Twitter dreigt met 'gifpil'-strategie om overname door Elon Musk te stoppen

Het bestuur van Twitter dreigt met een 'gifpil'-procedure om een overname door Elon Musk te dwarsbomen. Hiermee wordt het in elk geval tot april 2023 lastiger gemaakt voor een entiteit om een meerderheidsbelang in het bedrijf te kopen.

Wanneer Musk meer dan 15 procent van de aandelen van Twitter aanschaft, treedt de procedure in werking waarbij bestaande aandeelhouders tegen korting nieuwe aandelen kunnen kopen. Volgens de Wall Street Journal komt deze strategie vaker voor bij publiekelijk verhandelde bedrijven die door een enkele partij opgekocht dreigen te worden.

De hoeveelheid aandelen in Twitter wordt in een dergelijk geval aangelengd met een grote hoeveelheid nieuwe aandelen. Hierdoor kan één entiteit, in dit geval Elon Musk, gedwarsboomd worden in het opkopen van het hele bedrijf. Om de gifpilconstructie te omzeilen, zou Musk in gesprek moeten gaan met het bestuur van Twitter. Musk insinueerde na zijn bod op Twitter in een Tweet dat niet het bestuur, maar juist aandeelhouders over het lot van het platform zouden moeten beslissen.

Vrijdag bleek dat vrijwel alle topmannen van Twitter tegen een dergelijke overname zijn, al sluit de gifpilprocedure niet per se een toekomstige deal tussen het platform en de zakenman uit. Musk uitte naast zijn wens om het hele platform over te nemen ook zijn ongenoegen over de manier waarop het zich profileerde.

De Tesla- en SpaceX-topman bleek eind maart zo'n 9 procent van Twitter hebben gekocht. Niet lang daarna bood hij plotseling grofweg 38 miljard euro om het sociale medium in zijn geheel over te kopen.