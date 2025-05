Microsoft draait wijzigingen experimentele Xbox-interface terug

Microsoft zal de wijzigingen die het had doorgevoerd in de experimentele versie van de Xbox-interface, terugdraaien. Het bedrijf zegt dat testgebruikers meer visuele ruimte willen voor de achtergrondafbeelding en dat ze het geheel te druk vinden.

Ivy Krislov, een senior productmanager bij Xbox, stelt in een blogpost dat de experimenten, wat de Xbox-gebruikersinterface betreft, voorlopig op pauze zullen worden gezet en dat er binnenkort nieuwe updates zullen verschijnen. Welke wijzigingen deze updates met zich mee zullen brengen, is niet duidelijk.

Gebruikers die zich hadden aangemeld voor de testversies van de Xbox-gebruikersinterface, zullen binnenkort opnieuw naar de traditionele gebruikersomgeving worden overgezet. Microsoft bracht in april nog een update uit voor Xbox-consoles waardoor de zoekfunctie in de Xbox-omgeving eenvoudiger te gebruiken zou zijn. De zoekresultaten worden nu in een galerijstijl vertoond.