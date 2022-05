Nederlandse subsidiepot voor elektrische vrachtwagens is binnen dag leeg

De AanZET-subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische vrachtwagens is binnen 24 uur leeg. Bedrijven konden sinds 9 mei subsidie aanvragen en op die dag is er bijna drie keer zoveel subsidie aangevraagd dan er aan budget beschikbaar was. De overheid gaat het geld nu verloten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zegt dat er voor ruim 35 miljoen euro aan subsidie is aangevraagd, terwijl er voor dit jaar maar 13,5 miljoen euro beschikbaar was. RVO, verantwoordelijk voor de AanZET-subsidie, gaat daarom met een loting bepalen wie er subsidie krijgt.

Bedrijven kunnen nog subsidie aanvragen, maar de kans is volgens RVO klein dat nieuwe aanvragers subsidie krijgen. Hoeveel bedrijven subsidie hebben aangevraagd, wordt niet genoemd. Bedrijven konden maximaal 131.900 euro per vrachtwagen aan subsidie aanvragen. Er is dus voor minimaal 265 elektrische vrachtwagens subsidie aangevraagd. Bedrijven of groepen ondernemingen mogen subsidie aanvragen voor maximaal 20 vrachtwagens.

Het ministerie van Infrastructuur maakte eind april bekend dat bedrijven vanaf 9 mei subsidie konden aanvragen. Met de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks wil de overheid bedrijven helpen met het prijsverschil tussen dieselvrachtwagens en elektrische vrachtwagens. Bedrijven krijgen 12,5 tot 37 procent subsidie, afhankelijk van de gekozen vrachtwagen en de grootte van de onderneming. De subsidie loopt tot 2027 en tot 2024 is er een budget van ruim 40 miljoen euro.

Het is niet voor het eerst dat een Nederlandse subsidiepot voor elektrische voertuigen binnen 24 uur leeg is. In 2021 gebeurde dit met elektrische auto's. Toen was een groot deel van het budget dat voor 2021 was gereserveerd, al een jaar eerder gebruikt. In 2020 was de subsidie voor elektrische auto's namelijk na een week leeg, waarna het ministerie besloot om het budget van 2021 te gebruiken.

Hierdoor zou de subsidie in de praktijk een jaar eerder stoppen, wat de Tweede Kamer niet wenselijk vond, maar op dat moment was het grootste deel van het 2021-budget al vergeven. Er was toen in 2021 veel minder budget beschikbaar dan in andere jaren. Op moment van schrijven is er nog voor 2,51 miljoen euro aan 2022-budget beschikbaar voor nieuwe elektrische auto's, ofwel 3,5 procent.