Elon Musk bereikt akkoord om Twitter over te nemen voor 41 miljard euro

Twitter accepteert het overnamebod van Elon Musk. De topman van Tesla en SpaceX betaalt 54,20 dollar per aandeel in cash, waarmee het bedrag in totaal op bijna 44 miljard dollar uitkomt. Musk wil Twitter nieuwe functies geven en de gebruikte algoritmes openbaar maken.

De overname is unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur van Twitter. Het bestuur denkt dat de verkoop de beste keuze is voor aandeelhouders. De partijen verwachten dat de overname in de loop van het jaar kan worden afgerond. De aandeelhouders van Twitter moeten nog toestemming geven en ook is er nog goedkeuring van regelgevende instanties nodig.

Musk heeft de financiering voor de overname rond en in het persbericht over de overname zegt hij dat hij Twitter 'beter dan ooit' wil maken en wil voorzien van nieuwe functies. De algoritmes die het sociale netwerk gebruikt om onder andere berichten uit te lichten, wil hij openbaar maken, om het vertrouwen in Twitter te vergroten. Ook zegt hij spambots uit te willen bannen en 'alle mensen' te willen authenticeren.

Eind maart had Musk al 9 procent van de Twitter-aandelen gekocht. Vervolgens zou Musk toetreden tot het bestuur van Twitter, maar dat ging toch niet door. Hij zou zelf uiteindelijk gekozen hebben om die functie te weigeren. Niet veel later kwam hij met een voorstel om Twitter over te nemen.

Musk vind de overname van Twitter belangrijk omdat hij dit ziet als een 'publiek dorpsplein' en hij ziet het als zijn opdracht om dit te verdedigen. Tweakers schrijft daarover meer in een achtergrondartikel.