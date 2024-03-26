Xbox Cloud Gaming krijgt ondersteuning voor muis en toetsenbord in sommige games

Microsoft gaat het mogelijk maken om bepaalde Xbox Cloud Gaming-games te spelen met een muis en toetsenbord. Die functionaliteit wordt momenteel getest als bèta voor deelnemers van het Xbox Insider-programma. De feature wordt ondersteund door veertien verschillende games.

Xbox Cloud Gaming-gebruikers kunnen hun muis en toetsenbord gebruiken via de Edge- en Chrome-browsers en de Xbox-app voor Windows, zo meldt Microsoft. Niet alle games worden ondersteund. Onder de veertien eerste titels, vallen games als Halo Infinite, Sea of Thieves, Sniper Elite 5 en Age of Empires 2. Ook Fortnite wordt ondersteund, maar dat geldt bij die game alleen wanneer Xbox Cloud Gaming wordt gebruikt via een webbrowser. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor alle gebruikers. Microsoft zei twee jaar geleden al dat het muizen en toetsenborden wil ondersteunen via zijn cloudgamingdienst.