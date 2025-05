'Update Ghostwire: Tokyo bevat Denuvo-kopieerbeveiliging'

Gamewebsite DSOG claimt dat de pc-versie van Ghostwire: Tokyo sinds kort Denuvo-kopieerbeveiliging bevat. De website stelt dit nadat het virtuele eigenschappen van de cpu had aangepast en een melding van de drm-software verscheen. Bethesda heeft nog niet gereageerd.

De redactie van Dark Side of Gaming, kortweg DSOG, schrijft dat gamers al een vermoeden hadden dat Bethesda drm-software aan Ghostwire: Tokyo had toegevoegd. Die software zou via de recentste update voor de game, Spider's Thread, meegeleverd worden.

De redactie van de website nam de proef op de som en wijzigde het aantal virtuele cpu-cores van zijn AMD Ryzen 9 7950X3D-cpu via MSConfig. Daarna verscheen een melding van de Denuvo-kopieerbeveiliging waarin te lezen stond dat er geen nieuwe apparaten meer aangemeld kunnen worden met de game en dat het spel voor minstens 24 uur niet meer te spelen was.

Ghostwire: Tokyo verscheen in maart 2022 voor de PlayStation 5 en Windows, maar Bethesda maakte bekend dat het spel in april ook naar de Xbox Series-consoles komt. In de game moet de speler met elementaire aanvallen geesten verdrijven, terwijl hij erachter probeert te komen wat er met de inwoners van Tokio is gebeurd en hoe hij de stad kan bevrijden van een geheimzinnig figuur. Tweakers schreef kort na de release een review over de game.

De drm-software dient als kopieerbeveiliging en moet piraterij van de game tegengaan. In sommige games kan de drm-software tot prestatieverminderingen leiden. Een bekend voorbeeld is Resident Evil Village, dat aanvankelijk prestatieproblemen had door de software. Capcom bracht kort na de ontdekking van de problemen een update voor de game uit met ‘drm-optimalisaties’. Eerder deze maand besliste Capcom om de Denuvo-software alsnog uit Resident Evil Village te verwijderen.