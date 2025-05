Ministerie waarschuwt bedrijven voor einde support Windows 8.1 en Server 2012

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken waarschuwt bedrijven voor het einde van de ondersteuning voor Windows 8.1 en Server 2012. Het ministerie adviseert gebruikers van deze besturingssystemen om naar een versie van Windows over te stappen die nog ondersteund wordt.

Het ministerie stipt aan dat Microsoft vanaf 10 januari 2023 stopt met de ondersteuning voor Windows 8.1. Hierdoor zullen er geen software-updates meer verschijnen die kwetsbaarheden of bugs verhelpen. Voor Windows Server 2012 (R2) geldt dezelfde waarschuwing, al stopt de ondersteuning voor deze software op 10 oktober 2023. Het ministerie merkt op dat het upgraden van Windows Server-software meer voeten in de aarde heeft in vergelijking met een besturingssysteem voor computers. Zo wordt er gewaarschuwd voor een langere doorlooptijd en de vereiste van een migratiepad.

Op 10 januari 2023 eindigt de verlengde ondersteuning voor Windows 8.1, waarna er geen beveiligingsupdates voor de software meer verschijnen. Ook de Office-apps van Microsoft 365 krijgen na het verstrijken van de end-of-lifedatum geen updates meer als gebruikers deze op Windows 8.1 draaien. De reguliere ondersteuning voor dit besturingssysteem was al stopgezet op 9 januari 2018. Microsoft waarschuwt gebruikers van Windows 8.1 sinds juli van dit jaar dat de ondersteuning voor het besturingssysteem in januari 2023 eindigt. Er komt geen betaald Extended Security Update-programma voor Windows 8.1; bij Windows Server 2012 is dat wel het geval.