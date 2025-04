Steam werkt vanaf 1 januari 2024 niet meer op Windows 7 en 8.1

Steam stopt op 1 januari 2024 met de ondersteuning van Windows 7, 8 en 8.1. Na die datum zal de software daardoor niet meer op die besturingssystemen werken; games starten dan ook niet meer. De besturingssystemen krijgen sinds januari dit jaar geen beveiligingsupdates meer.

De gamingsoftware zal vanaf januari volgend jaar niet meer op de oude Windows-versies werken, omdat nieuwere Steam-versies 'functies en beveiligingsupdates' vereisen die alleen in Windows 10 en hoger zitten. Daarnaast werkt de gamingdienst met een Chrome-versie die niet langer op oudere Windows-versies werkt. Google stopte vorige maand met de Windows 7- en 8.1-ondersteuning van Chrome.

Gebruikers die games of andere apps die via Steam zijn gekocht, willen blijven gebruiken, moeten volgens Valve updaten naar een nieuwere versie van Windows. Microsoft staakte al in 2020 met de ondersteuning van Windows 7-beveiligingsupdates voor particulieren, al konden organisaties tegen betaling nog tot dit jaar updates krijgen. Windows 8.1 kreeg nog tot januari jongstleden beveiligingsupdates.