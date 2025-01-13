Gerucht: eerste dlc Assassin’s Creed Shadows bevat 10 uur extra content

De eerste dlc voor Assassin’s Creed Shadows heet Claws of Awaji en zal minstens tien uur aan extra content bevatten. Dat stelt gamejournalist Tom Henderson. De uitbreiding zou nieuwe locaties bevatten en een nieuw wapentype en vaardigheden introduceren.

Henderson heeft deze info naar eigen zeggen op de Steam-pagina van Assassin's Creed Shadows gelezen. Op het moment van schrijven bevat die webpagina echter geen details over een mogelijke dlc. Op de pagina stond volgens de journalist ook een tekst waaruit kon worden afgeleid dat de uitbreiding enkel beschikbaar zou zijn voor gamers die het spel hadden vooruitbesteld. Het is niet duidelijk of dit een tijdelijke maatregel was.

Assassin's Creed Shadows speelt zich af in feodaal Japan eind zestiende eeuw en gaat zoals alle games uit de franchise om de strijd tussen de Assassin Brotherhood en de Templar Order. Gamers kunnen in het aankomende deel spelen met de personages Naoe en Yasuke, respectievelijk een vrouwelijke ninja en een mannelijke van oorsprong Afrikaanse samoerai. De game moest in eerste instantie in november van 2024 uitkomen. Dat werd enkele maanden geleden uitgesteld naar 15 februari van dit jaar. In januari besloot Ubisoft het spel wederom uit te stellen, deze keer naar 20 maart 2025.