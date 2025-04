Zyxel brengt update uit voor kritieke kwetsbaarheid in NAS-apparaten

Zyxel brengt een firmware-update uit voor drie verschillende NAS-apparaten. Het gaat om de NAS326, NAS540 en NAS542. De firmware van de drie apparaten bevat een kwetsbaarheid waarmee externen het apparaat kunnen overnemen.

ZyXEL NAS326 16TB

Zyxel heeft een update uitgebracht om het beveiligingslek te dichten. Het gaat om de kwetsbaarheid CVE-2022-34747. Via deze kwetsbaarheid was het mogelijk voor aanvallers om eigen code uit te voeren op de NAS-apparaten van Zyxel via een UDP-pakket. Het is onbekend of aanvallers de kwetsbaarheid hebben misbruikt of dat het gaat om een nog onontdekt lek.

De drie modellen zijn kwetsbaar vanaf versie V5.21(AAZF.11)C0 en eerder. De fabrikant beoordeelt de kwetsbaarheid als zeer kritiek, met een cijfer 9,8 op een schaal van 1 tot 10. Zyxel raadt gebruikers aan zo snel mogelijk te updaten. De update staat in het downloadportaal van Zyxel.