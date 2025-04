Oud-topman Disney blies overname Twitter af vanwege moderatieproblemen en bots

Voormalig Disney-topman Bob Iger zegt in een interview dat Disney Twitter had willen overnemen, maar daar op het laatste moment vanaf zag door mogelijke problemen met moderatie van content en de grote hoeveelheid bots op het platform. De gesprekken liepen in 2016.

Iger zei volgens Vox tijdens een interview op Code Conference dat de deal al zo goed als gesloten was, maar dat Disney er toch vanaf heeft gezien vanwege die problemen. "Je moet kijken naar alle haatzaaierij en mogelijkheid om zowel kwaad als goed te doen op het platform. Bij Disney proberen we plezier te produceren en om niets behalve goed te doen. Dit was iets waar we niet klaar voor waren om op te pakken en ik was niet bereid als directeur van een bedrijf zoiets op te pakken en ik denk dat het onverantwoordelijk was geweest."

Behalve het haatzaaien berekende Disney dat veel gebruikers niet echt waren. "Op dat moment hebben we berekend met de hulp van Twitter dat een substantieel deel, maar zeker niet de meerderheid, van gebruikers bots waren."

De discussie over bots op Twitter is actueel, omdat Tesla-directeur Elon Musk van de overname van Twitter wil afzien door het hogere aantal bots dan Twitter zou hebben gezegd dat er waren. Musk maakte dit voorjaar bekend Twitter te willen overnemen voor 44 miljard dollar. Hij bedacht zich een paar maanden later.

Disney wilde Twitter overnemen als distributieplatform voor zijn toen nog aankomende streamingdienst, die nu bekend is als Disney+. Volgens Iger was Twitter relatief goedkoop om over te nemen. Disney was niet de enige gegadigde voor een overname van Twitter in 2016. Ook Google en Salesforce zouden interesse hebben gehad. Uiteindelijk ging geen van die overnames door en bleef Twitter onafhankelijk.