt taggen.

Je ziet in het filmpje ook dat de vijanden geen level hebben en dat stealth attacks altijd een insta-kill zijn zoals in de oude games (ze zijn niet afhankelijk van je level want je hebt geen level).

In Mirage heb je dus ook weer Eagle Vision (zoals te zien in het filmpje) en kun je naar alle waarschijnlijkheid ook weer blenden met NPC's in de omgeving.
TigerXtrm @EnigmaNL13 juni 2023 18:24
Oh! Levels weg vind ik helemaal prima, dat duwde alles altijd een beetje teveel naar het RPG gedeelte. Maar ik zie nog wel steeds skillpoints en unlocks en dat soort dingen.

Wel mooi dat je nu een bepaalde guard moet doodmaken voor je met je vogel een fort kunt verkennen.
SmokingCrop 12 juni 2023 20:29
Spijtig dat ze nooit eens wat doen aan die AI die zo dom/super voorspelbaar blijft.
Gevalletje: https://www.youtube.com/shorts/ltxxtDDi05Y

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 23 juli 2024 16:33]

tw_gotcha @SmokingCrop13 juni 2023 20:33
lol, super grappig filmpje.
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 20:33
Heb wel zin in deze nieuwe Assassin's Creed, ben ook blij dat deze back naar zijn roods gaat, maar vooral een stuk kleiner weer is, de laatste 3 hadden me toch een iets te grote wereld voor mijn gevoel.
Chanfan 13 juni 2023 07:04
Helemaal niets vernieuwend aan. Enkel een nieuwe arena. Wat ook positief kan zijn. Heb de vorige games heel graag gespeeld dus deze zal ook wel toegevoegd worden aan mijn bibliotheek.
Arcticwolfx 13 juni 2023 08:34
De leukste spelwerelden, of het nou grote gebieden zijn of een enkele stad, zijn die waarbij je kan verdwalen en op kan gaan in de omgeving. Waarbij het leuk is om op realistische snelheid doorheen te wandelen, je angst kan voelen voor elke persoon die je tegenkomt of iets verscholen kan zijn achter elke muur.

Een Ottomaanse stad in dat tijdperk heeft een indrukwekkende historie, veel diversiteit van extreme rijkdom en luxe en armoede, en een grote schat aan fantasierijke mythes.

Het spel lijkt deze elementen goed samen te brengen op het eerste gezicht, en hopelijk speelt het spel dan ook als een immersie in deze wereld zoals een kind de Fata Morgana rit in de Efteling ervaart.
macura 13 juni 2023 10:04
Eerste indruk, redelijk mooi gemaakt, tof, we gaan weer terug naar deel 2 qua speelstijl. Maar waarom beweegt Basim zo houterig? het is niet vloeiend. hij rent traag, de sprongen zien er niet mooi uit. De AI is nog steeds zo dom als 10 jaar geleden. Maar, het is nog een work in progress, dus er is nog hoop. Al had ik van een game studio als deze wel meer verwacht, niet hun eerste rodeo met een spel als deze.
pvt_Joker 13 juni 2023 10:31
Sorry maar de animaties,npc's, graphics, physics...Ik vind het oprecht eerder een game uit 2016. Als je dit vergelijkt met Horizon Forbidden west.. Dit was echt zo een mooie kans om een showcase te zijn van huidige gen om echt een sprong te maken en te laten zien hoe ver alles nou gekomen is. Ik zie ook helemaal niks nieuws in de gameplay. Enige wat deze game doet is een gevoel van nostalgie naar de eerste games geven, fair enough. Nagoed we gaan het zien.

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