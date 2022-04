Nederlandse overheid geeft vanaf 9 mei subsidie voor elektrische vrachtwagens

Ondernemers kunnen vanaf 9 mei in Nederland subsidie krijgen voor een elektrische vrachtwagen. Het maakt niet uit of deze accu's of waterstof gebruikt. Met de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks krijgen ondernemers maximaal 131.900 euro per vrachtwagen.

Met de AanZET-subsidie krijgen ondernemers vanaf 9 mei een deel van de meerkosten van een elektrische vrachtwagen vergoed. Elektrische vrachtwagens zijn namelijk duurder dan dieselvrachtwagens, net als elektrische auto's duurder zijn dan benzine- of dieselauto's. Daarom krijgen ondernemers de subsidie, zegt staatssecretaris Infrastructuur Vivianne Heijnen.

Hoeveel subsidie bedrijven krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort vrachtwagen dat er wordt gekocht. De kleinste bedrijven met minder dan 10 fte krijgen de meeste steun en kunnen tot 37 procent van de meerkosten vergoed krijgen, blijkt uit een eerder gepubliceerde Kamerbrief. Dit komt neer op maximaal 131.900 euro. Ondernemers die kleinere vrachtwagens willen kopen, krijgen minder steun. Grote bedrijven met meer dan 250 werknemers krijgen de minste steun. Deze ondernemingen krijgen tussen de 12,5 en 20 procent vergoed, afhankelijk van de grootte van de vrachtwagen.

Naast de AanZET-subsidie kunnen ondernemers ook via de Milieu-investeringsaftrek, of MIA, meer overheidssteun krijgen. Zo komt de totale overheidssteun volgens de Kamerbrief 'dicht bij' de maximale steunpercentages die EU-lidstaten mogen geven. Deze maximale steunpercentages zijn 40 procent voor grote bedrijven, 50 procent voor middelgrote ondernemingen en 60 procent voor kleine bedrijven.

De AanZET-subsidie loopt tot begin 2027. Tot 2024 is een budget van ruim 40 miljoen euro gereserveerd, waarvan 13,5 miljoen euro voor dit jaar is bedoeld. Naast de aanschafsubsidie zegt de overheid met netbeheerders te werken aan voldoende laadpalen en waterstoftankstations in Nederland.