'Twitter start overnamegesprekken met Elon Musk'

Twitter is begonnen met het onderhandelen met Elon Musk over de overname van het sociale medium. Het platform zou onder meer willen onderzoeken of Musk een hogere prijs wil betalen. Twitter was eerst tegen de deal, maar zou zijn gezwicht voor druk van aandeelhouders.

De start van de onderhandelingen betekenen niet per se dat het bestuur van Twitter het bedrijf daadwerkelijk wil verkopen, benadrukken anonieme bronnen tegen Reuters. Met de gesprekken wil het bedrijf onderzoeken in hoeverre Musk het bedrijf daadwerkelijk kan overnemen.

Zo wil Twitter weten of nationale toezichthouders zoals de Securities and Exchange Commission nog actief onderzoek uitvoeren naar Musk en of deze onderzoeken een risico vormen voor een succesvolle overname. Musk heeft het vaker aan de stok gehad met beurswaakhond SEC, omdat hij bijvoorbeeld in 2019 de autoproductie van Tesla gunstiger afspiegelde dan daadwerkelijk gehaald kon worden. Ook bij het kopen van Twitter-aandelen zou Musk niet op tijd kenbaar hebben gemaakt dat hij een bepaald deel van de aandelen had gekocht. Twitter vraagt zich af of dit een rol kan spelen bij de overname van het platform.

Daarnaast wil het bestuur met de gesprekken weten of er betere voorwaarden mogelijk zijn. Musk heeft al gezegd dat zijn bod voor 54,20 dollar per aandeel, omgerekend 38 miljard euro voor het hele bedrijf, zijn hoogste en laatste bod is. Een mogelijke extra voorwaarde is dat Twitter een vergoeding krijgt als de deal om wat voor reden toch niet doorgaat.

Tesla-ceo Musk gaf op 14 april aan Twitter te willen overnemen, nadat hij eerder de grootste aandeelhouder werd van het bedrijf. Het bestuur van Twitter zou dat bod echter als 'niet welkom' hebben gezien en dreigde daarom met een 'gifpil-strategie'. Daarbij kunnen bestaande aandeelhouders tegen korting meer aandelen in een bedrijf kopen, waardoor het voor Musk lastiger wordt om het bedrijf over te nemen.

Twitter zou nu alsnog in gesprek gaan met Musk omdat 'veel' aandeelhouders van het bedrijf bang zouden zijn dat ze op korte termijn niet een betere prijs kunnen krijgen voor hun aandelen. Andere aandeelhouders zouden de nieuwe ceo van het bedrijf weer meer tijd willen geven om zich te kunnen bewijzen en vinden het voorgestelde overnamebedrag daarom te laag.