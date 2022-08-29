Musk dagvaardt Twitter-klokkenluider in overnamerechtszaak om spamaccounts

Voormalig hoofd beveiliging van Twitter en klokkenluider Peiter Zatko is door Elon Musk gedagvaard. Musk wil dat Zatko getuigt in de rechtszaak die Twitter tegen Musk aanspant. Musk en Zatko zeggen dat Twitter niet eerlijk is over het aantal spamaccounts op het platform.

Zatko moet op 9 september getuigen in een Amerikaanse rechtbank, blijkt uit documenten die The Verge publiceert. De klokkenluider moet daarnaast al het materiaal dat hij over de spamaccounts heeft delen. Zatko heeft nog niet gereageerd op de dagvaarding, het is dan ook niet duidelijk of hij er gehoor aan gaat geven.

De klokkenluider zegt onder meer dat Twitter niet weet hoeveel bots het platform heeft en dat het bedrijf daar ook niet per se achter wil komen. Als het ware aantal spamaccounts bekend zou worden, dan zou dit schadelijk kunnen zijn voor de waarde en het imago van Twitter, zegt Zatko op basis van gesprekken met bedrijfsleiders. De cijfers die Twitter wel noemt zijn percentages op basis van het aantal monetizable daily active users en niet van het totale aantal gebruikers.

Het aantal spamaccounts is voor Musk belangrijk, omdat hij dit wil gebruiken om onder zijn overname van Twitter uit te komen. Musk claimt dat Twitter meer spamaccounts heeft dan het platform aangeeft en zegt dat hij niet genoeg data van het bedrijf krijgt om hier meer duidelijkheid over te krijgen. In juli klaagde Twitter Musk aan om hem te dwingen het platform alsnog over te nemen.

Met de rechtszaak en de getuigenis van Zatko, hoopt Musk de rechtbank ervan te kunnen overtuigen dat Twitter liegt over het aantal spamaccounts en dat de miljardair het platform niet hoeft over te nemen. Naast de overnamerechtszaak, verschijnt Zatko later in september in een openbare hoorzitting van de Amerikaanse Senaat om over de vermeende beveiligingsproblemen van het bedrijf te praten.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 29-08-2022 19:58 174

29-08-2022 • 19:58

174

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Reacties (174)

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Keypunchie
29 augustus 2022 20:11
Veel succes. De klokkenluider bevestigt namelijk wat Twitter zegt en waar Elon maar omheen draait.

Twitter heeft nooit gezegd dat er ‘maar 5% spambots waren’.

Ze hebben gezegd dat ze een definitie van ‘monetizable users’ hebben (mdau). Dat is een populatie die al gefilterd is voor bots, en dat als ze die populatie steeksproefgewijs checken, dat bij elke (intensieve) controle, er minder dan 5% spambots onder de ‘mdau’ zit.

https://www.techdirt.com/...tending-to-support-musks/

Is dat een goeie definitie? Ach, wie zal het zeggen. Het punt is dat Elon ongezien op de boel een bod uitbracht.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 08:28]

lighting_ @Keypunchie29 augustus 2022 20:30
Je leest het verkeerd. De klokkenluider zegt dat Twitter niet de intentie heeft om het goed uit te zoeken. Want dan kan je minder vragen voor advertenties en dus ook je beurswaarde daalt.
Blokker_1999
@lighting_29 augustus 2022 20:45
En op het einde van de rit maakt dat allemaal niet uit. Musk heeft expliciet afgezien van zijn onderzoeksplicht voor de koopovereenkomst te sluiten met Twitter, dan moet je na het tekenen niet afkomen met het feit dat hij alle feiten niet kent. Je kan niet vooraf zeggen: ik wil de feiten niet kennen om dan achteraf te zeggen dat omdat je de feiten niet kent je de koop gaat ontbinden.

En het is net omgekeerd. Musk heeft vooraf gesteld dat hij vond dat er veel te veel bots op Twitter zitten en dat hij dat probleem ging oplossen. Als hij daar in slaagt laat hij net de waarde van het bedrijf stijgen. Om dan daarna te gaan zeggen dat je niet wist dat er zoveel bots waren en dat die een probleem vormen is ook vreemd natuurlijk.
Triblade_8472 @Blokker_199930 augustus 2022 09:12
Musk heeft expliciet afgezien van zijn onderzoeksplicht
Misschien is het het gebrek aan kennis van de Amerikaanse wetgeving of simpelweg een vertaal-ding, maar hoe kan je afzien van een plicht?
Caelestis @Triblade_847230 augustus 2022 10:40
Het is een vertaal probleem. "Due Diligence" in dit geval is een recht wat de koper heeft om alles tot de bodem uit te zoeken voordat hij overgaat tot de koop.
Musk heeft in dit geval de meeste "Due Diligence" onderdelen overgeslagen en had maar een paar dingen geëist voordat hij ging tekenen waaronder de API toegang om het aantal bots te checken.

Het consensus in de anti Musk club is dat hij alle rechten heeft opgeven omdat hij verplicht was om de "Due Diligence" uit te voeren. Hierdoor is Musk de boeman en Twitter is de slachtoffer

Feitelijk zijn niet alle rechten opgegeven en een recht is geen plicht.
De bot check is opgenomen in het contract als recht om te checken en Musk gebruikt dat als zijn wapen.
Tevens zijn zowel Twitter als Musk rare dingen aan het doen omdat ze allebei wat te verbergen hebben.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Caelestis30 augustus 2022 13:30
"Due Diligence" in dit geval is een recht wat de koper heeft om alles tot de bodem uit te zoeken voordat hij overgaat tot de koop.
"Due Diligence" is geen recht maar een plicht.

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 08:28]

Caelestis @Bor30 augustus 2022 14:58
Nee het is geen plicht. Als je aanspraak wil maken op een bepaald onderwerp in een rechtbank dan dien je van te voren de "Due Diligence" voor dat onderwerp gedaan te hebben.
Als het onderwerp je niets interesseert dan ben je niet verplicht er iets mee te doen. Het is een recht dat je de mogelijkheid hebt om het uit te voeren.

"Due Diligence" is niet een alles omvattend begrip, maar wordt per onderdeel behandeld.
De illusie is dat, als je ook maar 1 onderdeel weg laat, je compleet gefaald heb met "Due Diligence". Dat komt simpelweg neer op een "Ja maar..." argument en wordt totaal niet door een rechtbank gehonoreerd.

[Reactie gewijzigd door Caelestis op 23 juli 2024 08:28]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Caelestis30 augustus 2022 15:11
Als je aanspraak wil maken op een bepaald onderwerp in een rechtbank dan dien je van te voren de "Due Diligence" voor dat onderwerp te hebben gedaan.
Dat klopt. Dat maakt het geen recht maar een plicht wanneer je aanspraak wilt maken ;)
Zie het als een onderzoeksplicht.

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 08:28]

i-chat @Bor30 augustus 2022 18:38
Hoewel je vertaling vrij accuraat is als zijnde “Onderzoeksplicht“ is je aannemen dat je niks te klagen hebt wanneer je ergens een steek heb laten vallen ook zeker niet aan de orde.

In dat geval zou namelijk de statement: het zal wel je eigen schuld zijn geweest, had je maar niet zo’n kort rokje moeten dragen, ook valide zijn geweest.
Daarvan hebben we echter met z’n allen gezegd dat zo’n statement nooit geldend kan zijn.

Due diligence gaat vooral om
Wilsovereenstemming en in hoeverre je die mag aannemen.

Voor een overeenkomst is immers wilsovereenstemming een vereiste.

Due diligence en in mindere mate onderzoeks plicht stellen dat je die zaken die voor de ovk belangrijk zijn duidelijk moet omschrijven/bespreken/onderzoekzoeken

Dat neemt echter niet weg dat; als ik er niet specifiek naar vraag, jij automagisch een vrijbrief krijgt erover te liegen. En daar lijkt dit geschil over te gaan
Caelestis @Bor30 augustus 2022 15:15
Dat zou betekenen dat elke "voorwaarde", voor maakt niet uit wat, een plicht is.
KatirZan @Caelestis30 augustus 2022 19:51
Geen plicht maar een afspraak waar je voor tekend. Voorwaarden dienen aan voldaan te worden.

Musk krijgt een zware dobber aan de rechtszaak, maar eerlijk gezegd denk ik dat dit ook zijn plan vanaf het begin was. De wereld wakker schudden voor de hoeveelheid aan onzin
Caelestis @KatirZan30 augustus 2022 20:24
Geen plicht maar een afspraak waar je voor tekend. Voorwaarden dienen aan voldaan te worden.
Dit specifieke voorwaarde heeft enkel een toepassing in een rechtbank. Voor de contract zelf doet het verder helemaal niks.
Musk heeft voorwaarden gesteld en Twitter heeft getekend. Hij geeft aan dat hij voldaan heeft aan de contractuele voorwaarden die zijn overeengekomen.

Het probleem is dat veel mensen het verhaal proberen te verdraaien. "Hij heeft geen poot om op te staan, want hij heeft dit en dat niet gecheckt dus is zijn contractuele afspraak niet geldig. Hij had een plicht om dat van te voren te controleren."

Nee, hij heeft duidelijk aangegeven waar het om gaat en is verder ook vastgelegd in de SEC documentatie. Hij blijft bij zijn primaire "klacht" tov Twitter en is geen mm geweken.
De klokkenluider had al voor het overname zijn beklaag gedaan en is het pas geleden openbaar geworden.
Als er geen verbinding tussen Musk en de klokkenluider bewezen kan worden in de rechtbank is het gedaan met Twitter. Ze hadden namelijk al 11 jaar terug een aanklacht van de FTC gekregen voor inadequate beveiliging en daar hangen ook voorwaarden aan vast. Die voorwaarden zijn nu dus wel een "plicht".
Musk heeft het recht op "Due Diligence". Dit is vrijwillig.
Twitter heeft een "Plicht" om de beveiliging aan te scherpen. Dit betekent het einde van Twitter als het waar blijkt te zijn wat de klokkenluider zegt.
copi @Caelestis30 augustus 2022 12:03
Als ik het lees noemt Twitter het aantal monetizable users. Ik zou zeggen dat dat hetgeen is wat waarde aan het bedrijf toevoegt.
Het tegengaan / opsporen van bots is niet zo zwart wit als hier gesteld, ben benieuwd hoe ze de definitie van een bot in het contract hebben gezet, succes!
Lijkt mij dat er weer 1 partij winnaar is, de juristen 🙈
Caelestis @copi30 augustus 2022 15:07
Als ik het lees noemt Twitter het aantal monetizable users.
Een bot is niet monetizable. Misschien wel in een of ander vage constructie bij twitter zelf maar absoluut niet bij de advertentie boeren.
Twitter laat het lijken alsof het een grijs gebied is, maar je zit bij de verkeerde partij te kijken. Het gaat enkel om wat de advertentie boeren willen en erover te zeggen hebben.
Als zij erachter komen dat het hoeveelheid clicks die ze betaald hebben behoorlijk hoger ligt door bots dan heb je echt de poppen aan het dansen.

Ik ben trouwens bang dat de klokkenluider hier een nogal fel lichtje op gaat schijnen dus Musk hoeft niet zoveel te doen.
alienfruit @Blokker_199930 augustus 2022 02:33
We zullen zien, Twitter is verplicht om de 9.000 Twitter accounts en gerelateerde informatie [1] die ze hebben gebruikt om de mDUA percentage te berekenen aan Musk te geven. Zo hij kan nu controleren of het allemaal klopt. Het is wel een beetje onduidelijk wat je teveel kunt noemen is 7% ipv 5% al te veel of moet je meer kijken na een verdubbeling rond de 10% voordat je kunt zeggen dat Twitter de aandeelhouders heeft niet oneerlijk heeft geïnformeerd.

Verder ben ik het niet helemaal eens dat hij volledig afgezien heeft van de onderzoeksplicht, er is nog altijd mogelijk om controles voor het afronden van de overname zelf. Het is best wel een interessante rechtszaak en beide partijen doen een beetje raar.

[1] Volgens mij ook informatie of er betere metrics zijn om de mDUA waarde te berekenen maar niet hebben gebruikt en waarom niet
Yorick1234 @alienfruit30 augustus 2022 15:59
"Twitter is verplicht om de 9.000 Twitter accounts en gerelateerde informatie..." Waarom verplicht, waaruit concludeerde je dit?
alienfruit @Yorick123430 augustus 2022 16:35
De rechter heeft dat besloten?
[...] Plaintiff is ordered to produce a subset of what Defendants have requested: the 9,000 accounts reviewed in connection with Plaintiff’s Q4 2021 audit, which the parties refer to as the “historical snapshot.” I recognize that producing the historical snapshot is no small feat. Plaintiff represented that, with considerable effort, these documents could be produced in under two weeks, and Plaintiff shall strive to meet that timeline. In addition, Plaintiff must produce documents sufficient to show how those 9,000 accounts were selected for review. The historical-snapshot data that I have ordered produced is highly sensitive. To their credit, Defendants have agreed to treat this data as highly confidential. The parties should confer on a list of Defendants’ attorneys and data scientists who will be permitted to access this data. Second, as to Defendants’ mDAU fraud theory, Plaintiff has already agreed to produce ten broad categories of documents addressing mDAU, including documents reflecting Plaintiff’s reliance on mDAU relative to other metrics.7 Plaintiff is ordered produce a small additional set of data from its review database—documents reflecting discussion of any other key metric identified by Defendants, regardless of whether those 6SeeDkt. 169 (Edgett Aff.) ¶ 5 (averring that a less extensive collection effort would be extraordinarily burdensome). 7See Pl.’s Response to Defs.’ Second Disc. Mot. at 10; see generally id. Ex. 6.

[Reactie gewijzigd door alienfruit op 23 juli 2024 08:28]

Yorick1234 @alienfruit30 augustus 2022 18:49
Thanks! Dat wist ik niet.
mbb @alienfruit1 september 2022 04:14
Zitten tussen die 9000 gebruikers ook mensen uit de EU? En mag een bedrijf die dan delen onder de GDPR?
alienfruit @mbb1 september 2022 11:33
Goede vraag, Musk team krijgt het onder een stricte NDA. Ik weet niet in hoeverre GDPR geld voor rechtszaken
WhatsappHack
@Blokker_199930 augustus 2022 04:35
Toch ben ik benieuwd of een rechtbank een redenatie volgt dat je daar vanaf hebt gezien ivm de eerder door Twitter verschafte informatie en die “in good faith” vertrouwde. Dat dan blijkt, ALS dat zo blijkt te zijn, dat die gegevens niet kloppen en men de aandeelhouders heeft beduvelt: zal een rechter daar dan niet toch een paar vraagtekens bijzetten mede vanwege a.) controle voor overname en b.) beslissing aandeelhouders voor overname mede op basis van die data.

Ik ben benieuwd of het echt direct to zwart/wit is als “you’ve signed all your rights away” als dat het gevolg is van misleiding. Voor Musk is schikken ipv overnemen wellicht al interessant, maar de prijs omlaag drijven is ook nog een optie. Zeker nu de marktwaarde van Twitter een paar punten gezakt is na dit relevante gelazer.

Naja. Het is voornamelijk rijk partijtje A tegen rijk partijtje B, maar ben wel benieuwd wat hier uiteindelijk van gaat komen. Je hebt ook nog kans dat Twitter een schikking eigenlijk ook wel gaat zien zitten, als er mogelijk boetes in het vooruitzicht staan wegens het breken van die overeenkomsten met de FTC.
mbb @WhatsappHack1 september 2022 04:36
Toch ben ik benieuwd of een rechtbank een redenatie volgt dat je daar vanaf hebt gezien ivm de eerder door Twitter verschafte informatie en die “in good faith” vertrouwde.
Geef toe dat ik de zaak niet van dichtbij gevolgd heb, maar alleen wat nieuwsberichten die op Tweakers voorbij kwamen en in mijn youtube bubble werden geperst.
Maar over het algemeen zeiden ze hetzelfde: Musk was al langer kritisch op Twitter, en claimde ook al voor zijn bod dat er meer spam accounts waren.
Dan is het toch zijn eigen stomme schuld als hij er toch een bod op uitbrengt?
En hij had ook 5 of 10% kunnen kopen, en dan een commissaris kunnen benoemen die onderzoek kon doen. Of hij had ook short kunnen gaan op Twitter. Maar hij moest en zou het bedrijf hebben.
Hij zat het bedrijf zelfs af te kraken nadat hij het bod uitbracht. (Geen probleem als het zijn bedrijf is, maar wel een probleem als hij het toch niet wil. En zeker als hij korting wil. Linksom of rechtsom is het markt manipulatie.

Bovendien zeiden ze dat Musk een publiek bod had gedaan waar de aandeelhouders op in konden gaan. Dan is het toch te laat voor onderzoek? Dat moet je doen voordat je een bod uitbrengt.
Als ik in een beurs app een bod op een aandeel uitbreng, en per ongeluk een 0 teveel typ, kan ik dat ook niet terugdraaien nadat iemand er al op in gegaan is.

Dat dan blijkt, ALS dat zo blijkt te zijn, dat die gegevens niet kloppen en men de aandeelhouders heeft beduvelt: zal een rechter daar dan niet toch een paar vraagtekens bijzetten mede vanwege a.) controle voor overname en b.) beslissing aandeelhouders voor overname mede op basis van die data.
Maar die aandeelhouders worden toch veel harder gedupeerd als ze hun aandelen door de rechter NIET aan Musk mogen verkopen?

Naja. Het is voornamelijk rijk partijtje A tegen rijk partijtje B,
Want alle Twitter aandeelhouders zijn rijk? Niemand die tijdens het twitteren met zijn RobinHood app een paar aandelen kocht in de hoop wat dividend op zijn verpatste privacy terug te krijgen?
Geen pensioenfondsen, index fondsen etc die Twitter aandelen bezitten?

Het geheel lijkt een beetje alsof je op Marktplaats een fiets afkraakt als roestbak in de comments om de prijs omlaag te krijgen, en er vervolgens een bod op doet in de hoop hem op te knappen. En dan de koop wil terugdraaien omdat het inderdaad een roestbak is.

[Reactie gewijzigd door mbb op 23 juli 2024 08:28]

theMob @Blokker_199929 augustus 2022 21:30
Musk heeft expliciet afgezien van zijn onderzoeksplicht voor de koopovereenkomst te sluiten met Twitter, dan moet je na het tekenen niet afkomen met het feit dat hij alle feiten niet kent.
Intussen is Musk wel alweer wekenlang dagelijks te vinden op de voorpagina's. Heb je ooit gehoord van https://duckduckgo.com/?t...s+no+bad+publicity&ia=web

Hij is expert...
redzebrax @Blokker_199930 augustus 2022 01:34
Ja dat klopt en is in principe het enige wat telt, hij heeft afgezien van onderzoeksplicht. Ik vraag me ook af in hoeverre onze klokkenluider op voorhand benaderd is door de entourage van Musk. Lijkt me me een opportuniteit voor hun en bijzonder toevallig, hoewel een aantal beschuldigingen waarschijnlijk heel terecht zijn. Hij is begin dit jaar ontslagen, waarom zo lang wachten ?

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 23 juli 2024 08:28]

Arnoud Engelfriet @lighting_29 augustus 2022 20:34
En hoe is dat in strijd met wat Twitter heeft gezegd tegen Musk of de SEC?
Freeaqingme @lighting_29 augustus 2022 20:34
Maar je kan je afvragen of dat uitmaakt. Twitter zegt immers gewoon dat 'volgens definitie X hebben wij Y% spamaccounts'. Dat zegt niet dat er geen betere definities zijn, maar dit is de definitie die twitter hanteert en waar Musk mee akkoord ging.

Als ik zeg dat ik iedere ochtend een lege emmer buiten zit, 's avonds kijk ik of die emmer vol is, en enkel als 'ie helemaal 100% gevuld is betitel ik het een regenachtige dag. Dan maakt dat mijn statement 'volgens mijn definitie hebben we vorig jaar maar 3 regenachtige dagen gehad' niet onwaar.

Het kan zijn dat de definitie gek is, maar als ik in alle officiele documenten die definitie duidelijk uiteenzet, dan heeft het niet zo veel zin om achteraf te miepen dat de definitie niet nauwkeurig genoeg zou zijn.
Freeaqingme @lighting_29 augustus 2022 20:41
Maar wat er gebeurt is is dat Twitter duidelijk definitie A gebruikt om het aantal spambots te bepalen. En daar is Musk mee akkoord gegaan. Nu komt hij zelf met een heel andere definitie aanzetten, en beweert dat er van alles niet klopt.

En opzich mag hij natuurlijk een eigen definitie hanteren, maar als je voorafgaand aan de koop akkoord gegaan bent met Twitter's definitie dan heeft het achteraf je daar op bedenken niet zo veel zin.
Blokker_1999
@Freeaqingme29 augustus 2022 20:46
Niet alleen is hij daar voor de koop mee akkoord gegaan, hij heeft ook expliciet aangegeven geen eigen onderzoek te willen doen naar het bedrijf om de verkoop net te versnellen. De zogenaamde "due dilligence" die bij overnames zo belangrijk is om te weten wat je gaat kopen voordat je de koopovereenkomst tekent heeft hij nagelaten van uit te voeren.
RandomMens @Keypunchie29 augustus 2022 20:36
Het is niet zo zwart/wit. Musk beroept zich op de officieel gekende data en dat is zijn argument, dat die officiële data niet klopte. Dat er een verschil is tussen de statements van Twitter en de realiteit is wat iedereen wist, maar daar gaat de rechtszaak niet om. De rechtszaak gaat over dat Twitter bewust foutieve data publiek heeft gemaakt (=fraude). De nieuwe klokkenluider beweert ook dat Twitter gefraudeerd heeft, niet alleen over bots maar over veiligheid en privacy.

De vragen die essentieel gaat zijn voor de rechtzaak is of de mDAU effectief werd gebruikt om investeerders te misleiden, en of dat wel effectief invloed heeft op de fundamentele waarde van Twitter voor zo een overname. De klokkenluider geeft hoop voor Musk zijn kant, anderzijds vraag ik me af of de rechtbank dat wel ziet als groot genoegen impact om de deal te annuleren.
Groningerkoek @RandomMens29 augustus 2022 21:32
Dat er een verschil is tussen de statements van Twitter en de realiteit is wat iedereen wist

Euh nee, het is helemaal niet duidelijk of dit verschil wel bestaat.
RandomMens @Groningerkoek29 augustus 2022 22:48
Nou daar kan ik je gelijk geven, maar dat is dan doordat Twitter geen eenduidige definitie heeft van mDAU. Anders zouden externe bedrijven en partners via de firehouse API het ook moeten kunnen benaderen. Als het niet verifieerbaar is, en ze weigeren inzage te geven om het tijdens de verkoop te verifiëren, is het toch logisch dat je fraude gaat vermoeden?
Groningerkoek @RandomMens30 augustus 2022 00:13
Twitter:

We define monetizable daily active usage or users (mDAU) as Twitter users who logged in and accessed Twitter on any given day through Twitter.com or Twitter applications that are able to show ads.

Lijkt mij toch een vrij duidelijke definitie.

En nee natuurlijk gaan ze niet de algoritme's en methoden die ze gebruiken om bots op te sporen aan de grote klok hangen, dan zou je als bedrijf wel heel erg dom zijn.

En wat hier is gebeurt is dat men Musk heeft verteld: van onze mDAU's pakken we er elke dag 100, die bekijken we handmatig en aan de hand van die beoordeling schatten we na extrapolatie dat 5% van de mDAU's een bot is, maar het betreft een schatting en het kunnen er ook meer of minder zijn. Daarop heeft Musk met zijn handtekening onder het contract geantwoord: Nou dat is prima, en zijn het er meer vindt ik dat ook prima maar als jullie met opzet de boel bedonderen heb ik natuurlijk het recht om ontbinding te eisen.
RandomMens @Groningerkoek30 augustus 2022 04:05
Als de definitie zo duidelijk is, waarom zit Twitter dan altijd bezig over dat externe bedrijven niet kunnen bepalen welke gebruikers mDAU zijn? Volgens die definitie is dat eenvoudig te meten en zouden externe firma's dat vlot ook moeten kunnen controleren zonder dat daar enige privacy problemen met zijn. Maar volgens Twitter hun statements tijdens de overname zou dat dus niet lukken.

Daarnaast vraagt Elon Musk ook niet om die algoritmes aan de grote klok te hangen, hij vraagt als toekomstige eigenaar om daar inzage in te krijgen hoe Twitter dat aanpakt, en op basis van wat ze hun publieke claims erover baseren. Maar daar krijgt hij dan het deksel op de neus van Twitter.

De manuele test van 100 per dag heeft Elon Musk maar te horen gekregen na het ondertekenen van het contract. Niet alleen is het dan al te laat, maar zijn er naast dit andere zaken die hem het vermoeden geven dat Twitter de investeerders bewust bedroog met zo staat te manipuleren, en hem zo ook als koper in de zak te zetten. Due dilligence heeft hij geen recht op, maar als er zo grote fraude is als hij vermoed kan hij wel het recht hebben de deal af te blazen, als hij kan aantonen dat dit een groot materieel nadelig effect heeft.
Groningerkoek @RandomMens30 augustus 2022 10:37
Jij zei dat ze geen duidelijk definitie hadden, maar nu blijkt dat je wat anders bedoelt, namelijk hoe bepalen ze wie wel of niet aan de definitie voldoet. Dat zijn 2 verschillende dingen.

En Musk loopt al maanden te jengelen als een klein kind dat het er veel meer zijn maar tot noch toe is er niets boven water gekomen wat die mening rechtvaardigt. En als Twitter hem te laat informeerde naar zijn mening dan had hij het contract niet moeten tekenen. Jij tekent toch ook geen koopcontract als je nog vragen hebt die je beantwoord wilt zien.
Keypunchie
@RandomMens29 augustus 2022 20:57
De vragen die essentieel gaat zijn voor de rechtzaak is of de mDAU effectief werd gebruikt om investeerders te misleiden
De klacht van Elon Musk is echter dat hij niet te horen kreeg hoe de mDAU werd berekend. Het lastige is dat hij expliciet afzag van 'due diligence'. Zelfs als die mDAU totaal met een kristallen bol werd berekend, dan nog wordt het lastig om daar fraude van te maken, zolang Twitter er maar niet een specifieke leugen over heeft verteld.

(Let op dat het overtreden van de 'consent decree', namelijk over informatieveiligheid/gebruikersprivacy gaat, niet over spambots)
RandomMens @Keypunchie29 augustus 2022 22:36
Nou niet echt. De rechtzaak komt er doordat Elon Musk de deal wilt stoppen omdat Twitter hem niet de nodige toegang tot informatie verleent om de volgens hem nodige onderzoeken te doen, en ook nog andere zaken zoals dat Twitter enkele topmannen had ontslagen en dergelijke. Dat onderzoek van Elon Musk is niet naar het werkelijke percentage bot accounts, maar gaat over dat hij de publieke statements van Twitter wilt verifiëren. We zijn al lang voorbij het stadium van dat Twitter hem mDAU niet wilt uitleggen, hij heeft intussen al toegang to firehouse API gekregen en andere zaken. Maar toch stelt het hem niet in staat om een onafhankelijk onderzoek naar Twitter hun claims te doen, onder andere omdat er een limiet staat op hoeveel aanvragen hij via firehouse API mag doen.

Essentie van de zaak is dus niet het bot probleem, maar het bemoeilijken en onmogelijk maken voor hem om te controleren of de publieke statements kloppen. Daar heeft due dilligence niets met te maken, die dilligence gaat eerder over de werking en contracten en dergelijke en gaat niet over fraude. Maar zelfs dan rest de vraag nog altijd of die fraude (als die er is) wel een groot genoeg effect heeft op de waarde van het bedrijf en zo de overname kan doen stoppen.
GertMenkel
@RandomMens29 augustus 2022 21:24
Normaal zou ik je gelijk geven als tijdens het onderzoek valse statistieken zouden zijn gepubliceerd. Musk heeft echter, zoals breed bekend, zijn due diligence niet gedaan.

Had hij wel het nodige onderzoek gedaan voor hij het contract tekende, was dit de nagel in de doodskist van Twitter's poging tot het afdwangen van de overname (of boetebetaling als hij daar niet aan voldoet). In dit geval geef ik hem echter weinig kans.
RandomMens @GertMenkel29 augustus 2022 22:42
Maar due dilligence wegwuiven ontzegt je niet het recht om fraude te onderzoeken en op basis van fraude de deal te stoppen. In deze rechtzaak staat 1 vraag centraal:

"Is er een material adverse event dat invloed heeft op de waarde van Twitter"

En het bewust misleiden van investeerders via foutieve publieke claims en foutieve publieke documenten is wel degelijk een reden waarmee hij de deal kan annuleren, zolang ze maar op groot genoegen schaal zijn om de waarde te beïnvloeden. Enkel en alleen het bot probleem is niet voldoende, daarom dat team Musk niet daarop focust, maar focust op het feit dat Twitter hem niet de nodige toegang verleent om te achterhalen of hun publieke claims wel kloppen, naast andere zaken zoals bepaalde mensen ontslaan.
TheekAzzaBreek @Keypunchie29 augustus 2022 20:38
Hier kan ik niet bij: Twitter weet niet hoeveel bots er zijn én ze kunnen bots filteren in hun cijfers?
Dat kan niet allebei waar zijn, lijkt me.
badboyqxy @TheekAzzaBreek29 augustus 2022 20:43
jan vraagt aan peter, kun je alle rode appels tellen.
Peter begint de appels voor hem te tellen en antwoord tien.

Jan: Dat is fout het zijn er elf, er ligt er namelijk ook nog 1 onder je stoel.

Kortom: Wat je weet dat een bot is kun je tellen, maar iets wat je niet zeker weet dat het een bot is kun je niet tellen.
blorf @badboyqxy29 augustus 2022 20:47
Dat weet je altijd zeker. Bots reageren nergens menselijk op en vertonen altijd een herhalingspatroon. Ze hebben ook altijd een zichtbaar doel. Bots die random informatie verspreiden zijn voor niemand interessant.

[Reactie gewijzigd door blorf op 23 juli 2024 08:28]

Verwijderd @blorf29 augustus 2022 21:00
ja, hoeveel bot zijn er dan exact op twitter? Ga jij ze ff allemaal tellen.
Wat ik daar mee bedoel is dat het niet zo eenvoudig is, je moet het kunnen aantonen / vastleggen

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 08:28]

blorf @Verwijderd29 augustus 2022 21:12
Uit een lijst met gebruikersnamen, ip, login-tijden en geposte content haal je alles wat geautomatiseerd is.
Groningerkoek @blorf29 augustus 2022 22:44
De tijd dat bots zo voorspelbaar waren ligt alweer jaren achter ons.
blorf @Groningerkoek29 augustus 2022 22:56
Je hoeft niks te voorspellen, gewoon kijken wat er gebeurt. Bots met een doel kunnen zich niet verbergen. Ze moeten openbaar publiek bereiken om zinvol te zijn.

Wel eens een gebruiker van een netwerk meegemaakt waarvan je niet kan zeggen of het een bot is of niet? Misschien na 1 bericht. En wat kwam daarna? Of was het een "eenmalige bot" ?

[Reactie gewijzigd door blorf op 23 juli 2024 08:28]

jimshatt @badboyqxy29 augustus 2022 20:53
Leuke analogie, ik doe ook een poging:

Jan vraagt hoeveel wormen er in Peters appels zitten. Peter zegt, in minder dan 5% van mijn rode appels zitten wormen. Jan zegt okee deal!
Hoeveel wormen zitten er in de groene appels? Hoeveel groene appels heeft Peter eigenlijk? Wie zal het zeggen. Op het moment dat Jan de deal heeft gesloten is dat niet meer relevant.
wiseger
@TheekAzzaBreek29 augustus 2022 20:58
Natuurlijk kan dat wel waar zijn. Twitter filtert op bots. Maar er zijn bots die door de filters glippen. Dus nemen ze steekproeven na filtering en dat percentage rapporteren ze. Dan heb je geen exacte cijfers maar wel een goede indicatie.
TheekAzzaBreek @wiseger29 augustus 2022 21:08
Als je net weet hoe nauwkeurig je botdetectie is, zoals Zatko beweert, kan je toch niet beweren een voor bots gecorrigeerd cijfer te kunnen produceren. Dan kan je steekproeven nemen zo veel als je wilt, op die steekproeven doe je nog steeds botdetectie, waarvan je niet weet etc.
Groningerkoek @TheekAzzaBreek29 augustus 2022 22:44
Natuurlijk kan dat wel.

Stap 1: Je filtert automatisch op bots

Nu houd je over mensen en bots die niet automatisch vindbaar zijn.

Stap 2: Een mens bekijkt elke dag een hoeveelheid van die accounts en bepaalt wie mens en wie bot is.

Hier rolt een cijfer uit en daar werk je mee.
Keypunchie
@TheekAzzaBreek29 augustus 2022 22:45
Twitter heeft maar beperkt zicht op überhaupt hoeveel gebruikers er zijn. Mensen (en bots) loggen lange tijd niet in, soms weer wel. Soms is een inlog geautomatiseerd (en worden Tweets op een scherm gezet). Er zijn 3rd-party clients, etc.

Het is naar hun mening ook niet zo interessant: ze filteren uit alle gebruikers een subset die ze mDAU noemen.

Die filters valideren ze door uit die set een paar duizend accounts te pakken als steekproef en die paar duizend doen ze uitgebreide controle op. (daar zit veel handwerk bij, suggereren ze).

Ze zeggen: bij die ‘fijnmazige’ controle vinden we minder dan 5% bots.

Een beetje vergelijkbaar met een spamfilter: in je spambox zitten vaak honderden mails, maar het interesseert je niet echt hoeveel dat zijn, zelfs niet percentage van totale mail. Veel belangrijker (en irritanter) is wat er nog doorheen komt. Daar beoordeel je de kwaliteit van het filter immers op.
Woodsnaps @Keypunchie29 augustus 2022 20:30
En dat is dus juíst wat Elon wil, hij weet dat de claims van de Whistleblower zogenaamd de positie van Twitter's statements zouden versterken (als ze waar zouden zijn en bewezen geacht kunnen worden) en heeft daarom zoiets van: "Kom maar op, laat maar zien dat dat echt zo is." Als een soort van grote bluf vanuit beide kanten.

Mooi artikel wat je daar hebt gevonden!
litebyte
@Woodsnaps29 augustus 2022 20:33
Techdirt dot com....nou daar is geen woord aan vuil gemaakt
CH4OS @Keypunchie29 augustus 2022 20:54
Twitter heeft nooit gezegd dat er ‘maar 5% spambots waren’.
Dat was de hoeveelheid waarmee Musk akkoord wilde gaan voor zijn overname. Maar omdat Twitter niet de intentie heeft (aldus dit artikel o.a.) om het exacte aantal uit te zoeken (wat Musk wel meermaals gevraagd heeft), kan het nog best eens voldoende zijn om onder de deal uit te komen. De gevraagde informatie is immers nooit gegeven.
Groningerkoek @CH4OS29 augustus 2022 21:27
Twitter had die intentie ook niet voordat hij tekende, en Twitter heeft ook duidelijk aangegeven hoe ze dit onderzochten, en Twitter is er ook al jarenlang duidelijk in dat de 5% een schatting is waarbij ze zelf al aangeven dat het er ook meer kunnen zijn.

Hij kan dit alleen gebruiken om onder de deal uit te komen als hij kan bewijzen dat het er veel meer zijn, en dat Twitter dit wist en hier dus bewust over heeft gelogen. En er zijn tot noch toe helemaal geen aanwijzingen dat het er meer zijn, laat staan dat Twitter dit zelf volgens haar methode zou weten.
jibjqrkl 29 augustus 2022 20:08
Simpele versie

Twitter: "dit is hoeveel nepaccounts er volgens ons zijn, hiervoor hebben wij deze berekening gebruikt. Het is mogelijk dat het daadwerkelijke aantal afwijkt hiervan. Als u hiermee akkoord gaat kunt u niet meer van de deal afzien"

Musk: "Ik ga hier mee akkoord"

Musk 5 minuten later "omg ik denk dat er meer nepaccounts zijn, ze hebben gelogen en de deal gaat niet door"
flippy @jibjqrkl29 augustus 2022 21:37
niet helemaal. twitter gebruikt extreem specifieke filters om hun vehaal kloppend te maken. nadat musk de rechtbank zover heeft gekregen om tiwtter te dwingen om met de echte data op tafel te komen blijkt het aantal ineens heel anders te zijn. en dus ook anders naar de grootaandeelhouders (waar musk er eentje van is) en wat dus invloed heeft op de waarde van de aandelen. twitter heeft volgens musk gelogen naar de aandeelhouders (en advertentiepartners) om hun nummers op te kloppen om een helemboel botaccount te bestemepeln als echt. dat is wel reden om van de koop af te zien.

hoe dan ook is het geweldig entertainement.
LanTao @flippy29 augustus 2022 21:47
Twitter was juist afgestapt van aantal accounts melden en is begonnen met mDAU zodat het makkelijker werd om grote aantallen (bot-)accounts af te sluiten zonder dat het slecht zou staan op de kwartaalrapportages aan de aandeelhouders.

Musk wilde Twitter overnemen primair om het botprobleem op te lossen. Dat hij nu fingeert verbaasd te zijn over de hoeveelheid bots op Twitter is lachenswaardig.
flippy @LanTao29 augustus 2022 21:58
probleem is dat ze een berg bots bestempelen als monetisable en dat waren ze even "vergeten" te vermelden. immers hebben ze een hele goede reden om niet uit te zoeken hoeveel bots er nu echt zijn. DAAR zit het probleem. twitter weet/heeft de data dat het een botaccount is maar vind zelf dat het wel onder de mDAU valt en negeert de filters die ze ervoor hebben. dus gevalletje slager-eigen-vlees.

[Reactie gewijzigd door flippy op 23 juli 2024 08:28]

Groningerkoek @flippy29 augustus 2022 22:50
probleem is dat ze een berg bots bestempelen als monetisable en dat waren ze even "vergeten" te vermelden.

Welk probleem?

Uit welk feit blijkt dat?
Raventhorn @flippy30 augustus 2022 11:18
twitter heeft volgens musk gelogen naar de aandeelhouders (en advertentiepartners) om hun nummers op te kloppen om een helemboel botaccount te bestemepeln als echt. dat is wel reden om van de koop af te zien.
Van wat ik van de juridische kant snap, is het echter precies zoals @jibjqrkl stelt; Twitter is transparant (genoeg) geweest in hun meetmethodiek (welke ook bij de SEC is vastgelegd), en Musk heeft afgezien van zelf diep(er)gravend onderzoek doen. Nadat hij zijn krabbel heeft gezet, begint 'ie opeens te janken dat 'ie geen diepgravend onderzoek meer kan/mag doen, waarvan hij volledig op de hoogte is dat dit vóóraf dient te gebeuren. (dit is immers niet zijn eerste overname)

Hopelijk ziet de rechtbank dit ook in, en krijgt 'ie eens goed op z'n lazer. Niet omdat ik het zo'n geweldig bedrijf vind (absoluut niet zelfs), maar gewoon om de 'elite' te laten herinneren dat ze niet boven contracten noch de wet staan.
GamingZeUs @jibjqrkl29 augustus 2022 22:18
Iemand voor de gek houden hoef je niet op te anticiperen. Daar gaat de rechtzaak over. Foutje was ook slordig hadden we toch gezegd vs haha ingetrapt.

edit: lijkt mij!

[Reactie gewijzigd door GamingZeUs op 23 juli 2024 08:28]

blorf @jibjqrkl29 augustus 2022 20:39
Kan wel zijn maar als ze blijven weigeren om iets te laten zien vernielen ze hun eigen reputatie. Aan de hand van logdata voor een massa accounts vaststellen of het een geautomatiseerd proces is of een echte persoon is niet ingewikkeld. Je hebt alleen wel volledige gegevens nodig.
Loller1
@blorf31 augustus 2022 09:03
Alleen heeft Twitter al meer dan genoeg laten zien. Dat Musk er niet naar wouw kijken op voorhand is niet Twitter's schuld. Ze hebben niet meer te tonen. Musk wou toegang tot persoonlijke data van Twitter's gebruikers en daar zegt Twitter op: "lol nee, wie denk je wel dat je bent?".
blorf @Loller131 augustus 2022 09:16
Hoeveel spam-accounts waren er dan?
Marve79 @jibjqrkl29 augustus 2022 20:31
Musk: Omg m'n Tesla aandelen dalen wel heel hard, toch maar niet Twitter kopen.
Somoghi @Marve7929 augustus 2022 23:17
Maakt het veel uit?
Twitter wint de zaak en Musk moet overnemen. Publiek goed nieuws, blijkbaar goed bedrijf, dus aandeel zal weer stijgen, Musk blij.
Twitter verliest de zaak Musk hoeft niet te kopen, aandeel zal verder dalen. Of Musk nog steeds aandeelhouder is weet ik niet, maar beter paar miljard kwijt dan 44.
Dus hoe dan ook Musk wint, kennis of geld.
Hij heeft in ieder geval gegokt, zoals hij wel vaker heeft gedaan.
dahakon @Somoghi29 augustus 2022 23:26
Het gaat er om dat de aandelenbvan Tesla behoorlijk gekelderd waren op het moment dat Musk opeens besloot dat hij Twitter niet meer wilde kopen. Waarom is dat relevant? Omdat Musk een deel van zijn Tesla aandelen portefuille gebruikte als onderpant voor de overname. Ik weet niet meer exact hoeveel dat was, maar als dat bijvoorbeeld 30 miljard was ten tijde van de deal en op het moment dat de overname zou moeten plaatsvinden was de waarde van Tesla gehalveerd, dan kon hij opeens nog maar 15 miljard financieren met die aandelen en moest hij opeens 15 miljard ergens anders vandaan toveren. Dat ging op dat moment niet door nog meer Tesla aandelen in te zetten, omdat hij niet genoeg van die aandelen vrij te verhandelen had.

Ofwel, op het moment dat de deal zou moeten worden afgerond, had Musk het probleem om de financiering sluitend te krijgen en vervolgens begint hij opeens over bots, waar hij eigenlijk al een due dilligence onderzoek voor had moeten doen voor de deal gemaakt werd, maar dat vond hij toen niet nodig.
GeeBee @dirk16130 augustus 2022 07:12
Werkwoorden worden vervoegd, zelfstandige naamwoorden worden verbogen… zoals bijvoorbeeld zelfstandig*e* naamwoorden.

Het gebruiken van het juiste werkwoord bij de juiste woordsoort: altijd lastig ;)

[Reactie gewijzigd door GeeBee op 23 juli 2024 08:28]

Arrogant @GeeBee30 augustus 2022 09:52
Sarcasme: altijd lastig :+
GeeBee @dirk16130 augustus 2022 16:36
Onderpand is een zelfstandig naamwoord en word als zodanig niet vervoegd, maar verbogen.
Onderpand met een -t schrijven is geen verbuigingsfout maar een spelfout.

Of mis ik nou jouw punt?
dirk161 @GeeBee30 augustus 2022 19:17
Of mis ik nou jouw punt?
Ja
GeeBee @dirk16130 augustus 2022 20:01
Ja ok, dat was een gesloten vraag...
Het was bedoeld als uitnodiging om je punt toe te lichten. Dus bij deze...
dahakon @dirk16130 augustus 2022 10:31
Ja sorry, had zonlaat in de avond geen zin meer om door te lezen op typ en taalfouten. En ja, onderpand is met een d, ik weet het. Ik zal wel meer taalfouten maken tijdens het typen oo mijn telefoonscherm, I don't care.
dahakon @dirk16131 augustus 2022 08:03
Inderdaad, je kunt ook overdrijven. Maar goed, wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, ofzo...

Met andere woorden, in plaats van over een taalfout te struikelen, had je ook gewoon op de inhoud kunnen reageren.
evilution @obimk130 augustus 2022 06:22
Het is en blijft een autoverkoper...
jordyS1 29 augustus 2022 20:22
ik hoop dat iemand uit kan leggen waarom Elon dit doet? hij weet toch ook wel dat het tekenen van een contract bindend is... hij begrijpt toch ook wel dat er meer nepaccounts zijn. dat wist hij van te voren toch ook wel? waarom dan alsnog de deal tekenen om daarna pas moeilijk te gaan doen?
satoer @jordyS129 augustus 2022 20:32
Maar andersom vraag ik mij ook af waarom Twitter dit doet. Want in het begin hebben ze zich heftig verzet tegen de overname... En nu zijn ze volledig omgedraaid.
MrMonkE @satoer29 augustus 2022 20:47
Het is hun plicht naar de aandeelhouders toe.
Daarom moesten ze het bod ook accepteren. Als ze dat niet deden bestond de mogelijkheid dat ze vervolgd zouden worden omdat ze niet de belangen van de aandeelhouders behartigden. Hetzelfde geld voor heet doordrukken van de deal met een rechtzaak. Als ze het niet doen hebben ze een probleem met de toezichthouders en met aandeelhouders. Zo had ik het begrepen in elk geval.
wiseger
@satoer29 augustus 2022 20:59
Twitter moet dit doen omdat de aandeelhouders geld mislopen.
Keypunchie
@satoer29 augustus 2022 20:59
Daar hebben ze enige miljarden redenen voor. Hun aandeelhouders willen dit geld zien. Het is bij Musk ook nog eens te halen ook.

Als ze deze rechtszaak niet doorzetten, dan zullen aandeelhouders die niet Elon Musk namelijk Twitter voor de rechter selpen.
jordyS1 @satoer29 augustus 2022 20:36
daar heb je ook een goed punt:)
RandomMens @jordyS129 augustus 2022 20:41
Dit gebeurt vaker bij zo grote overnames, vaak om een lagere prijs te onderhandelen. We zullen zien of de tactiek van Musk werkt. Anderzijds, het kan zijn dat hij effectief wilt weigeren omdat hij grotere fraude vermoedt dan wat we eerst vermoedde (of zelfs verder dan puur het bot probleem). Uitkomst gaan we pas veel later zien, tot dan blijven al die onderhandelen hoofdzakelijk privé met het publieke discours als drukkingsmiddel van beide partijen...
lighting_ @jordyS129 augustus 2022 20:28
Er is niks getekend. Hoe kom je daarbij?
jordyS1 @lighting_29 augustus 2022 20:30
de deal voor de koop van twitter is toch getekend?
litebyte
@jordyS129 augustus 2022 20:36
"...Under the terms of the agreement, Musk agreed to pay $1 billion if he backs out. But as Twitter’s board chair indicated they would do, the company can seek to hold Musk to his original deal by suing him for walking away if they dispute that his reasoning should let him out of the contract..."
Arnoud Engelfriet @lighting_29 augustus 2022 20:33
Dit is onjuist. Hier is het getekende en bij de SEC gedeponeerde contract.

https://www.sec.gov/Archi...20474/d310843ddefa14a.htm
Blokker_1999
@lighting_29 augustus 2022 20:54
Euhm, jij maakt een bewering, Arnoud weerlegt die met een link naar de getekende overeenkomst voor de overname en dan ga jij reageren met "wat moeten we met uw opmerking"? Misschien erkennen dat je het fout hebt? Dat Musk wel degelijk een bindende overeenkomst heeft gesloten met Twitter voor de overname? En je kan die overeenkomst misschien zelf ook eens lezen, zo onbegrijpbaar is die niet. Of bijvoorbeeld de aanklacht van Twitter in de rechtbank waarin ook netjes staat uitgelegd waarom Twitter gelooft dat Musk er niet onderuit kan.

Als jij je recht op onderzoek wegwuift, een bindende koopovereenkomst sluit en daarna gaat zeggen dat je toch niet wenst te kopen omdat je pas na de overeenkomt met je onderzoek bent begonnen dat je ervoor had moeten doen dan heb je toch echt gewoon een fout gemaakt. En het is niet omdat je advocaten hebt, dat je daarom gelijk hebt. Er zijn altijd 2 partijen.
jimshatt @lighting_29 augustus 2022 20:55
Ja lekker dan, op het moment dat je met feiten geconfronteerd wordt roepen dat iedereen een mening heeft en dat we er dus met z'n allen niets over kunnen zeggen. Terwijl je zelf duuzend comments hebt gepost.
Arnoud Engelfriet @lighting_29 augustus 2022 20:56
Waarom zeg je dat er niets getekend is?
kodak @lighting_30 augustus 2022 18:35
Er wat van vinden, bijvoorbeeld dat een overeenkomst niet geldig is, is wat anders dan er is niet getekend.

Wat er valt op te merken is waarom iets wel of niet relevant is aan wat Musk hier doet, en vooral waaruit dat dan blijkt. Want Musk kan wel van alles willen en dan gaan dagvaarden, maar dat maakt het nog niet zomaar redelijk of werkelijkheid.
kodak @lighting_30 augustus 2022 20:29
Hij heeft zich al teruggetrokken en wil achteraf mogelijk info. Dat is een heel andere volgorde.

Dat een rechter hierover kan oordelen is een dooddoener. We voeren hier discussie over het nieuws dat musk achter met een dagvaarding aan komt zetten.
Keypunchie
@lighting_29 augustus 2022 20:35
Een bod om aandelen te kopen. Dit is even wat anders dan een bod op een huis doen.

Het is aangemeld bij de autoriteiten en daarmee bindend.
Keypunchie
@lighting_29 augustus 2022 20:52
Jij zei "er is niks getekend". Het bod is echt bindend. Dat is een gegeven, geen mening.

De rechtszaak zelf gaat erover of er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Dat is het punt van discussie tussen Musk en Twitter. Volgens Musk is er een "material breach", volgens Twitter niet.

[edit]
@lighting_
Jij bent geen jurist, maar Arnoud Engelfriet hierboven wel. Hij heeft je nota bene een link met het contract gegeven (zoals gedeponeerd bij de SEC). Er is een bod, dat is 'an sich' bindend. De discussie gaat over 'ontbindende voorwaarden'.

Je kunt het niet leuk vinden dat je ongelijk hebt, maar je hoeft er niet kinderachtig over te doen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 08:28]

Groningerkoek @lighting_29 augustus 2022 21:58
Waarom zou die rechtszaak er komen als Musk niet getekend heeft ;)

Beetje logisch nadenken in het vervolg...
Groningerkoek @lighting_30 augustus 2022 00:02
Nee dat is denken dat als je iets googelt dat je een expert bent maar ondertussen er geen bal van snappen.

Fijne avond verder.
Zer0 @lighting_29 augustus 2022 20:50
Is een Amerikaanse jurist per definitie juist? Of heeft de geschiedenis laten zien dat Amerikaanse juristen regelmatig zaken verliezen?
We hebben het over Amerika, waar je voor elke poep en scheet iemand kan aanklagen, maar dat betekent helemaal niet dat je in je gelijk staat, of wint.
nowaychose @lighting_30 augustus 2022 00:19
Je kan wie je maar wilt aanklagen voor wat je maar wilt, dat hoeft helemaal niks over de zinnigheid van de aanklacht te zeggen.
Blokker_1999
@lighting_29 augustus 2022 20:57
Deze man wel: https://www.youtube.com/watch?v=4ffKoZXt-BM
Glashelder @jordyS129 augustus 2022 20:28
Rijke narcisten denken dat ze met alles weg komen. Dat klopt vaak wel, maar deze zaak is eigenlijk zo simpel dat het gewoon triest is. Het zou mij niet eens verbazen als ie er toch mee weg komt.
litebyte
@Glashelder29 augustus 2022 20:39
Leg eens uit waarom dit zo simpel is? Graag op basis van feiten, niet de aannames. Voor aannames ga ik wel naar Twitter.
Glashelder @litebyte29 augustus 2022 21:26
Simpel gesteld is er door Musk een bod gedaan waarbij boekenonderzoek is overgeslagen.

Dan kan je niet achteraf gaan lopen piepen :)
litebyte
@Glashelder29 augustus 2022 22:27
Ik denk dat de rechter daar toch anders over gaat denken.
Glashelder @litebyte30 augustus 2022 07:41
Waarom denk je dat dan?
litebyte
@Glashelder30 augustus 2022 09:19
Omdat er sprake is van een 'material breech'
Glashelder @litebyte30 augustus 2022 10:15
Daar kan geen sprake van zijn als boekenonderzoek volledig vrijwillig wordt overgeslagen.
litebyte
@Glashelder30 augustus 2022 10:32
Ook ingeval van fraude?
Glashelder @litebyte30 augustus 2022 10:33
Fraude van wat? Fraude met de boeken? Hoe kan je daar in frauderen als daar niet naar gekeken is?
Verwijderd @Glashelder29 augustus 2022 20:45
Arme narcisten zijn dubbel getroffen. Hebben geen geld en dan ook nog niet eens het gevoel dat ze wat kunnen doen.

Het aantal werkelijke gebruiker van Twitter kan wel eens erg beperkt zijn. Het blijft een bedrijf dat erg actief in het verwijderen van Twitter gebruikers. Dan moet je dat verlies, toch ergens compenseren.
Glashelder @lighting_29 augustus 2022 21:26
Hoe kom je daarbij?
Yorick1234 @lighting_30 augustus 2022 16:26
"Gratis Starlink aan Oekraïne"... Op kosten van de belastingbetaler (2000 dollar per receiver over alle 5000 bezien) ten faveure van Musk's portomonnee die het doet voorkomen alsof hij filantroop is, bedoel je? Toegegeven, van Lienden verdiende op deze wijze net aan iets meer, maar de poets gelijkt veel... https://www.washingtonpos...-contrary-spacexs-claims/

[Reactie gewijzigd door Yorick1234 op 23 juli 2024 08:28]

lighting_ @Yorick123430 augustus 2022 16:42
Zo kan ik het ook hoor. Tesla laat 1 mld euro aan subsidie voorbij schieten in EU
https://www.cnbc.com/2021...sk-opposes-subsidies.html

Tijdelijk gratis laden bij rampgebieden
https://www.autoweek.nl/a...an-in-getroffen-gebieden/
https://www.rtlnieuws.nl/...nelladen-oekraine-rusland
nieuws: Tesla geeft auto-eigenaren in orkaangebied gratis upgrade voor groter...

Starlink is a lifeline voor Oekraïne.
https://www.nbcnews.com/t...line-ukrainians-rcna25360

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 08:28]

jordyS1 @lighting_29 augustus 2022 21:45
nee dat zeg ik niet. ik ben een liefhebber van ruimtevaart en wat spaceX doet voor ruimtevaart is ongekend... en dat is wel musk die dat gedaan heeft.. aan de andere kant kan ik hem niet als een groot man zien aangezien hij veel mensen uitbuit, seksueel overgrenzend gedrag vertoont (waar hij voor geschikt heeft) en dat hij over alle lijken heen gaat die hij kan vinden... en dat gratis internet, ja het is een mooi gebaar... is natuurlijk fantastische reclame voor starlink, betere reclame kan hij niet krijgen..
sterker nog, het hele media imago van musk is gebasseerd op reclame, hij is de advertentie voor al zijn producten. en mensen lopen daar blindelings achteraan... zoals jij..
Pianist1985 @jordyS129 augustus 2022 22:05
De bewijslast voor 'libel' in de VS, dwz. laster, vereist kwade opzet. Maar kwade opzet aantonen kan alleen als je je ergens laat ontvallen dat je zelf wéét dat de beschuldigingen BS zijn en je daar bij laat betrappen.

Gezien het huidige klimaat en de vijandige houding van een deel van de media jegens Elon Musk, is iemand met een zak geld en een zwijgcontract afpoeieren, ipv. haar laten begaan en de hele tijd kampen met imagoschade door voortdurende lasterlijke informatie, een rationeel besluit.

Je kunt die schikking dus niet puur zien als een teken dat het dan wel waar zal zijn.
Rinzwind @Pianist198530 augustus 2022 04:40
Het werd me vrij duidelijk hoe Elon denkt na zijn rare geschreeuw bij die reddingsoperatie voor een voetbalteam in een onderwater staande Thaise grot. Dat sloeg alles. En zo roeptoetert ie wel meer. Een man met geld en durf, dat wel.
jordyS1 @lighting_30 augustus 2022 22:30
mensen die al het geld van de wereld hebben zijn daar niet met vriendelijkheid aan gekomen... Elon is een narcist net als alle mensen van zijn caliber... stop met hem op een voetstuk plaatsen:) en denk eens voor jezelf na.
lighting_ @jordyS130 augustus 2022 23:38
Heb je werkelijk geen beter argument dan narcist? Waar plaats ik hem op een voetstuk? Ieder is gerechtigd naar de rechtbank te gaan. Dat is de discussie.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 08:28]

RaJitsu 29 augustus 2022 20:44
Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom dit allemaal redenen zijn voor Musk om Twitter te bekritiseren. Zijn dit geen gegevens die hij had kunnen uitvinden tijdens het proces van due diligence waar hij voor gekozen heeft om dit over te slaan en gewoon te tekenen voor de overname? Dus waarom is dit dan nog een argument? Het komt op mij over alsof Musk iets impulsiefs deed en vervolgens erop terug wil komen, maar dit niet kan.

Kan hij ondanks dat hij ervoor koos dit onderzoek niet te doen, inderdaad zich beroepen op aan het licht gekomen gegevens of zaken die hij later bedacht of later opeens relevant vond (hij heeft in het verleden gezegd dat hij juist Twitter wilde overnemen om de bots tegen te gaan) om de koop te annuleren?
Arnoud Engelfriet @RaJitsu29 augustus 2022 21:18
Misschien wel. Deze klokkenluider lijkt bewijs te hebben van bewuste opzet bij de directie van Twitter. Fraude is natuurlijk een grond een contract te annuleren. Los van of je due diligence hebt gedaan.

(Vind het zelf wel érg toevallig qua timing)
gekkie @Arnoud Engelfriet29 augustus 2022 22:06
Dan moet de intentie daar wel stevig uit blijken.
Een niet heel nauwkeurige meetmethode kan voor andere doeleinden best acceptabel zijn, tevens is dit typisch iets waar lastig zekerheid over te verkrijgen valt en je altijd wel kunt beargumenteren dat je de gekozen steekproef te klein acht en de (vermeende) zekerheden daarmee te laag.

Vandaar de (verkeerde) intentie moet dan wel klip en klaar blijken wil je het oprecht kunnen aanvoeren als je zelf hebt afgezien van je recht op onderzoek vooraf.

En die klokkenluider vind ik ergens ook wat dubieus, alles wat hij lijkt aan te kaarten viel onder zijn functie. Dan zouden anderen dat dus allemaal volledig gedwarsboomd moeten hebben voor al die tijd dat die klokkenluider er gezeten heeft en al die tijd moeten ze z'n aanwijzingen expliciet niet hebben uitgevoerd. Op zich zelf ook al een apart verhaal lijkt me.

Maar voor iemand die schaamteloos die hele diverse cryptocoins manipuleert en ook bij z'n wel en wee over Tesla niet heel ruim binnen de marges blijft met wat er aan regelgeving is aangaande voorkennis en koersbeïnvloeding, ik blijf het toch een man met vervelende trektjes vinden (zoals de meeste CEO's overigens).

[Reactie gewijzigd door gekkie op 23 juli 2024 08:28]

Bulkzooi @Arnoud Engelfriet29 augustus 2022 23:46
Misschien wel. Deze klokkenluider lijkt bewijs te hebben van bewuste opzet bij de directie van Twitter. Fraude is natuurlijk een grond een contract te annuleren. Los van of je due diligence hebt gedaan.

(Vind het zelf wel érg toevallig qua timing)
Hallo!
Dit staat in de jaarcijfers zoals die gedeponeerd zijn bij en goedgekeurd door de SEC.

De implicaties betreft dus mn. de SEC, de beurs waakhond, terwijl het eigenlijk al decennia over sectie230 gaat.

Dat het voor die Amerikanen niet langzaam genoeg kan gaan
Naast de overnamerechtszaak, verschijnt Zatko in een openbare hoorzitting van de Amerikaanse Senaat om over de vermeende beveiligingsproblemen van het bedrijf te praten.
is evident.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 08:28]

Arnoud Engelfriet @Bulkzooi30 augustus 2022 08:53
Ik snap de klok wel, ik vind het alleen érg toevallig dat hij net nu geluid wordt en niet zeg drie maanden geleden. Nu komt het superhandig uit voor Musk, die nergens komt met zijn claims over botpercentages. Maar een interne onthulling van welbewuste fraude, dat is wel een goeie grond tot ontbinding.
Bulkzooi @Arnoud Engelfriet30 augustus 2022 11:55
Ik snap de klok wel, ik vind het alleen érg toevallig dat hij net nu geluid wordt en niet zeg drie maanden geleden. Nu komt het superhandig uit voor Musk, die nergens komt met zijn claims over botpercentages. Maar een interne onthulling van welbewuste fraude, dat is wel een goeie grond tot ontbinding.
3 mnd?? Besef je je wel dat de SEC Twitter's jaarverslagen sinds de IPO goedkeurt?

Dit komt pas aan de oppervlakte sinds Musk nadenkt over de overname. Die nam natuurlijk initieel gewoon aan dat Twitter niet zou liegen en de SEC gewoon haar werk deed; net als elke medewerker van Twitter dat gewoon aanneemt.

De Board however....

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 08:28]

Loller1
@Arnoud Engelfriet31 augustus 2022 09:10
Dat vereist echter wel intentie. Dat gezegd hebbende; Musk heeft heel specifiek gezegd dat hij het "botprobleem" wou oplossen dus hij is ervan overtuigt dat er een probleem is en dat haalt specifiek elk argument gerelateerd aan bots van tafel als een goed argument. De rechtbank waar dit voor komt is niet bepaald gekend om met dit soort onzin mee te gaan. Als Musk vond dat er een botprobleem was en zijn due diligence niet heeft uitgevoerd kan hij niet vervolgens aankomen met "hey dit probleem (waar ik al constant over roep dat ik het ga oplossen) is een probleem". De rechtbank waar dit voor komt staat bekend om dit soort argumenten gewoon de deur te wijzen omdat ze, terecht, onzin zijn. Je kan niet zeggen dat je iets koopt omdat je een in jou ogen probleem wilt oplossen en vervolgens geshockeerd zijn dat dat probleem er is.

Maar laten we ook nog altijd even heel duidelijk maken dat Twitter's cijfers nog altijd niet weerlegd zijn, ondanks dat Musk ondertussen toegang heeft tot de data. Musk's claims dat het aantal bots groter is dan Twitter aantoont is nog altijd een claim die hij nog steeds niet kan staven met feiten en waarvoor hij alleen maar kan wijzen naar 1 specifiek onderzoek (dat indertijd al erg becritizeerd werd).
Pianist1985 @RaJitsu29 augustus 2022 21:54
Heb je er al eens bij stil gestaan dat er een hele andere reden zou kunnen zijn?

Als hij z'n zaak wint, verdampt het gros van de beurswaarde van Twitter en kan hij voor een habbekrats de tent overnemen.
RaJitsu @Pianist198530 augustus 2022 09:09
Dus dat bedrag dat in het begin genoemd werd was niet al vastgelegd met een specifiek bedrag per aandeel?

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 23 juli 2024 08:28]

Pianist1985 @RaJitsu30 augustus 2022 12:23
Die hele deal gaat door de shredder als hij die zaak wint. Als hij verliest, ook, maar dan kost het 'm een miljard.
joepiesaus @Pianist198529 augustus 2022 22:58
Bewijs anders complot en -1.
Pianist1985 @joepiesaus30 augustus 2022 00:53
Zucht. Complotten hebben meerdere deelnemers, spelen zich in het geniep af, en de deelnemers hebben er baat bij om dit uit de openbaarheid te houden. Elon Musk heeft persoonlijk de overname afgeblazen, staat als individu vs. Twitter in de rechtbank, heeft openlijk concrete beschuldigingen van misleiding geuit, en heeft de publiciteit erover opgezocht.

Voor de rest hoef je maar wat simpele deductie toe te passen:
- als hij deze zaak wint bewijst hij per definitie tegelijkertijd dat Twitter tegen z'n investeerders liegt
- beursgenoteerde bedrijven die liegen tegen hun investeerders zien hun koers na betrapt te zijn per definitie crashen
- als de koers van Twitter crasht belet niets hem om een nieuw, veel lager, overnamebod te doen.
BoerTien @RaJitsu30 augustus 2022 06:23
Elon heeft Twitter overgenomen met o.a. als voorwaarde dat er duidelijkheid zou komen over het aantal spam accounts.
Voor hem en de financiers is dat waardevolle informatie. Minder echte gebruikers betekend ook minder waarde.
RaJitsu @BoerTien30 augustus 2022 09:14
Die voorwaarde (bot-accounts) is nergens genoemd in het begin. Waardevolle relevante informatie kun je verzamelen tijdens het proces van due diligence wat hij niet nodig vond en dus overgeslagen heeft. Pas als hij kan aantonen dat ze moedwillig de boel misleid hebben, heeft hij een reden zijn koop te annuleren.
Musk heeft daarnaast gezegd ooit dat hij Twitter juist wilde overnemen om het aantal bots tegen te gaan. Twitter staat verder nog altijd achter de manier waarom ze dit aantal geteld en gerapporteerd hebben.
GeroldM 29 augustus 2022 20:32
Hoe de wetgeving in de VS omgaat met valsheid in geschrifte weet ik niet precies. Maar zover ik had begrepen zijn ze daar behoorlijk wat strenger in dan in Europa.

Nu ben ik ook niet bekend met de exacte bewoording van de voorwaarden in het bod van Musk. Zeggen dat je een bod doet, is in principe niets meer dan een intentie-verklaring. De exacte bewoording is wat uiteindelijk telt in een rechtzaak over het ongeschil dat nu is ontstaan tussen Musk en Twitter.

Musk heeft genoeg dingen gedaan op zakelijk vlakken waar je vraagtekens bij kunt stellen. Maar vergeken met dat is Twitter wel een echte "ballen tent". Het is zelfs niet zo dat Twitter's linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. Het blijkt dat zelfs de pink van rechterhand niet weet waar de ringvinger van dezelfde hand mee bezig is.

Als er een ding duidelijk is geworden door al deze heisa, dan is het wel dat Twitter zwaar overgewaardeerd is en broodnodig leiderschap nodig heeft. Is Musk de persoon daarvoor? Daar valt over te twijfelen. Maar wat er nu zit, dat moet worden weggesneden of weggebrand, anders word de onkunde bij Twitter fataal.

Conceptueel is Twitter niet eens zo slecht. Maar de uitvoering achter het concept, daar moet het mes in. Op ongenadigde wijze ben ik bang.
Keypunchie
@GeroldM29 augustus 2022 21:03
Nu ben ik ook niet bekend met de exacte bewoording van de voorwaarden in het bod van Musk. Zeggen dat je een bod doet, is in principe niets meer dan een intentie-verklaring.
Zie Arnoud Engelfriet in 'Musk dagvaardt Twitter-klokkenluider in overnamerechtszaak om spamaccounts'

Musk heeft meer dan gezegd dat hij een bod heeft. Hij heeft het bod geplaatst en vastgelegd (en je kunt het zelf nalezen) Dit is geen vrijblijvende aktie.

Hij probeert het nu te laten ontbinden op basis van een claim op een zogenaamde "material breach". Daar gaat het juridische spel nu verder over.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 08:28]

satya @GeroldM29 augustus 2022 23:37
Die wetgeving is verregaand op verschillende vlakken. Ik werkte bij een Amerikaans bedrijf in Nederland, en wij werden op verschillende manieren regelmatig getraind om fraude of omkoping tegen te gaan. Zelfs als je je als niet ingezetene van de vs voor een Amerikaans bedrijf werkt en een strafbaar vergrijp vergaat naar Amerikaanse (of lokale) wetgeving kun je daarvoor vervolgd worden.
Loller1
@lighting_31 augustus 2022 09:11
Omdat de meeste Tweakers, gelukkig, niet vinden dat bedrijven en personen heilig zijn en ook gewoon zien wat Musk hier aan het doen is puur achterbaks rijke-mannetjes gedrag is.
Verwijderd @lighting_29 augustus 2022 20:48
Tja, op de man spelen inplaats op de bal. Dat toch helemaal in...went vast wel een keer. ;)
bones @lighting_29 augustus 2022 21:50
Precies, het is hier wel erg anti Elon en anti Tesla. Vraag me af waarom want ik als techliefhebber ben blij met hem en Tesla.
Webgnome @lighting_30 augustus 2022 08:05
Tweakers is een tech site. Maar je mag niet vergeten dat tech bedrijven niet heilig zijn. En zeker de werkwijze van Musk is dat niet. Hij deinst er niet voor terug om smerige tactieken te gebruiken voor eigen gewin. Dat is het probleem. SpaceX en Tesla als bedrijf zijn dat niet perse
Webgnome @lighting_30 augustus 2022 08:58
Lees mijn reactie nog eens en volgens mij zijn we het met elkaar eens... op het punt van Musk dan. Je schrijft zelf 'hij is niet heilig'.
MennoE @lighting_29 augustus 2022 23:40
Dat is precies wat ik dacht toen ik het niveau van jouw comments zag.
RaJitsu @lighting_30 augustus 2022 09:18
Juridische vraagstukken zijn onderdeel van de tech-industrie, net als iedere andere industrie. Op een game-, auto-, whateversportwebsite die de industrie bespreekt worden dergelijke vraagstukken ook behandeld.
MennoE @lighting_30 augustus 2022 09:17
Jawel ik weet wel wat jouw niveau is. Je schrijftstijl is slecht, met vorm- en spelfouten. Je argumentatie is gebrekkig en je reacties op berichten van anderen missen elke vorm van logica. Dat is dus precies het niveau van comments op nu.nl.
MennoE @lighting_30 augustus 2022 10:32
Sorry maar je bent ofwel een trol, ofwel iemand met weinig verstand.
MrSunsp0t 29 augustus 2022 21:26
Musk vangt bot. Heel veel bots.
Loller1
@Van Kaate31 augustus 2022 09:13
Lol. Als jij een contract tekend om iets te kopen wil ik je nog wel eens zien zeggen "hey ik wil dit niet kopen". Dat is gewoon contractbreuk, en terecht word Musk nu op zijn plaats gezet.
Van Kaate @Loller18 september 2022 20:30
in zo een contract staan veel voorwaarden, eentje die niet voldoet en je kan kappen ermee.
En zelfs dan nog is er altijd kans om voor een rechtbank toch te laten annuleren mits je maar goed genoeg kan argumenteren waarom. Musk wordt helemaal niet op zijn plaats gezet, musk kan me geen reet interesseren maar al die musk haters zijn me toch een zielige woke bende.

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