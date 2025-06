Microsoft: ruim twintig miljoen mensen hebben Xbox Cloud Gaming gebruikt

Meer dan twintig miljoen mensen hebben inmiddels Xbox Cloud Gaming gebruikt. Dat is een verdubbeling van het aantal mensen dat Microsoft eerder dit jaar noemde. Microsofts Xbox-tak leverde het bedrijf wel drie procent minder omzet op in vergelijking met vorig jaar.

De Xbox-tak zag op alle platformen groei, maar vooral op niet-console-platforms kwamen er meer gebruikers bij, zegt ceo Satya Nadella in zijn toelichting op de kwartaalcijfers. Daarbij benoemt hij specifiek Xbox Cloud Gaming en PC Game Pass-abonnees. Ruim twintig miljoen mensen hebben de gamestreamingdienst nu gebruikt; dat is een verdubbeling van het aantal dat Nadella in april noemde.

Cloud Gaming is onderdeel van Ultimate, het duurste Xbox Game Pass-abonnement, al is Fortnite ook zonder abonnement als cloudgame te spelen. Dat duurste abonnement geeft gebruikers ook toegang tot pc-games die spelers kunnen downloaden en lokaal kunnen spelen. Dit is ook mogelijk met het losse PC Game Pass-abonnement, dat volgens Nadella ten opzichte van vorig jaar 159 procent meer abonnees heeft.

Ondanks de stijging in het aantal gebruikers en abonnees van deze twee diensten, leverden Xbox-content en diensten in het afgelopen kwartaal drie procent minder omzet op dan een jaar eerder. Microsofts omzet als geheel groeide in het afgelopen kwartaal wel met 11 procent tot 50,1 miljard dollar. De nettowinst bedraagt 17,6 miljard dollar, 14 procent minder dan een jaar eerder.

De omzet van Microsofts Cloud-tak groeide sterk, met 24 procent tot 25,7 miljard dollar. Hieronder vallen bijvoorbeeld diensten als Azure, dat het aantal Arc-klanten in een jaar tijd zag verdubbelen tot ruim 8500-abonnees. Arc is vooral bedoeld voor grote ondernemingen die bijvoorbeeld Azure-diensten op meerdere cloudomgevingen willen laten draaien.