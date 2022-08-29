Musk dagvaardt Twitter-klokkenluider in overnamerechtszaak om spamaccounts

Voormalig hoofd beveiliging van Twitter en klokkenluider Peiter Zatko is door Elon Musk gedagvaard. Musk wil dat Zatko getuigt in de rechtszaak die Twitter tegen Musk aanspant. Musk en Zatko zeggen dat Twitter niet eerlijk is over het aantal spamaccounts op het platform.

Zatko moet op 9 september getuigen in een Amerikaanse rechtbank, blijkt uit documenten die The Verge publiceert. De klokkenluider moet daarnaast al het materiaal dat hij over de spamaccounts heeft delen. Zatko heeft nog niet gereageerd op de dagvaarding, het is dan ook niet duidelijk of hij er gehoor aan gaat geven.

De klokkenluider zegt onder meer dat Twitter niet weet hoeveel bots het platform heeft en dat het bedrijf daar ook niet per se achter wil komen. Als het ware aantal spamaccounts bekend zou worden, dan zou dit schadelijk kunnen zijn voor de waarde en het imago van Twitter, zegt Zatko op basis van gesprekken met bedrijfsleiders. De cijfers die Twitter wel noemt zijn percentages op basis van het aantal monetizable daily active users en niet van het totale aantal gebruikers.

Het aantal spamaccounts is voor Musk belangrijk, omdat hij dit wil gebruiken om onder zijn overname van Twitter uit te komen. Musk claimt dat Twitter meer spamaccounts heeft dan het platform aangeeft en zegt dat hij niet genoeg data van het bedrijf krijgt om hier meer duidelijkheid over te krijgen. In juli klaagde Twitter Musk aan om hem te dwingen het platform alsnog over te nemen.

Met de rechtszaak en de getuigenis van Zatko, hoopt Musk de rechtbank ervan te kunnen overtuigen dat Twitter liegt over het aantal spamaccounts en dat de miljardair het platform niet hoeft over te nemen. Naast de overnamerechtszaak, verschijnt Zatko later in september in een openbare hoorzitting van de Amerikaanse Senaat om over de vermeende beveiligingsproblemen van het bedrijf te praten.