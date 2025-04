Sea of Thieves heeft 40 miljoen spelers gehad sinds de release in maart 2018. Binnenkort verschijnt het twaalfde seizoen van het spel.

Het team achter Sea of Thieves meldt dit in een persbericht. Sea of Thieves verscheen in 2018 in de Microsoft Store en voor de Xbox One. Destijds kwam er veel kritiek op het gebrek aan inhoud, maar de game heeft in de tussentijd veel uitbreidingen gehad. Ook is het spel toegevoegd aan het Game Pass-abonnement en is het op Steam verschenen, waardoor het aantal spelers is toegenomen. Op 30 april komt het spel voor het eerst ook naar de PlayStation 5. Op die dag start ook het twaalfde seizoen van Sea of Thieves, waarbij nieuwe features als werpmessen worden toegevoegd.