Microsoft publiceert roadmap Windows Subsystem voor Android op Github

Microsoft heeft een roadmap van het Windows Subsystem voor Android op GitHub gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er werk wordt gemaakt van ondersteuning voor Android 13, bestandsoverdracht tussen de Android- en Windows-omgeving, picture-in-picturemodus en local network access.

Microsoft geeft op de Github-pagina een overzicht van alle functies die momenteel worden ondersteund door het Windows Subsystem voor Android. Het bedrijf meldt tegelijkertijd ook welke functies momenteel niet worden ondersteund, zoals Android-widgets, directe toegang tot bluetooth, het maken van een back-up van bestanden, picture-in-picturemodus en toegang tot USB. In de roadmap zijn ook de functies te zien waaraan het bedrijf momenteel werkt. Wanneer deze nieuwe functies hun intrede zullen maken, is niet bekend.

Via de pagina kunnen ontwikkelaars ook bugs in het Windows Subsystem voor Android melden of feature requests indienen. Microsoft stelt tevens documenten beschikbaar voor ontwikkelaars die hun Android-apps compatibel willen maken met het Subsystem, of hun apps willen debuggen zodat ze naar behoren werken via de virtualisatiesoftware.

Bij de presentatie van Windows 11 in 2021 heeft Microsoft bekendgemaakt dat het mogelijk wordt om Android-apps op het besturingssysteem te draaien. Die zullen te downloaden zijn via de Amazon Appstore, die geïntegreerd is in Microsofts eigen Store. Microsoft heeft aangegeven dat dit werkt met Intel Bridge-technologie, zonder verder in te gaan op technische details.