Windows Server 2012 en 2012 R2 hebben end-of-lifestatus bereikt

Windows Server 2012 en 2012 R2 worden sinds dinsdag niet meer officieel door Microsoft ondersteund. De serversoftware bereikt op 10 oktober de end-of-lifestatus.

Microsoft heeft de end-of-lifestatus voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2 al langer geleden aangekondigd. De software werkt vanaf dinsdag nog wel, maar krijgt niet langer beveiligingsupdates, bugfixes of nieuwe features. Ook stopt de technische ondersteuning voor klanten.

Microsoft raadt gebruikers van het besturingssysteem aan om te upgraden naar het nieuwere Windows Server 2022 of om applicaties naar een Azure-omgeving te verplaatsen. Daarnaast is het mogelijk een betaald Extended Security Updates-pakket te nemen. Daarmee kunnen gebruikers betalen voor regelmatige bugfixes. Dat kan per jaar worden afgenomen. ESU wordt nog tot 12 oktober 2026 aangeboden.