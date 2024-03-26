Xbox Cloud Gaming krijgt ondersteuning voor muis en toetsenbord in sommige games

Microsoft gaat het mogelijk maken om bepaalde Xbox Cloud Gaming-games te spelen met een muis en toetsenbord. Die functionaliteit wordt momenteel getest als bèta voor deelnemers van het Xbox Insider-programma. De feature wordt ondersteund door veertien verschillende games.

Xbox Cloud Gaming-gebruikers kunnen hun muis en toetsenbord gebruiken via de Edge- en Chrome-browsers en de Xbox-app voor Windows, zo meldt Microsoft. Niet alle games worden ondersteund. Onder de veertien eerste titels, vallen games als Halo Infinite, Sea of Thieves, Sniper Elite 5 en Age of Empires 2. Ook Fortnite wordt ondersteund, maar dat geldt bij die game alleen wanneer Xbox Cloud Gaming wordt gebruikt via een webbrowser. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor alle gebruikers. Microsoft zei twee jaar geleden al dat het muizen en toetsenborden wil ondersteunen via zijn cloudgamingdienst.

Xbox Cloud Gaming-games met ondersteuning voor muis en toetsenbord
Age of Empires 2 Grounded
ARK Survival Evolved Halo Infinite
Atomic Heart High on Life
Deep Rock Galactic Pentiment
DOOM 64 Sea of Thieves
Fortnite (alleen via browser) Sniper Elite 5
Gears Tactics Zombie Army 4 Dead War

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 20:14 26

26-03-2024 • 20:14

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Reacties (26)

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Oon 26 maart 2024 20:21
Gaat het dan om de Xbox versie van deze spellen of speel je via de Xbox-app een PC-spel? Dat is niet helemaal duidelijk in dit artikel.

In Fortnite en de online modus van Sniper Elite 5 zou dit wel echt een significant voordeel bieden, ik dacht dat er juist recent vanuit alle kanten stappen gezet waren om het in dergelijke spellen moeilijker te maken om een muis & toetsenbord te gebruiken (al dan niet met emulatie van een controller) :o
ASNNetworks @Oon26 maart 2024 20:33
Alle games via Xbox Cloud zijn de Xbox versies. De games draaien daadwerkelijk op Xbox hardware op de server. Om nog specifieker te zijn: Het draait op Xbox Series X hardware, welke verdeeld wordt over meerdere gebruikers, waardoor je eigenlijk een Xbox Series S hebt qua prestatie.

Digital Foundry heeft hier een item over gemaakt niet zo lang geleden.
frontkick319 @ASNNetworks27 maart 2024 08:22
Voor de geïnteresseerde, zie hier het item van Digital Foundry https://youtu.be/KI5E4jG_JZE?t=478
VonDudenstein @ASNNetworks27 maart 2024 00:39
Digital Foundry heeft hier een item over gemaakt niet zo lang geleden.
En dat was geen sales pitch zeg. Wat een verschrikkelijke kwaliteit.
Zentac @VonDudenstein27 maart 2024 09:26
Ten opzichten van?

Ten opzichten van anders niet je XBOX games kunnen spelen vind ik het namelijk geweldig.

En Fortnite op een Chromebook is ook heel fijn voor de kids op vakantie.
VonDudenstein @Zentac27 maart 2024 13:02
Tov het meeste eigenlijk. Stadia is er natuurlijk niet meer, maar was technisch best goed. Softwarewise dramatisch uiteraard.
Het directe vergelijk door DF waar @frontkick319 naar linkt is met Playstation. Ik ben zelf geen streaming gebruiker, maar wat ik van PS en ook GeForce Now zie in vergelijk? Dan ziet Xcloud er gewoon niet goed uit. Niet dat ik die oplossingen de hemel in wil prijzen. Je haalt zelf Fortnite aan, dus dan zijn dat ook opties. Persoonlijk had ik het tegenovergestelde verwacht btw. Dat Xbox ver vooruit zou zijn op de competitie.

Zelf pak ik on the go pak m'n Switch of Laptop. En op die laatste kan ik ook XBOX games native spelen. In betere kwaliteit dan de consoles, laat staan streaming.

Maar sure, als je echt letterlijk 0 hardware hebt/wil en het gaat je enkel en alleen om Xbox exclusives, ja dan is er geen 'ten opzichte van' meer, omdat het je enige keuze is. Beetje flauwe invalshoek om tech op te beoordelen.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 22 juli 2024 18:59]

Zentac @VonDudenstein27 maart 2024 17:57
Zeker niet flauw bedoelt!

En gaat mij niet om exclusives, maar om alles op game pass.
Cloud gaming wordt aangeboden als extra dienst voor mensen die game pass hebben. Ik ben daar zelf zeer over te spreken.
Phobophile @VonDudenstein27 maart 2024 13:13
Wat is er verschrikkelijk aan? Ik gebruik het best veel en ik ben er heel tevreden mee. Het hangt van het spel af of ik Xcloud of Geforce Now gebruik.
Super_Fred @Oon26 maart 2024 20:30
Dit gaat om Cloud Gaming, dus de Xbox-emulatie van het spel. Niet de pc-versie.
Bigs @Oon27 maart 2024 16:08
De Xbox en PS5 versies van Fortnite hebben al lange tijd keyboard/mouse support. Je wordt dan gematched aan andere keyboard/mouse spelers.
Fortnite on Xbox supports the ability to play with a mouse and keyboard. Note that when using a mouse and keyboard on Xbox, you’ll be placed in a game with other users who also chose mouse and keyboard as their control option.
https://support.xbox.com/...game-titles/fortnite-info

[Reactie gewijzigd door Bigs op 22 juli 2024 18:59]

Oon @Bigs27 maart 2024 16:15
Ah, dat is ook een mooie oplossing natuurlijk. Dan hoop ik dat deze oplossing ook netjes doorgeeft dat het om KB+M gaat en niet een controller emuleert
Vagax 26 maart 2024 20:26
Niet zo lang geleden zat ik mijzelf nog af te vragen wanneer dit zou komen en zie hier :P

Helaas nog geen Flight Simulator maar die zal vast ook wel verschijnen
vetpannl @Vagax27 maart 2024 07:36
Probeer anders is https://better-xcloud.github.io/, werkt perfect.
Linksquest Moderator Spielerij
26 maart 2024 20:20
O dat is wel netjes, had al eens geprobeerd via de browser met cloud gaming, maar dat ging alleen met een controller, heel fijn dat ze hier langzaam mee beginnen.
slijkie 26 maart 2024 20:20
Bij Age of Empires zeer welkom.

Ark Survival Evolved is de controler toch het fijnst. Op 1 of andere manier hebben ze het bij de opvolger compleet vergalt, Ark Survival Ascended (geen aanrader trouwens) zijn de controls echt waardeloos.
Lienuks 26 maart 2024 20:35
Hier ben ik heel blij mee! eindelijk echt een oplossing voor wanneer ik bijvoorbeeld voor t werk op reis moet.

Nu nog een iets groter aanbod wat betreft ondersteuning.

(Ja ik weet dat een controller kan, maar ik ben gewend aan kb en muis)
phray 26 maart 2024 22:19
Ben benieuwd. Met muis en keyboard is input lag veel meer merkbaar dan met een controller dus hoop dat beetje goed werkt
Mstiic 27 maart 2024 00:59
Ze moeten eerst volledige scherm fiksen op de smartphones. Helaas heb ik aan de zijkant links en rechts een dikke zwart balk ;(
Vortigen 27 maart 2024 08:25
Yes eindelijk! Hier ben ik hier blij mee :)
Ik kan niet zo goed overweg met een controller in games (behalve racers en platformers) dus dit is goed nieuws.

Ik ga deze week zeker wat van de ondersteunde games proberen. Hopelijk is dan ook de feedback ingame niet iets van "press X or RT" maar bv "Press E or F" of iets dergelijks :D
Bigs 27 maart 2024 08:46
Nice, ik kan als oude knar maar niet wennen aan Fortnite met controller.
redlightning 27 maart 2024 09:12
Fijn voor mijn kleine gaming behoeften :)
Casual gamen op de macbook weer een beetje makkelijker. Enkel nog het game aanbod dat deze functionaliteit ondersteunt, vergroten.

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