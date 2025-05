Be quiet deelt prijzen en releasedatum Dark Rock Elite en Dark Rock Pro 5

Be quiet brengt zijn Dark Rock Pro 5- en Dark Rock Elite-koelers over twee weken uit. Dat maakt de Duitse fabrikant op dinsdag bekend. De Dark Rock Pro 5 kost bij release 99,90 euro, terwijl de Elite-variant een adviesprijs van 114,90 euro krijgt.

Be quiet meldt in een persbericht dat de twee nieuwe processorkoelers vanaf dinsdag 24 oktober beschikbaar zijn. De Dark Rock Pro 5 wordt de opvolger van de huidige Dark Rock Pro 4, terwijl de Dark Rock Elite een compleet nieuw product wordt, meldt de fabrikant.

Beide koelers krijgen een nieuw ontwerp en vernieuwde Silent Wings-fans met een geïntegreerde snelheidsschakelaar. Daarmee kunnen gebruikers kiezen tussen een 'quiet'- en een 'performance'-modus. De Dark Rock Pro 5 krijgt daarnaast een voorste ventilator die in hoogte verstelbaar is, meldt de fabrikant. De Dark Rock Elite krijgt op zijn beurt geïntegreerde argb-leds en een afneembare cover aan de bovenkant, die installatie moet versimpelen. De voorste ventilator van de Dark Rock Elite wordt gemonteerd met rails voor betere compatibiliteit met geheugenmodules.

Be quiet kondigde beide koelers in augustus al aan op de gamescom-beurs in Keulen, maar de fabrikant deelde toen nog geen concrete releasedatum of adviesprijzen.

De be quiet Dark Rock Pro 5 (links) en Dark Rock Pro Elite. Bron: be quiet