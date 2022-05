Be quiet brengt nieuwe versie van Dark Rock Top Flow-koeler uit voor 86 euro

Be quiet kondigt de Dark Rock TF 2 aan, een opvolger van de high-end Top Flow-koeler uit 2015. Het nieuwe model heeft net als de voorganger twee 135mm-fans, maar is iets zwaarder uitgevoerd en kan volgens de fabrikant tot 230W koelen.

De be quiet Dark Rock TF 2 weegt volgens de specificaties 945 gram. De voorganger die in 2015 verscheen, heeft een gewicht van 810 gram. Dat model had een iets lagere koelcapaciteit van 220W. Met afmetingen van 163x140x134mm is de nieuwe versie ook iets hoger dan de voorganger, die meet 163x140x131mm. Het aantal van zes heatpipes is ongewijzigd.

Het is ook mogelijk om de Dark Rock TF 2 te gebruiken met een enkele ventilator, waardoor de koeler zo'n 2cm minder hoog is. Be quiet voorziet de Top Flow-koeler van een Silent Wings 3-fan van 25mm en een variant van 22mm. De fan aan de bovenkant heeft een trechtervormige luchtinlaat.

Be quiet levert de koeler met bevestigingsmogelijkheden voor alle courante AMD- en Intel-sockets. Vanaf 10 augustus is de Dark Rock TF 2 te koop, voor een adviesprijs van 85,90 euro. De voorganger had in 2015 bij de introductie eenzelfde adviesprijs en is momenteel te koop voor ongeveer tien euro minder.