Assassin's Creed komt als virtualrealityversie naar Meta Quest 2 en 3

Ubisoft brengt een virtualrealityversie van Assassin's Creed uit. Die game, Nexus, komt eind dit jaar naar de Meta Quest 2 en 3. Spelers kunnen met verschillende personages uit de populaire gamereeks spelen.

De game, Assassin's Creed Nexus, laat spelers spelen vanuit het firstpersonperspectief van verschillende personages uit eerdere games. Dat zijn Ezio, Kassandra en Connor, waarmee de game in verschillende tijdsperiodes te spelen is, vergelijkbaar met de originele games.

De game lijkt qua gameplay erg op de originele games. Spelers kunnen verschillende movesets uit die games overnemen, zoals het gebruiken van wapens als de verborgen polsmessen en de bekende leaps of faith. De game krijgt volgens ontwikkelaar Ubisoft een modus voor spelers met hoogtevrees.

De game komt uit 'rond de feestdagen' van dit jaar, maar Ubisoft noemt daar geen expliciete datum voor.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-06-2023 20:08 50

12-06-2023 • 20:08

50

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Reacties (50)

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Devindegroot 12 juni 2023 20:48
Op de site van Ubisoft staan in-game screenshots! https://www.ubisoft.com/e...ssins-creed/nexus-vr?s=08
xoniq
@Devindegroot12 juni 2023 22:55
In de Meta Quest store ook (toevallig net in de wishlist gezet)
Tummie555 12 juni 2023 22:27
Dit spel moet echt fantastisch voelen in VR. Wat andere motion sickness noemen, is precies waarom ik VR juist zo baanbrekend vind. Rennend over de rand van een hoog gebouw, naar beneden kijken, en dan zelf springen. Natuurlijk voel je dat in buik. En protesteren je hersenen. Je beleeft het spel echt in VR, en dan is Assassins Creed bij uitstek geschikt om dat gevoel te vermenigvuldigen. Ik kan serieus niet wachten op deze release.
Tassadar32 @Tummie55513 juni 2023 08:07
Inderdaad. Ook games zoals Echo Arena geven je een totaal andere ervaring die in het echt moeilijk te reproduceren is.
Arunia @Tummie55513 juni 2023 08:34
Motion sickness is in ieder geval niet het gevoel in je buik als je op een rand van een gebouw staat. Maar wellicht bedoelde je dat ook niet.
Nadeel is wel dat je er echt de ruimte voor moet hebben. Ik vind VR ook echt geweldig, maar rondlopen kan ik niet vanwege gebrek aan ruimte (en op zolder zou ik regelmatig mijn hoofd stoten. :+

Dat is wel jammer en wil het uiteindelijk ook wel een stuk vaker gaan doen.

Heb eens kort Wolfenstein 3D in VR gedaan. Dat was echt twee tellen voordat ik misselijk werd.

[Reactie gewijzigd door Arunia op 22 juli 2024 21:52]

whersmy 12 juni 2023 22:51
Dit is inderdaad niet meer even een potje spelen. Hier moet je echt even voor gaan zitten, staan. In-game screenshots stralen helaas nog wel “spel” uit. De trailer straalt “ervaring” uit.
xoniq
@whersmy12 juni 2023 23:02
Screenshots van VR zijn altijd ruk, het is niet te vergelijken met in-game als in, within-VR.

Als ik een screenshot maak van een game die in de headset er fantastisch uit ziet, is een screenshot echt verre van indrukwekkend.

Gelukkig heeft Meta een uitstekend terugbetaling beleid, net als Steam, met ook dezelfde voorwaarden, en doe ik vaak nog wel eens een gokje. En de screenshots zeggen dan helemaal niks.
Obfzk8R 12 juni 2023 22:29
Aangezien de Quest 2 de met factor 2 tot 3 bestverkopende VR bril is begrijp ik wel dat Ubisoft ervoor kiest om eerst voor die bril (en de aankomende 3de editie) games uit te brengen.
xoniq
@Obfzk8R12 juni 2023 23:01
Is ook al jaren geleden aangekondigd bij een Meta event. Tegelijkertijd met Splinter Cell, maar die schijnt te zijn geschrapt, helaas, want een stealth shooter leent zich perfect voor VR.
hiostu 12 juni 2023 20:22
Lijkt me heel erg gaaf, als het goed uitgewerkt is. Beelden zijn alleen nog niet in-game dus er is nog niet zo veel over te zeggen. Niet dat de kans groot is, dat ik het überhaupt kan spelen. Dit zal wel geen roomscale & teleport hebben, dus voor mij persoonlijk no-go ivm misselijkheid. Voor de mensen die er wel tegen kunnen, hopelijk heel gaaf.

Edit: ik lees net in het andere artikel een stukje dat me hoopvol stelt O+
Een laatste puntje dat goed is om te vermelden, is dat Ubisoft ook rekening houdt met gamers die minder goed tegen VR kunnen. Niet dat de game zonder VR-set te spelen is, maar er kan bijvoorbeeld wel teleportlocomotion gebruikt worden. Het idee van vloeiende parkour valt dan waarschijnlijk een beetje weg, maar dat is beter dan de game niet kunnen spelen omdat je er te misselijk van wordt.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 22 juli 2024 21:52]

HarryL 12 juni 2023 20:22
Oeh! Da's wel mooi!
Heb het spel grijs gespeeld!
Kan mooi op mijn quest 2!
En de "hoogtevrees" stand is wel handig voor mijn vrouw :-p
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 20:31
Dan word het toch maar tijd om een Quest VR2 te halen, mits je deze game ook zittend kunt spelen, heb namelijk weinig plaats om vrij te bewegen.
me23 @Linksquest12 juni 2023 21:58
De quest komt naar verwachting over 4 maanden uit. Als je het geld hebt is dat een flinke verbetering op de w en wil je misschien even wachten.
Linksquest Moderator Spielerij
@me2313 juni 2023 08:12
Ik heb alle tijd, wacht zo wie zo de reviews van de game af, want als je deze game niet zittend kunt spelen dan word het voor mij lastig.
FireBladeX 12 juni 2023 20:42
Ik denk niet dat ik dit kan spelen. Als de trailer een voorproefje is wat we kunnen verwachten...
Daarom vond ik half life Alyx zou fijn, met teleport systeem. Ik kon het uren spelen zonder misselijk te worden. Maar alle andere games die ik daarna had geprobeerd, waaronder ook medal of honor, was er voor mij geen doorkomen aan.
atthias @FireBladeX13 juni 2023 06:16
lijkt erop dat ubisoft je wens beantwoord zie hier hiostu in 'Assassin's Creed komt als virtualrealityversie naar Meta Quest 2 en 3'
Tassadar32 @FireBladeX13 juni 2023 08:04
VR moet je ook aan wennen. Speel eerst eens een weekje wat stationary games zoals Space Pirate Trainer en Superhot. Daarna een weekje of twee on-rails games zoals Beat Saber en Pistol Whipped. Pas als je daar goed aan gewend bent kan je voorzichtig games met joystick locomotion gaan spelen.
LordLuc 12 juni 2023 20:52
Ik zat te twijfelen tussen de Quest 3 en de PSVR2 maar nu wordt het toch de eerste.
Alleen de leap of faith lijkt me gevaarlijk. Straks lig ik plat op de vloer.
xoniq
@LordLuc12 juni 2023 22:59
De Quest 3 heeft het voordeel van pancake lenses, dus daarmee moet de helderheid beter zijn dan de PSVR2. Ik heb de PSVR 2 geprobeerd, maar ik kan niet tegen die fresnel lenses met een enorm kleine sweet spot.

Als je dan ook een PC hebt, en je speelt hoge kwaliteit VR games draadloos, met pancake lenses, dan wil je niet meer anders.
Tassadar32 @xoniq13 juni 2023 08:06
Ik gebruik de Quest Pro om op te gamen en ondanks dat de resolutie niet veel verschilt met de Quest 2 zijn de lenzen echt wel een heel stuk beter! Als de Quest 3 dezelfde lenzen krijgt word dat ook een grote stap vooruit!
xoniq
@Tassadar3213 juni 2023 08:58
De Quest krijgt dezelfde lenzen, ook iets hogere resolutie, en betere passthrough dan de pro. Alleen geen eye tracking.
Tassadar32 @xoniq13 juni 2023 09:34
Yes, dus dat word een 3 bestellen met een paar pro controllers. De 2 mag dan doorschuiven naar broerlief en de pro word dan de backup headset.
xoniq
@Tassadar3213 juni 2023 09:35
Ik zat ook te kijken voor pro controllers, eventueel. Eerst zien wat de nieuwe controllers doen, als dat minder is, dan pro controllers erbij.
Tassadar32 @xoniq13 juni 2023 09:50
Die gaan sowieso niet geweldig buiten het blikveld van de headset tracken (volgens berichten werken ze vergelijkbaar met de Q2 controllers). Ben best verwend nu met de pro controllers en zou geen stap terug meer willen doen.
xoniq
@Tassadar3213 juni 2023 09:56
Ah ja ik heb te weinig ervaring met de Pro controllers eigenlijk. Heb puur de Pico 4, Quest Pro, PSVR 2 geprobeerd, maar niet inhoudelijk met tracking tests enz.

Enige wat ik daaruit zie:

Quest Pro - Pancake lenses, leading met color passthrough
Pico 4 - Pancake lenses maar OS is bout, en color passthrough is veel minder dan Quest Pro
PSVR 2 - Fresnel lenses, ben ik allergisch voor geworden sinds ik de 2 voorgaande geprobeerd heb
Quest.3 - Pancake lenses met betere color passthrough dan de Quest Pro.

Enige die alles overtreft is de Vision Pro van Apple, maar dat is geen game device, en iets buiten mijn willing to pay.

Ben benieuwd naar de eerste ervaringen met de Quest 3. Ik ben wel verpest door pancake lenses, maar gelukkig nog niet door de Pro controllers :+
Tassadar32 @xoniq13 juni 2023 10:25
Ja, en de face/eye tracking word in het Meta OS helemaal niet gebruikt (afgezien van de face fit hulp om je headset goed op te zetten). Ook de enige consumenten-app/game die veel met eye/face tracking doet (Meta Horizon) is in NL niet beschikbaar.
xoniq
@Tassadar3213 juni 2023 10:26
Toch denk ik dat Meta daar nu eigenlijk echt wel meer mee zou willen doen, maar ja ze hebben het niet in de Quest 3 zitten. Ze hebben nu gezien hoe Apple met face tracking om gaat, en hoe snel mensen dat begrijpen.

Meta zet in op hand tracking om meer controller loos te gaan voor bepaalde zaken, en ja, Meta zal nu ook wel inzien hoe efficient Apple daar mee om gaat voor het hele OS.
Tassadar32 @xoniq13 juni 2023 11:18
Zie ook https://youtu.be/rjyUuLR8zoo waar Thrillseeker (VR youtuber) apple's interface nabouwt voor de Quest pro om er mee te kunnen spelen.
Zoijar 12 juni 2023 21:29
Waarom nou weer die vendor lock in... dat verpest echt zo de vr markt
xoniq
@Zoijar12 juni 2023 22:59
Welke vendor lock?
SuperDre
@xoniq12 juni 2023 23:19
Meta.
Ludewig @SuperDre13 juni 2023 00:10
Ik zie nergens staan dat het een Meta-exclusive is. Op de site van de game staat naast de Meta head sets ook los 'VR' staan, dus dat kan betekenen dat hij voor PCVR uitkomt. En wellicht komt hij ook naar de PSVR2.
SuperDre
@Ludewig13 juni 2023 11:49
Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, want anders hadden ze ook wel op hun eigen site dat je kon wishlisten voor SteamVR of Ubiplay of ps store, en hadden ze echt wel erbij gezet 'PSVR2'.
Ook spreekt Ubisoft nergens tijdens de presentatie/trailers over PCVR of PSVR2, dus ga er maar van uit dat die in iedergeval eerst een tijd lang exclusief voor de Meta headsets zal verschijnen. Maar er zijn helaas genoeg Meta exclusives, zoals die star wars games.
Ludewig @SuperDre13 juni 2023 12:40
Dat het even kan duren voordat het op een ander platform uitkomt maakt het wat mij betreft niet meteen tot een exclusive. Het is wat mij betreft vooral een teken van het ongeduld dat veel mensen hebben. Vergeet trouwens ook niet dat het gewoon slim is om ondersteuning voor andere platformen los aan te kondigen (en wellicht dan ook tijdens een 'Showcase'). Dan is het spel twee keer in het nieuws.

Het spel komt pas eind dit jaar uit, dus het is zelfs prima mogelijk dat het alsnog tegelijkertijd uitkomt voor andere platformen of vrij kort nadat het uitkomt op de Quest.

En wat betreft je claim dat de Star Wars VR games exclusief zijn voor de Quest: Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge is beschikbaar voor de PSVR2. Vader Immortal is uitgekomen voor PSVR1. Star Wars Pinball is er voor de PSVR1.

Ik zie geen enkel ander Star Wars spel in de Meta store, dus zo te zien is er geen enkel Star Wars spel dat exclusief is voor de Quest.
SuperDre
@Ludewig13 juni 2023 12:57
Geen PCRVR dan is het dus exclusief IMHO ;)

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