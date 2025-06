Statcounter: 15 procent van alle Windows-computers draait Windows 11

Ongeveer 15,44 procent van alle pc’s die op Windows draaien, doen dat met Windows 11. Dat zegt Statcounter. In ongeveer 71 procent van de gevallen draait een pc Windows 10. Windows blijft wereldwijd het populairste besturingssysteem met 75,96 procent marktaandeel.

Uit de cijfers van Statcounter blijkt dat het marktaandeel van Windows 11 in oktober is toegenomen met 1,83 procent. In september bedroeg dat marktaandeel 13,61 procent. Het aandeel Windows 10-gebruikers is met 71,26 procent in dalende lijn, zij het licht. In oktober verloor het besturingssysteem 0,59 procent marktaandeel ten opzichte van september. Toen draaide 71,88 procent van de pc’s nog Windows 10.

Windows 7 is volgens Statcounter nog steeds goed voor 9,61 procent van het wereldwijde marktaandeel. Windows 8.1 haalt nog 2,45 procent marktaandeel en Windows 8 ongeveer 0,69 procent. In 0,39 procent van de gevallen wordt er nog Windows XP gedraaid.

Wat betreft de globale markt voor besturingssystemen, is Windows in zijn geheel goed voor 75,96 procent marktaandeel. MacOS is volgens Statcounter goed voor 15,7 procent van alle besturingssystemen, gevolgd door Linux met 2,6 procent. ChromeOS haalt 2,38 procent marktaandeel.

Update, 11.45 uur: in de inleiding van het artikel stond er een verkeerd percentage (71,26). Dat moet 75,95 zijn. Met dank aan remyblok.