Assassin's Creed komt als virtualrealityversie naar Meta Quest 2 en 3

Ubisoft brengt een virtualrealityversie van Assassin's Creed uit. Die game, Nexus, komt eind dit jaar naar de Meta Quest 2 en 3. Spelers kunnen met verschillende personages uit de populaire gamereeks spelen.

De game, Assassin's Creed Nexus, laat spelers spelen vanuit het firstpersonperspectief van verschillende personages uit eerdere games. Dat zijn Ezio, Kassandra en Connor, waarmee de game in verschillende tijdsperiodes te spelen is, vergelijkbaar met de originele games.

De game lijkt qua gameplay erg op de originele games. Spelers kunnen verschillende movesets uit die games overnemen, zoals het gebruiken van wapens als de verborgen polsmessen en de bekende leaps of faith. De game krijgt volgens ontwikkelaar Ubisoft een modus voor spelers met hoogtevrees.

De game komt uit 'rond de feestdagen' van dit jaar, maar Ubisoft noemt daar geen expliciete datum voor.