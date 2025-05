Ubisoft+-gameabonnement is beschikbaar op Xbox One- en Series-consoles

Ubisoft heeft gameabonnement Ubisoft+ uitgebracht voor Xbox One- en Xbox Series-consoles. De dienst krijgt ruim zestig titels; iets minder dan er op pc te spelen zijn. Om het abonnement op Xbox-consoles te kunnen gebruiken is het duurdere Multi Access-abonnement nodig.

Om de Ubisoft+-dienst te kunnen gebruiken, moeten gebruikers een Ubisoft+ Multi Access-abonnement hebben en dat abonnement koppelen aan hun Xbox-profiel, schrijft Xbox. Multi Access is de duurdere variant van Ubisoft+, die 18 euro per maand kost en naast Xbox ook toegang geeft tot games op Amazons Luna-streamingdienst. Er is ook een PC Access-abonnement dat alleen toegang geeft tot pc-games en dus niet op consoles te gebruiken is, voor 15 euro per maand.

De dienst bevat een mix van relatief nieuwe titels zoals Anno 1800, Assassin's Creed Valhalla en Far Cry 6, en oudere games zoals de Ezio-verzameling van Assassin's Creed-titels, Far Cry 3, South Park: The Stick of Truth, The Crew, The Division en Watch Dogs. Ubisoft wil het abonnement in de toekomst uitbreiden en spreekt bijvoorbeeld over nog niet verschenen games als Skull & Bones en The Crew Motorfest. Verder krijgen abonnees toegang tot dlc en tien procent korting op in-game-munten.

Ubisoft kondigde in januari vorig jaar aan het abonnement naar Xbox te brengen. Het abonnement moet later ook op PlayStation-consoles te spelen zijn, waar een deel van de games al via PlayStation Plus Extra te gebruiken zijn. Bij Ubisoft+ kunnen gebruikers games downloaden en spelen; het is dus geen gamestreamingdienst.