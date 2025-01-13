Gerucht: eerste dlc Assassin’s Creed Shadows bevat 10 uur extra content

De eerste dlc voor Assassin’s Creed Shadows heet Claws of Awaji en zal minstens tien uur aan extra content bevatten. Dat stelt gamejournalist Tom Henderson. De uitbreiding zou nieuwe locaties bevatten en een nieuw wapentype en vaardigheden introduceren.

Henderson heeft deze info naar eigen zeggen op de Steam-pagina van Assassin's Creed Shadows gelezen. Op het moment van schrijven bevat die webpagina echter geen details over een mogelijke dlc. Op de pagina stond volgens de journalist ook een tekst waaruit kon worden afgeleid dat de uitbreiding enkel beschikbaar zou zijn voor gamers die het spel hadden vooruitbesteld. Het is niet duidelijk of dit een tijdelijke maatregel was.

Assassin's Creed Shadows speelt zich af in feodaal Japan eind zestiende eeuw en gaat zoals alle games uit de franchise om de strijd tussen de Assassin Brotherhood en de Templar Order. Gamers kunnen in het aankomende deel spelen met de personages Naoe en Yasuke, respectievelijk een vrouwelijke ninja en een mannelijke van oorsprong Afrikaanse samoerai. De game moest in eerste instantie in november van 2024 uitkomen. Dat werd enkele maanden geleden uitgesteld naar 15 februari van dit jaar. In januari besloot Ubisoft het spel wederom uit te stellen, deze keer naar 20 maart 2025.

Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 13-01-2025 09:09 125

13-01-2025 • 09:09

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Reacties (125)

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Scareh 13 januari 2025 09:15
nog erger: het spel is nog niet uit maar we hebben wel al een DLC gemaakt. Waarom zit dit uberhaupt niet gewoon in de basegame? Geen wonder dat ubisoft failliet aan het gaan is....
loki504 @Scareh13 januari 2025 09:26
dus een afdeling moet maar niets doen om te wachten tot alle afdelingen klaar zijn? of denk je echt dat de mensen die een verhaallijn bedanken schrijven en inspreken gaan wachten tot een andere afdeling bugs er uit heeft gehaalt? deden ze vroeger niet en doen ze nu ook niet.
B Tender @loki50413 januari 2025 09:59
Als de ene afdeling bezig is met de game beter/minder slecht te maken kan de andere afdeling dat ook doen... Dan hoeft dat werk nog niet meteen 'dlc' te worden.

En en daarbij zou de afdeling(en) die al 'klaar' was inderdaad kunnen volstaan met niks-doen (lees: aan een ander project gaan werken). Het is niet dat elke afdeling precies dezelfde tijdlijn moet volgen bij de ontwikkeling van een game, of dat als de ene afdeling een halfjaar extra nodig heeft omdat ze hun zaken niet op orde hadden dat de andere afdelingen die al klaar waren dan ook een halfjaar werk moet gaan bedenken.

[Reactie gewijzigd door B Tender op 13 januari 2025 10:02]

loki504 @B Tender13 januari 2025 10:08
dus je wilt een gfx designer en quest schrijver aan bug fixing laten doen en aan engine optimalisatie?
ja daar wordt de game vast beter van...

en ze werken nu toch ook aan een ander project? namelijk de DLC...... en dat deden ze vroeger met expensionpacks. maar DLC is een vies wordt en expension pack niet....

[Reactie gewijzigd door loki504 op 13 januari 2025 10:23]

InfzZ @loki50413 januari 2025 10:39
Klopt het is ook naar mijn mening ook een vies woord.

Expansion packs werden vroeger uitgebracht een tijd nadat de game 'in zijn volledigheid' al lang en breed door de spelers was gespeeld en de extra content de game weer wat niew leven inblies.

DlC daarintegen is vaak al day one beschikbaar, voegt vaak stukken verhaal toe die gewoon in de basebame moeten zitten, of voegen functionaliteiten en bugfixes toe omdat de basegame incompleet is geleverd.
loki504 @InfzZ13 januari 2025 10:53
Klopt het is ook naar mijn mening ook een vies woord.

Expansion packs werden vroeger uitgebracht een tijd nadat de game 'in zijn volledigheid' al lang en breed door de spelers was gespeeld en de extra content de game weer wat niew leven inblies.

DlC daarintegen is vaak al day one beschikbaar, voegt vaak stukken verhaal toe die gewoon in de basebame moeten zitten, of voegen functionaliteiten en bugfixes toe omdat de basegame incompleet is geleverd.
en zat 4 a 5 maanden tussen warcraft 2 en warcraft 2 expensionpack... dat noem ik niet lang en breed.
tevens gaat dat om veel meer content 9/10 keer dit zijn eigenlijk mini expensions die met een season pass 1 expension maken.

en welk DLC levert bug fixes voor de basegame die die basegame zelf niet kreeg. want ik kan het mij bijna niet voorstellen.
mythrandyr @loki50413 januari 2025 11:38
Vrijwel elke Paradox Game, Stellaris bijv. Of je missende functionaliteit die per DLC aan de game toegevoegd worden een bugfix zal niet van toepassing zijn, maar tegelijkertijd blijft er van die game maar een holle schil over als je de DLC niet hebt.
loki504 @mythrandyr13 januari 2025 11:54
Sommige games hebben inderdaad veel DLC. Maar daar ging de discussie niet over. Überhaupt is die al uitgebreid naar alles wat niet goed is aan DLC. Terwijl het begon met werken aan dlc voordat de base game released was.
Cid Highwind @InfzZ13 januari 2025 11:41
Het liefste ziet men natuurlijk dat je de expansion reeds bij aankoop van de basisgame meebestelt, want daarmee ziet Ubisoft meer geld, op een eerder tijdstip.

Het speelt daarmee goed in op de FOMO, wat niet geholpen is doordat er in het verleden inderdaad uitgevers zijn geweest die een compleet spel in stukken hebben gehakt en apart verkochten.

Maar je moet jezelf wel afvragen of het hier niet wat te kort door de bocht is. Ubisoft games zijn eerder te lang dan te kort, een extra gebied en (nog) meer wapens helpen niet wanneer de basisgame reeds als een sleur wordt ervaren omdat je toch een overdaad aan questmarkers af te werken had.

Door dit nu zo aan te kondigen voedt Ubisoft echter wel de FOMO. Laat je er gewoon niet zo door beïnvloeden, koop de basisgame en kijk dan later of je eventueel nog zin hebt in wat extra content. En wacht vooral de reviews af, in plaats van niet alleen een basisgame te preorderen, maar óók nog eens een uitbreiding, zonder te weten of het je tijd überhaupt waard is.
WORPspeed @InfzZ13 januari 2025 10:47
Dan koop je die spellen toch niet?

Ik koop die ook al lang niet meer en ben meestal heel blij met de spellen die ik wel koop en die af zijn.
InfzZ @WORPspeed13 januari 2025 19:09
Klopt, ik koop ze daarom al een tijdje niet meer. Ik verafschuw veel van de "moderne" popluaire games, en het gebrek aan in mijn mening creatieve vrijheid die game developers van de grotere studio's hebben.

Gelukkig is er genoeg indie talent wat vrij vermakelijke games weet uit te brengen.
B Tender @loki50413 januari 2025 10:26
>dus je wilt een gfx designer en quest schrijver aan bug fixing laten doen en aan engine optimalisatie?
ja daar wordt de game vast beter van...

Nee.
loki504 @B Tender13 januari 2025 10:30
maar wat moeten die dan doen? volgens je edit aan een andere project werken en dat doen ze maar dat is ook niet goed....
B Tender @loki50413 januari 2025 10:45
Die jongens en meisjes die het verhaal van assassins creed hebben bedacht die werken al 2 jaar aan wat anders. Misschien wel aan een nieuwe Far Cry, een nieuwe AC, een nieuwe Ghost Recon. Aan de titels waar wij over 2 jaar wat van horen.

Het is niet dat die paralel aan degene die bugs aan het fixen zijn druk het verhaal aan het veranderen/uitbreiden. Anders komt de game letterlijk NOOIT klaar: Want elke nieuwe regel in het verhaal vereist weer nieuw code-werk, en daar zitten dan weer bugs in die gefixed moeten worden en terwijl die gefixed worden komt er dan dus weer een nieuwe verhaalijn bij etc etc.
DdeM @B Tender13 januari 2025 10:58
Jullie hadden het tot nu toe over gfx en quest designers, niet over degene die het verhaal maken. Die laatste zijn inderdaad waarschijnlijk al lang al bezig met compleet andere projecten, maar gfx en quest designers zitten en stuk verder in het proces en zijn nu dus waarschijnlijk bezig met de DLC en kunnen weinig bijdragen aan optimalisaties (behalve wellicht feedback geven mbt gebruikte custom tooling).
loki504 @B Tender13 januari 2025 10:50
en daarom is de DLC niet klaar en is het verhaal waarschijk wel klaar en staan de modelen etc klaar om gebruikt te worden,
CH4OS @loki50413 januari 2025 13:35
dus je wilt een gfx designer en quest schrijver aan bug fixing laten doen en aan engine optimalisatie?
Nee, volgens mij zet je iemand in op gebieden wat zijn specialisaties zijn. Een quest schrijver of gfx designer zal zich niet met engine optimalisatie bezig houden, daar is dus (mag ik hopen althans) een derde persoon voor in dienst.
loki504 @CH4OS13 januari 2025 13:49
ja want die heb je ook zo gevonden en is ook direct ingewerkt? en dat zorgt er nog steeds voor dat afdelingen aan een andere project kunnen werken zoals DLC.
CH4OS @loki50413 januari 2025 13:53
Wie zegt dat een dergelijk persoon niet in dienst is? Is de Anvinl engine (die gebruikt wordt) niet een in-house ontwikkelde engine? :)
loki504 @CH4OS13 januari 2025 14:00
wie zegt dat hij al wel in dienst is en dat hij aan die DLC wekt? en/of als hij al in dienst is dat het effect heeft op de vooruitgang?

maar goed vanaf de zijlijn roepen hoe een bedrijf zou moeten draaien is altijd makkelijk
CH4OS @loki50413 januari 2025 14:08
Geen idee, jij bent degene die aannames doet en dat nu op mij lijkt te willen reflecteren? :?
Jij gaf aan dat GFX designers en quest/storyline writers ook aan engine optimalisatie doen? :?
Ik geef alleen aan, dat het een totaal andere specialisatie is, een andere tak van sport en je er dus een totaal ander persoon op zet om engine optimalisatie te gaan doen (juist als de engine in-house ontwikkeld is). Dan mag ik wel hopen dat die persoon dus reeds in dienst is, die kent immers de engine?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 13 januari 2025 14:12]

loki504 @CH4OS13 januari 2025 14:32
Nee,
dus je wilt een gfx designer en quest schrijver aan bug fixing laten doen en aan engine optimalisatie?
ja daar wordt de game vast beter van...
Die gene waar ik al al die tijd op reageer vind het blijkbaar raar dat er mensen al aan een dlc werken terwijl de main game nog in optimalisatie proces zit. En dat vind ik niet raar.
CH4OS @loki50413 januari 2025 14:35
Ah, mea culpa. De sarcasme radar had ik even uit staan, ik snap nu dat je het sarcastisch bedoelde... 😅
loki504 @CH4OS13 januari 2025 15:18
Yep :)
batjes @loki50413 januari 2025 14:10
Sorry, maar ook een grafisch ontwerper is betrokken met het bug-fixen en optimalisatie-process van een game. Ook de verhaalschrijvers zijn hier bij betrokken.

Het is niet alsof hele afdelingen maar duimen aan het draaien zijn en enkel de programmeurs in dit traject aan het werk zijn.

Het optimaliseren van games is b.v. grafisch heel belangrijk, welke textures op welke kwaliteit, welke delen van een map wel of niet zichtbaar moeten zijn, al in geladen moeten worden etc. Wat dacht je van aanpassingen waarbij toch ineens levels geschrapt worden of routes aangepast of whatever. Die mogen ook het verhaal blijven bijwerken. Het wordt niet allemaal in een tablet gebeiteld.

Er komt zo donders veel meer bij kijken dan alleen wat regeltjes code aanpassen.

Het bouwen van de DLC neemt gewoon mankracht of financiële mogelijkheden van de main game weg.
purplevendetta @B Tender14 januari 2025 16:22
En en daarbij zou de afdeling(en) die al 'klaar' was inderdaad kunnen volstaan met niks-doen (lees: aan een ander project gaan werken).
Dit is het andere project, slimmerik.
Honytawk @loki50413 januari 2025 09:31
Dit is meer dan een afdeling.
Als ze al bezig waren aan nieuwe models te maken en een verhaallijn te schrijven was er geen probleem.
Maar aangezien ze al weten hoe lang deze ga zijn moeten er ook al programmeurs aan te pas zijn gekomen.
Programmeurs die even goed aan de base game konden werken.
loki504 @Honytawk13 januari 2025 09:33
dan heb jij blijkbaar inside info. je kan natuurlijk prima bereken wat de verwachte playtime zal zijn op basis van verhaal lijn en snelheid dat een personage kan lopen en hoe lang een gevecht gaat duren etc.
DdeM @loki50413 januari 2025 10:13
Afgezonderd daarvan, degene die nu bezig zijn met optimalisaties en bug fixing zijn waarschijnlijk ook niet degene die de algemene gameplay en verhaallijnen implementeren; gemiddeld grote gamestudio heeft meerdere teams die aan verschillende onderdelen werken.
loki504 @DdeM13 januari 2025 10:15
klopt en die zijn nooit teglijk klaar zo zat er ook 5 maanden tussen warcraft 2 en warcraft 2 expensionpack. dat hebben ze echt niet snel na de release gedaan.
evilhomer87 @DdeM13 januari 2025 10:25
Het is wel bijzonder, de positie waar Ubisoft zich nu bevindt dat het al aankondigd een DLC van 10 uur uit te brengen. Al is het gemaakt, hoef je het nog niet te communiceren. Wacht even tot na de release.

Ubisoft doet het op de beurs en in de ogen van gamers niet goed. Zorg dus eerst dat je alles op alles zet om je klanten te behouden. En dan kan je zeggen dat gamers niet moeten zeuren over het hele "woke" gedoe.. maar dit zijn de feiten waar Ubisoft wel hinder van ondervind m.b.t. de sales.

Dus tip voor Ubisoft, begin met een charmeoffensief.
Finraziel
@evilhomer8713 januari 2025 10:30
Lees het eerste woord van de titel van dit artikel nog eens :)
Sietse1990 @Finraziel13 januari 2025 10:51
Lees de eerste zin van het eerste paragraaf van het artikel (en dan niet de lead die dik gedrukt is).

Als het dus op de Steam pagina heeft gestaan, heeft Ubisoft het toch zelf gedaan. En dan komen er reacties.

Neemt niet weg dat ik het zelf niet zo gek vind. Zeker voor Ubisoft welke vooraf aangeeft welke DLC's er zijn en wat ze toevoegen voordat mensen het spel kopen om mogelijk de Gold/Ultimate editions te verkopen (upselling). Staat ook in het bron artikel dat als je het spel nu besteld, dat je een extra missie krijgt en de DLC (hoewel er niet bij staat of deze DLC dan gratis is of dat je een duurdere variant moet bestellen). Plus het zal ook niet de eerste keer zijn dat ze bij Assassin's Creed de DLC gratis geven vanwege niet behaalde verwachtingen.

Dus waarom zou het erg zijn om al info naar buiten te brengen van huidige ontwikkelingen terwijl een ander deel van de ontwikkelaars bezig zijn openstaande issues die er nog zijn met de base game?
Finraziel
@Sietse199013 januari 2025 11:17
Ja maar dat lijkt dus meer een foutje geweest te zijn terwijl jij het brengt alsof ze het uitgebreid aangekondigd hebben.
Dat het niet handig was dat ben ik met je eens.
DdeM @evilhomer8713 januari 2025 10:52
Vooralsnog is het een gerucht, mogelijk doordat Ubisoft en verkeerde versie van de Steam page online hebben gezet (dat de teksten er al zijn is niet zo vreemd).

Overigens is het niet zo vreemd om dlc/expansions aan te kondigen voordat de base game released is, Diablo 2 Lord of Destruction werd een maand voordat de base game uit kwam al aangekondigd bijvoorbeeld.
Lamith @loki50413 januari 2025 10:39
Je doet net alsof DLC maken verplicht is als je een game uitbrengt. Zeker in het geval van Ubisoft zouden ze zich eens moeten richten op de kern game en de bijbehorende gameplay loop. Wanneer je dan nieuws hoort over DLC, terwijl de basegame keer op keer wordt uitgesteld, ga je je toch afvragen of de prioriteiten wel goed bekend zijn bij ze.
loki504 @Lamith13 januari 2025 10:43
1 het is een gerucht en 2 ja er 1 afdeling binnen ubisoft die het moment niet op orde heeft die de bugs en optimalisatie moet doen. maar die heb je bij een DLC een stuk minder omdat die alleen content toe voegen.

en nee ik doe niet alsof DLC verplicht is. ik zeg alleen dat het redelijk normaal is dat niet je volledige team a tot Z aan het werk is op de base game en dat ze daarna naar andere projecten gaan zoals DLC en expensions.. deden ze vroeger ook en toen vonden we het prachtig

en het gaat om gelekte info daar kan ubisoft vrij weinig aan doen.
Lamith @loki50413 januari 2025 11:19
Naar mijn mening is er wel meer dan 1 afdeling binnen Ubisoft die het niet op orde heeft, maar goed. Dat is waar ik op doelde met de prioriteiten. Precies dat is de reden dat ik ook niet snap dat ze nu al aan DLC werken, terwijl het succes van de base game nog moet blijken. Dat is maar mijn mening natuurlijk.

Dit "gerucht" is zo te lezen direct van de Steam pagina gehaald. Heeft wel wat meer validiteit dan een journalist die een "anonieme" bron heeft en lijkt ook direct van Ubisoft zelf te komen daardoor.
loki504 @Lamith13 januari 2025 11:34
maar dat is/was vroeger toch ook niet zo?

er zat 4/5 maanden tussen warcraft 2 en hun expension pack. daar hebben ze dus ook al aan gewerkt terwijl het succus nog niet bewezen was. je weet het nooit dus ga je er gewoon aan werken volgens planning.
Lamith @loki50413 januari 2025 11:56
Goed punt, al was Blizzard op dat moment een rijzende ster in de games industrie. Iets wat je niet echt kunt zeggen van Ubisoft en hun AC serie momenteel. Daarbij was het in die tijd vaak 1 uitbreiding die een hele bult in een keer toevoegde. Nu heb je voor AC Mirage bijvoorbeeld al 8 DLC pakketten,waar je meer voor neerlegt dan de basegame.
loki504 @Lamith13 januari 2025 12:09
Als ik bij mirage kijk zie ik alleen skin pakketen en 1 mappack/hack

En geen story DLC. Dus tja daar kan ik niet heel erg mee zitten.
brammerd21 @loki50413 januari 2025 11:57
Marketing heeft iedergeval niet stil gezeten :+ . Ze hadden natuurlijk even kunnen wachten met het nieuws brengen. Zoverre je het als iets "nieuws" ziet natuurlijk.
Arxonis @loki50413 januari 2025 12:58
Het gaat zich meer over het feit dat men bewust content opsplitst om ofwel later te releasen OF het gewoon achter een belachelijke tier systeem te plaatsen zodat het spel eigenlijk 100+ euro kost.

Beide van deze praktijken is Ubisoft al jaren lang schuldig aan. Dus enige krediet dat ze hadden is al lang weg gepist. We hebben het hier ook over een bedrijf dat een crypto / NFT spel heeft gelanceerd als zogenaamde AAA studio, of de studio dat een slecht afgewerkt spel als AAAA spel heeft proberen te verkopen.

Enigste wat hier verbazend aan is dat mensen dit nog steeds proberen te verdedigen.
loki504 @Arxonis13 januari 2025 13:07
dus Warcraft 2 is ook opgesplits? en D2/3/4 en elk andere game. of oddesy en valhalla waren ook niet compleet want die hadden nog DLC.

ik verdedig ubisoft helemaal niet en sommige dingen doen ze inderdaad niet goed maar zeggen dat omdat het DLC is en er voor de launch aan gewerkt wordt ze failliet gaan klopt gewoon niet.
rajackar @loki50413 januari 2025 17:26
Die afdeling zou aan een andere game kunnen werken ;)
glennoo @Scareh13 januari 2025 09:24
Omdat ze zo een game van 60 eur toch een game van 90 eur kunnen maken zonder de base game prijs omhoog te drukken.
JackJack @glennoo13 januari 2025 09:54
Met andere woorden je koopt het spel, maar krijgt niet het volledige spel.
Alsof je schoenen koopt zonder schoenveters, of een auto zonder banden.
Dat zou je toch ook niet accepteren?
Hannesw @JackJack13 januari 2025 09:56
Maar een gsm zonder oplaadkabel wel 8)7
JackJack @Hannesw13 januari 2025 10:11
Mijn telefoon kreeg ik gratis bij m'n smart TV 7 jaar terug.
En ja, daar zat wel een oplader bij ;)
loki504 @JackJack13 januari 2025 10:13
en toch deden we het vroeger ook en dat kwam ook van de beste game devs. en denk je echt dat na de release van warcraft 2 ze dachten he we gaan een expension voor de game maken en boom 5 maanden later(6 december 1995 en 30 april 1996) is er een hele nieuwe expension inc nieuwe modelen scripten en inspreken muziek maken etc en de boxes werden ook nog een geprint en verscheept en dat allemaal in 5 maanden tijd knap slaatje werk. of waren ze er stieken al mee bezig voor warcraft 2 uit kwam?
glennoo @JackJack13 januari 2025 11:12
Nou eerder een auto zonder die fancy nieuwe speaker upgrade (die ook gewoon direct al in de auto had kunnen zitten). De base game zal nog prima draaien zonder die DLC. Een auto zonder banden zou ik niet proberen. Het is alleen erg sneu dat ze NU AL die prio op het verkopen van extra meuk hebben liggen terwijl de game nog niet uit is.
Xander.M @JackJack13 januari 2025 11:47
Wat een onzin.
Als ubisoft games 1 kritiek verdienen is dat er te veel content is.
Valhalla's main story(zonder side quests) is 50 uur, er is een side quest in Valhalla en die duurt 25(!) uur. Pak hierbij nog de normale side quests en optionele content en je kijkt naar ruim 100+ uur.

Maar maak een dlc en dan opeens is er content uitgesloopt.
Maar een game zonder dlc en 15 uur aan content, dat is super, die is af!
JackJack @Xander.M13 januari 2025 11:51
Kopie pasta vind ik geen boeiende content.
Nadat je aan nieuwe omgeving gewend bent is het gewoon weer dezelfde game als eerdere Ubisoft titels.
Het is allemaal wel erg low effort. En dan nog het lef hebben zulke prijzen te vragen. Belachelijk.
Lagonas @JackJack13 januari 2025 14:33
Zo kan je wel steeds nieuwe dingen blijven zeggen. Dan zijn de spellen gewoon niet voor jou. Simpel.
JackJack @Lagonas13 januari 2025 15:28
Ik mag nog altijd mijn mening geven. Vooral over een game serie die me ooit zeer gelief was.
Dat Ubisoft (en vele anderen) met overprized low effort producten probeert weg te komen is gewoon een feit en dat mag best benoemd worden als ze verwachten dat we daarvoor 90 euro neerleggen.

Dus laat me zeker niet door jou de mond snoeren alleen omdat je het niet met me eens bent. Simpel :+
maartenvdezz @Scareh13 januari 2025 09:31
volgens mij duurde de vorige AC titels veel te lang, dus ik vind t wel prima om een kortere base game te krijgen en een DLC voor de liefhebbers.
Triblade_8472 @Scareh13 januari 2025 09:39
Is dat per definitie een probleem?

Het hangt helemaal af van hoeveel tijd en geld er in het basisspel is gestopt en wat de speler ervoor terugkrijgt.

Als je een spel van minimaal 50 uur krijgt voor 60 piek, dan is het toch prima om parallel een DLC te ontwikkelen voor extra content?

Het is een ander verhaal als het basis spel 5 uur content heeft voor 60 euries en er meteen een dlc aankomt.

We moeten af van het standaard klagen om het klagen en eerst kijken naar de feiten! Nederlanders die we zijn...
Soldaatje @Scareh13 januari 2025 10:35
Het is mooi dat je extra content krijgt bij launch van de game maar het is inderdaad wel de vraag of je überhaupt wat krijgt als Ubisoft failliet gaat voordat de game wordt uitgebracht.
SouLLeSSportal @Scareh13 januari 2025 10:45
als je nog in de illusie leeft dat ze een DLC pas maken nadat een game is uitgebracht zou ik snel eens wakker gaan worden. Los van het feit dat dit een gerucht is nog, blijft het een feit dat ze dit voorheen ook zo deden met uitbreidingen. Het is niet altijd zo dat alle ideeen in de main game verwerkt kunnen worden, die komen dan in de koelkast te staan als ze daar geen ruimte voor hebben qua tijd. Als die cut content dan wel interessant genoeg is voor wat later toe te voegen dan doen ze dat vooral via dlc.
Dat is niet zo raar, al zou het evt ook via een game update in een patch meegenomen kunnen worden. Daara is de keuze van het bedrijf in hoe dit te doen, dat kan je minder vinden maar dat betekent niet dat het dan perse in de base game story had moeten zijn meegenomen.
tw_gotcha @Scareh13 januari 2025 14:48
nogal een domme vraag! omdat er zo meer geld verdiend wordt en omdat de base game greoot genoeg is vergelijkbaar met andere games van dit genre.
jaaoie17 @Scareh13 januari 2025 18:00
Hoort ook gewoon gratis te zijn. Gauw even in snijden . Kunnen ze weer cashen.
Totoro88 @Scareh14 januari 2025 00:28
Misschien omdat ze dachten van: 'zeg, als we onze 2 afgewerkte DLC's nu eens gratis toevoegen aan de base game, de basis voor de 3e is inmiddels al gelegd. Kunnen we even goeiepunten scoren."
Dafader @Scareh14 januari 2025 10:24
Als ik het artikel zo lees gaat het om en preorder dlc en niet om een post-release dlc.
tvdaXD 13 januari 2025 09:14
Snap niet dat er men werkt aan DLC als de game zelf nog niet eens af is... Waarom niet eerst release en dan pas aan DLC beginnen?
SomerenV @tvdaXD13 januari 2025 09:18
Het team wat aan content werkt is op een gegeven moment redelijk 'klaar'. Je werkt niet met je volledige team tot het bittere eind aan een game. Op een gegeven moment is het vooral een relatief kleine groep die de puntjes op de i zet. Dus logisch dat ze de rest op nieuwe projecten zetten.

Dat wil overigens niet zeggen dat DLC aankondigen vóór je game uit is oké is. Het dient echt geen enkel doel. Breng eerst je game uit, laat het even bezinken met de spelers en kondig dán DLC aan.
Martinspire
@SomerenV13 januari 2025 16:33
Dat, en niet elke specialisatie heeft überhaupt werk tot het einde maar als er bugs zijn, zijn ze wel nodig om het op te lossen. Ergo bezig houden met dlc is gewoon normaal

Verder weer lekker Ubisoft bashen in deze comments. Alsof het de eerste game ooit is die dit doet. Pak de releases erbij en 90% doet het.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 13 januari 2025 16:34]

wuto007 @tvdaXD13 januari 2025 09:20
Over het algemeen kunnen conceptartiesten, omgevingsontwerpers, scriptschrijvers en dat soort lui niet zo veel betekenen voor de laatste maanden van ontwikkeling aan een spel (waarin er vooral door de programmeurs wordt gesleuteld aan stabiliteit). Zij beginnen dan vaak aan de DLC, en dat pakken de softwareteams dan weer op zodra de oorspronkelijke release af is.
Bulls @tvdaXD13 januari 2025 09:18
Dat is ook absurd. Het is bewust content achter houden om later te verkopen. En aangezien ze nu al meerdere keren uitstellen lijkt het me een prioriteit om te launchen.

Ik snap dat ze wellicht wat ideeën hebben voor extra content, daar nog niet echt aan toe komen. Maar dit lijkt meer op, wat kunnen we schrappen en later verkopen.
loki504 @Bulls13 januari 2025 09:31
je weet dat ze vroeger ook rekening hielden in verhaal lijnen met expension packs.
of is Warcraft 1 en 2 en 3 ook nooit af omdat het verhaal nog niet klaar was(om over WoW maar niet te spreken..) en dus verhalen achter hielden? het is redelijk normaal om aan vervolg verhalen te denken.

en ja daar werken afdelingen al aan voor de base game klaar is. want schijver insprekers en modelmakers bv hebben weinig te doen in de laatste fase. en ja dan gaan die wat anders maken. maar als de basegame dan eindelijk af is zijn er weer nieuwe model die er ook in moeten en zo komt je game nooit af:P
Seal64 @loki50414 januari 2025 11:27
De redenen die je hier aangeeft zijn heel logisch - ze zijn in beide gevallen de verklaring ook.

Warcraft 2 had maar weinig voice-acting - eigenlijk alleen in de filmpjes. Modelmakers en zo had je ook allemaal veel minder, de hele development kostte gewoon veel minder mankracht en minder tijd. Daardoor kon je destijds gewoon je game maken en lanceren, en pas daarna gaan nadenken over een eventuele uitbreiding (Beyond the Dark Portal).

Tegenwoordig is het allemaal veel groter, duurder, meer. Daardoor heb je inderdaad hele afdelingen die duimen zitten te draaien omdat alles gewoon veel meer tijd kost. Inderdaad, die stemacteur heeft geen bal meer te doen in de laatste fase. Bij Warcraft 2 was dat misschien een maand of twee, maar tegenwoordig zit hij waarschijnlijk al meer als een jaar aan de kant terwijl andere afdelingen nog hard aan het werk zijn. Logisch dat ze hem dan aan iets anders laten werken.
Dauthi 13 januari 2025 10:37
Release date dlc.
Ubisoft doet er alles aan om de controverse zo groot mogelijk te maken.

Ook de nieuwe release date blijkt een herdenkingsdag te zijn in Japan en die keuze verdient dus ook al niet de schoonheidsprijs.
HanG-BuiK-ZwijN @Dauthi13 januari 2025 13:00
Het gaat hem hier op de Sarin aanval in 1995 Wikipedia: Sarin-gasaanval in de metro van Tokio op 20 maart 1995 Dit jaar is het ook 30 jaar geleden.

Grote mispeer wat mij betreft.
centr1no @Dauthi13 januari 2025 13:20
Dat een game die zich afspeelt in historisch Japan aandacht krijgt van gamers in Japan leek al een verrassing te zijn voor Ubisoft. Het is dan ook niet heel vreemd dat marketing niet even de Japanse feest- en herdenkingsdagenkalender raadpleegt.

Ze bevestigen eigenlijk alleen maar iets dat bij velen al zichtbaar was; dat ze de connectie met de markt en de wereld om hen heen kwijt zijn, dus wordt daarmee de controverse niet groter.
Die DLC stond overigens al lang in de planning en het zou vreemd zijn als ze daarvan af zouden wijken. Ze zijn nog niet zo ver dat ze miljoenen aan ontwikkelingskosten door het putje gooien.

[Reactie gewijzigd door centr1no op 14 januari 2025 10:31]

SomerenV 13 januari 2025 09:15
Op de pagina stond volgens de journalist ook een tekst waaruit kon worden afgeleid dat de uitbreiding enkel beschikbaar zou zijn voor gamers die het spel hadden vooruitbesteld.
Dat zou wel echt een hufterige maatregel zijn. Kunstmatig regelen dat een pre-order nut heeft in deze tijd van digitale releases...

Overigens denk ik dat het PR-technisch wellicht beter is om nog niks te vertellen over een eventuele DLC, als Ubisoft zijnde. Het is niet alsof er nog niet genoeg controverse is rondom deze game :+
NewDust @SomerenV13 januari 2025 10:13
Geen idee hoe Tweakers tot die conclusie komt, want dat staat helemaal niet in het originele artikel.

betreffende tekst:
“Pre-purchase now to get a bonus mission and the upcoming Claws of Awaji expansion. Travel to a new region, get over 10 hours of additional content, and unlock a new weapon type, new skills, gear, and abilities.”
Er staat dus alleen dat als je pre-ordert, je toegang krijgt, niet dat dat exclusief voor pre-orders is. Het was overigens al bekend dat pre-orders de eerste uitbreiding gratis zouden krijgen toen de game vorig jaar uitgesteld werd.
ShadLink 13 januari 2025 09:45
Ubisoft: hetzelfde spel opnieuw uitbrengen met een ander kleurtje, ander kaartje, andere locatie. Gameplay blijft hetzelfde. Zware ingame monetisation. Day 0 DLC (bijna elke game van Ubisoft). Continue dezelfde gameplay loop. 2 maanden na release voor 30% minder te koop. Ondersteuning van een paar maanden. Geannuleerde uitbreidingen. Verplichte Ubisoft client. Denuvo. Slechte ports / perfomance op PC.
StGermain @ShadLink13 januari 2025 10:31
Nu ja gameplay blijft hetzelfde, dat kan je ook van elke fps, racespel of voetbalspel zeggen.
CapnCrinkle @StGermain13 januari 2025 13:02
Bij voetbal en race games kun je het natuurlijk nog enigszins verantwoorden ivm de seizoenen en nieuwe spelers. De fanaten willen natuurlijk met de huidige situatie meedoen.

Ik zelf heb geen interesse in die spellen, maar kan het nog wel enigszins begrijpen.
Waarom er zoveel COD's zijn snap ik echter ook niet.
dartbord @ShadLink13 januari 2025 10:06
En tóch blijven mensen het blijkbaar kopen, want anders zouden ze niet telkens weer nieuwe delen maken.... ik vind het onbegrijpelijk! :?
Cid Highwind @dartbord13 januari 2025 11:45
Denuvo is een PC probleem (en Switch, tegenwoordig). Die Ubisoft client / account naar mijn weten ook.

Het gros leest de Tweakerscommentaren niet, maar kijkt gewoon een trailer in de Playstation Store en denkt "VET".
mythrandyr @Cid Highwind14 januari 2025 08:00
Geen enkele AC shadows trailer laat iemand denken dat het vet is.
Cid Highwind @mythrandyr14 januari 2025 09:13
Zo edgy hoor.
En toch heeft de serie zo'n 200 miljoen games over de toonbank doen weten te gaan. Ubisoft mag dan wat ver gaan met bots in de commentaren, het lijkt me stug dat ze die ook inzetten om hun games te doen kopen :P
LordMithril @ShadLink13 januari 2025 10:24
De laatste paar dingen kan je weglaten voor de console gamers.
Nu ben ik zelf een PC gamer en geen AC fan. En ik volg best aardig het nieuws in de gaming industrie.
Dus nee ik zal geen AC of uberhaupt een Ubi game kopen op dit moment.
Maar als ik er ff los naar kijk.

Koop ik een AC game voor 70 euro (PS5 versie) met wat? 70+ uur content zeker?
Steek hem erin download een update en kan spelen.

Ik snap wel dat het verkocht word. Want net als met zoveel andere dingen. Het gros van de mensen die het kopen boeit al die zooi niet.
dartbord 13 januari 2025 09:53
Nou, ik wil niet veel zeggen en het ook zeker niet goedpraten, maar mensen die nu nog steeds Assassin’s Creed games (vooruit) bestellen, vragen er zelf een beetje om... De games zijn al jaren ondermaats als je het mij vraagt. Ubisoft heeft weinig respect voor zijn klanten. Stemmen met de portemonnee is het enige wat hierbij helpt. Gewoon niet meer kopen die handel.
SunnieNL @dartbord13 januari 2025 10:24
Gezien ik een AC meestal wel in 1 a 2 maanden uitspeel, heb ik de vorige al gewoon met 2 maanden ubisoft abo uitgespeeld. Scheelt aanzienlijk in de kosten.
En zijn ze ondermaats? mwah, ik heb mij de afgelopen 3 AC's zeer goed vermaakt met de games.
Snap eigenlijk niet dat niet meer mensen niet gewoon een maandje een abo nemen bij een nieuwe UBI game.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 13 januari 2025 10:24]

Ramobo @SunnieNL13 januari 2025 10:38
Ik hoef niet het nieuwste spel onmiddelijk te spelen, dus koop ze gewoon een paar jaar later voor €20 of minder, dat is ook een betere prijs ervoor.

Ben net aan AC: Mirage begonnen en je voelt dat dit gewoon een iets grotere DLC was die ze dan maar als spel hebben verkocht.

Een DLC zou niet in ontwikkeling mogen zijn vooraleer het base spel uit is anders kan het gewoon bij het base spel maar ja mensen pre-orderen nu DLC's door season passes te kopen dus daar ligt het echt probleem, de meeste mensen blijven dit kopen dan gaan ze op die manier blijven ontwikkelen.
SunnieNL @Ramobo13 januari 2025 10:46
Waarom zou een DLC al niet in ontwikkeling mogen zijn voor het base spel uit komt?
Moet je dan 3/4 van je team in het laatste half jaar maar duimen laten draaien of ontslaan omdat ze niets te doen hebben?
In het geval van dit spel is zelfs de base game al een paar keer uitgesteld. Daardoor komt het DLC team dichter bij de release van de base game te zitten.
Het laatste jaar van de base game is voornamelijk Q&A, testen en bugfixing. Daar zit niet het hele team op. Dat team kun je dan beter inzetten voor andere zaken zoals DLC of een compleet andere game. Een DLC jaren laten liggen heeft ook niet zo veel zin. Ik start in ieder geval niet een game op die ik al 2 jaar heb uitgespeeld, voor een DLC van een paar uur. Dan kan die er beter een half jaar later voor uit komen. Dan zit die nog een beetje in mijn geheugen en flow.
koelpasta @SunnieNL13 januari 2025 14:45
Waarom zou een DLC al niet in ontwikkeling mogen zijn voor het base spel uit komt?
Als de DLC op base game release date kan uitkomen dan had het ook gewoon in de base game kunnen zitten.
Daarnaast zijn DLC's vaak van behoorlijk mindere kwaliteit, al is het alleen omdat men vaak poogt een hele game in 1/8 van de tijd te prakken. Verder zijn DLC's gruwelijk duur vergeleken met de base game. Je krijgt meestal echt heel veel minder content voor het bedrag dat men zoal vraagt. In dat opzicht zijn DLC's vaak een soort geplande scam waar je weinig voor terugkrijgt.
tw_gotcha @koelpasta13 januari 2025 15:03
nee natuurlijk want dan verdien je minder. Zo moeilijk is het toch niet? Je hebt helemaal geen 'recht' op een DLC. Je betaalt voor de game en als ie bevalt koop je wat erbij. Of je wacht tot de GOTY editie.
En als ie van mindere kwaliteit is zoals je zegt dan ben je betrer af zonder extra vulling, want dan gaat iedereen klagen over extra vulling van slechte kwaliteit. Wat een gezeur zeg.
jaaoie17 @Ramobo14 januari 2025 10:02
Die AC: Mirage vond ik al een stuk beter dan de laatste paar assassins creeds.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @dartbord13 januari 2025 16:19
De games zijn al jaren ondermaats als je het mij vraagt.
Behalve ondermaats zijn ze op hoofdlijn ook gewoon meer van hetzelfde (maar dan weer in een andere setting). Het vernieuwende is er al tijden af. Dertien in een dozijn.
JacOwns7 13 januari 2025 09:12
Ze bedoelen waarschijnlijk een uurtje aan story content ect.. en de rest van de tijd ben je aan het rennen van de ene naar de andere nietszegende POI's
shadylog 13 januari 2025 09:13
Ubisoft heeft zijn reputatie zeker niet mee. Ik geloof helemaal niks van die 10 uur. Er wordt vaak gesproken over DLC's die dan X uur zijn maar daadwerkelijk dus maar een paar uurtjes hoogstens toevoegen. Paar collectibles smeren over een nieuwe map, klaar.

Vind het ook vervelend dat de DLC al klaar staat als het spel nog moet uitkomen. Zou ze sieren deze content gewoon aan de basis-game toe te voegen gezien de genante situaties van de game.

Er moet veel gebeuren voordat ik deze game zou spelen

[Reactie gewijzigd door shadylog op 13 januari 2025 09:17]

StGermain @shadylog13 januari 2025 10:23
Bij mij duurt die tien uur dan weer makkelijk 20 of 30 maar ik ben een completionist. Los daarvan vind ik het ook belachelijk om de rekease van een spel uit te stellen maar wel al betaalde dlc aan te kondigen. Ik ga dit spel wel spelen maar pas binnen enkele jaren wanneer de complete version zwaar in afslag staat.
Vinnie.1234 13 januari 2025 09:14
Als 1 van de enige volgens mij kijk ik best wel uit naar deze game als groot Assassins Creed Fan, maar laten ze eerst die game maar is uit brengen en dan kijken we wel naar DLC. Waar ik echt een hekel aan begin te krijgen is DLC aankondigen voordat een game uit is. Dat je aangeeft dat er DLC komt is 1 ding, maar laten ze voor dat een game uit is eerst maar is focussen op de game zelf en daarna pas op de DLC.
ap3nr0ts 13 januari 2025 09:16
Ik snap echt niet waarom dit een nieuwsbericht is, haha. Ze brengen DLC uit: dat lijkt me logisch. Het heeft 10 uur content: zoals @JacOwns7 zegt, is de kans groot dat die 10 uur voor 6 uur uit kodama zoeken bestaat, of iets anders Japans. Over dat vooruitbestellen: het zou me bij Ubisoft niet verbazen dat je het met een pre-order-pakket eerder kunt spelen, en dan komt het over een half jaar heus wel voor iedereen uit. Waarom zouden ze anders die waarschijnlijk 20-30 euro willen mislopen?

Daarnaast inderdaad wat meer mensen zeggen: van tevoren DLC aankondigen is zo goedkoop. Het zorgt er voor veel minder zin in je game bij mij. Ik laat me wel door een andere instantie uitknijpen waar ik niet omheen kan in het leven ...

[Reactie gewijzigd door ap3nr0ts op 13 januari 2025 09:17]


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