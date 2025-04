Bethesda verwijdert Denuvo-kopieerbeveiliging uit Ghostwire: Tokyo

Bethesda heeft de Denuvo-kopieerbeveiliging weer stilletjes verwijderd uit Ghostwire: Tokyo. Vorige week ontdekte gamewebsite DSOG dat de pc-versie van het spel de software bevatte. Bethesda heeft geen officiële verklaring gegeven over Denuvo of de verwijdering ervan.

DSOG ontdekte de toevoeging van de Denuvo-software na eerdere vermoedens van gamers. De redactie van de website wijzigde het aantal virtuele cpu-cores van zijn AMD Ryzen 9 7950X3D-cpu via MSConfig. De Denuvo-kopieerbeveiliging gaf vervolgens een melding waarin te lezen stond dat er geen nieuwe apparaten meer aangemeld kunnen worden met de game. Het spel was ook voor minstens 24 uur niet meer te spelen, aldus het bericht.

Maker Bethesda gaf geen verklaring over het gebruik van de software, maar heeft deze inmiddels dus wel weer verwijderd uit de game, ontdekte IGN. Waarom die keuze is gemaakt, is onduidelijk. Bij de update van 17 april waarmee de software verwijderd wordt, staan geen patchnotes of andere commentaren, zo is op SteamDB te zien.

In het verleden is al duidelijk geworden dat Denuvo drm-software in sommige games tot prestatieverminderingen kan leiden. Resident Evil Village had bijvoorbeeld aanvankelijk prestatieproblemen door de software. Kort na de ontdekking van die problemen bracht Capcom een update uit met 'drm-optimalisaties'. In april werd de Denuvo-software uit het spel gehaald.

Ghostwire: Tokyo is sinds maart 2022 te spelen op de PlayStation 5 en op Windows. Sinds ongeveer een jaar is het spel ook op de Xbox te spelen. Spelers gebruiken in het spel elementaire aanvallen om geesten te verdrijven. Ondertussen moet de speler uitzoeken wat er met de inwoners van Tokio gebeurd is en hoe de stad bevrijd kan worden van een geheimzinnige figuur. Tweakers schreef kort na de release een review over de game.