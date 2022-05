Tesla start productie Semi-vrachtwagen in 2022 wegens tekort aan accucellen

Tesla zegt dat het de productie van zijn Semi-vrachtwagen in 2022 zal opstarten. Dat blijkt uit een rapport dat gericht is aan aandeelhouders. De autofabrikant zegt zich eerst te willen focussen op de fabrieken in Austin en Berlijn en kampt bovendien met bevoorradingsproblemen.

"We stellen de introductie van het Semi-programma uit naar 2022. In 2021 willen we ons immers focussen op de fabrieken in Berlijn en Austin die onze nieuwe Model Y-voertuigen zullen produceren. Er is bovendien nog een tekort aan accucellen en er zijn nog uitdagingen in de wereldwijde bevoorradingsketen", aldus de vermelding in het rapport dat gericht is aan aandeelhouders.

Tesla introduceerde de Semi-truck in 2017. De elektrische vrachtwagen moest oorspronkelijk in 2019 in productie worden genomen. De goedkoopste versie van de Semi-vrachtwagen zou in Nederland 130.000 euro moeten kosten en heeft een rijbereik van 475 km.

Uit de kwartaalresultaten die voorgesteld werden, blijkt overigens dat de omzet van het afgelopen kwartaal met 98 procent was toegenomen tot 11,9 miljard dollar. Dat is 98 procent meer in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst bedraagt 1,14 miljard dollar.